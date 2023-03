A lygos pirmojo turo anonsas: sezono startas – Vilniuje

Visų mačų tiesiogines transliacijas galite stebėti ČIA.

Vilniaus „Riteriai“ – FA „Šiauliai“. Kovo 3 dieną 19.30 val. Vilnius, „Sportima“.

Šių metų sezoną atidarys tiesioginių konkurentų, kurie grumsis dėl vietų tarptautiniame fronte, dvikova.

Vis dar sudėtį komplektuojantys „Riteriai“ banguotą kontrolinių rungtynių ciklą baigė pergalingai, užtikrintai nugalėdami Rygos „Metta“ futbolininkus. Ši dvikova bus reikšminga vidurio gynėjui Olaide Badmusui – gynėjas beveik visą praėjusį sezoną praleido dėl traumos ir patyrė traumą būtent susitikime su šiauliečiais. Realu, kad jis ir Stefanas Filipovičius jau nuo pat sezono pradžios sudarys vidurio gynėjų duetą.

Sostinės ekipai vis dar nepadės lyderis Felipe Brisola bei Deimantas Rimpa, tačiau įvertinus tai, kaip „Riteriai“ sėkmingai rungtyniauja „Sportimos“ manieže, būtent šeimininkai yra nežymūs akistatos favoritai.

Saulės miesto atstovai 2023-iasiais bus kupini didesnių ambicijų. Praėjusiais metais sėkmingai įsitvirtinę „Optibet A lygoje“, šiemet šiauliečiai su labiau patyrusia sudėtimi sieks pirmenybes pradėti sėkmingiau negu praėjusiais metais. Įdomu bus stebėti, kaip debiutuos krašto gynėjas Egidijus Vaitkūnas ir vėl gimtojo miesto komandai atstovausiantis saugas Mantas Kuklys.

2022 metų sezone netrūko atkaklių mačų: „Riteriai“ oponentus eliminavo iš „Hegelmann LFF taurės“, tačiau šiauliečiai sėkmingiau žaidė čempionate. Praėjusių metų starte FA „Šiauliai“ strigo puolime, tiesa, šiemet to sieks nepakartoti likęs atakų lyderis Oleksijus Ščebetunas.

Marijampolės „Sūduva“ – „Kauno Žalgiris“. Kovo 4 dieną 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

„Optibet LFF Supertaurėje“ pralaimėję žalgiriečiai čempionato sezoną pradės prieš labiausiai tarpsezoniu pasikeitusį oponentą.

„Optibet A lygos“ pirmieji turai neretai būna netikėti. Pasitaiko atvejų, kai vėliau sezonui pradėjusios ruoštis ekipos, dažniausiai žaisdamos namuose, sugeba pateikti staigmenų. Jauno vyr. trenerio Dovydo Lastrausko treniruojama „Sūduva“ yra labai mįslinga – akivaizdu tik tai, jog kovingumo ir azarto marijampoliečiams nestigs.

Gynybos grandyje esminė bus veterano Aleksandro Živanovičiaus lyderystė, aikštės viduryje – svarbią rolę vaidins patyręs japonas Junas Suzuki, o atakuojant reikšmingą indėlį turės saugai iš Ukrainos. Į nigerietį Oyinlola Kayode taip pat kryps dėmesys, kadangi jis pasiskolintas būtent iš „Kauno Žalgirio“.

Praėjusio sezono sidabro medalininkų galimybes galėjome įvertinti praėjusią savaitę. Žalgiriečiai atkarpomis ilgai kontroliavo kamuolį, tačiau paskutinėse atakos stadijose pritrūkdavo aštrumo.

Pastarasis aspektas šeštadienį gali būti kitoks, kadangi 2022-aisiais rezultatyvumu išsiskyręs Antonas Fase buvo patausotas būtent „Optibet A lygos“ startui. Įprastai „Kauno Žalgiris“ retai skindavo pergales Marijampolėje, tačiau šį sykį Roko Garasto treniruojami futbolininkai yra akistatos favoritai. Pirmą sykį Lietuvoje prieš savo buvusią komandą žais Xabi Auzmendi, du sezonus praleidęs „Sūduvoje“.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Alytaus DFK „Dainava“. Kovo 4 dieną 20 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Antrame šeštadienio mače futbolo aistruoliai galės įvertinti į „Optibet A lygą“ sugrįžusius dainaviečius.

Šį sykį namų rungtynes Marijampolėje žaisiantys mėlynai balti kontrolinių dvikovų ciklo metu paliko labai dvejopą įspūdį. Su nauju vartininku Tomu Švedkausku priešakyje bei pasikeitusia gynybos grandimi buvo praleidžiama daug įvarčių, tačiau rezultatyvus puolimas tai kompensuodavo – būtent tai nutiko ir per Kauno rajono bei Alytaus klubų kontrolinę akistatą.

Prieš sezoną Andriaus Skerlos kariauna driokstelėjo net 6 pelnytais įvarčiais, tad realu, jog būsimas susitikimas gali išsiskirti rezultatyvumu. Daug grėsmių dainaviečių vartams gali kelti Filipas Dangubičius, Michaelas Thuique arba antrą sezoną komandoje žaisiantis Lazaras Sajčičius.

DFK „Dainava“ padėtis per pastaruosius du mėnesius buvo gana identiška kaip ir „Hegelmann“ ekipos. Vyr. trenerio Sergejaus Kuznecovo auklėtiniai turėjo didelių problemų gynyboje, tiesa, į sezoną žengs geresnėmis pozicijomis.

Realu, kad pirmo vartininko rolė teks neseniai prie komandos prisijungusiam labiau patyrusiam Vincentui Šarkauskui, kuris praėjusio sezono antroje pusėje sėkmingai pasirodė Telšių „Džiuge“. „Dzūkų tankų“ karštai palaikomi dainaviečiai varžovams gali pateikti staigmenų su potencialiai pavojinga atakuojančia linija, kurioje netrūksta įdomių jaunų žaidėjų.

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Kovo 5 dieną 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Skambiomis pavardėmis pasipildžiusi „Banga“ priims praėjusio sezono bronzos medalininkus.

Gargždų klubas per pastarąsias tris savaites nemenkai nustebino pristatydamas net tris puikiai žinomus žaidėjus – Justiną Januševskį, Beną Šatkų bei Karolį Laukžemį.

Pastarasis turėtų groti pirmuoju smuiku atakos smaigalyje, o kas sudarys vidurio gynėjų duetą, pasakyti sunku. Be J. Januševskio ir B. Šatkaus komandoje taip pat yra Goncalo Vieira bei Ričardas Šveikauskas. Kontrolinių rungtynių cikle „Banga“ ne sykį mačą praleisdavo daug įvarčių, tiesa, savo sirgalių akivaizdoje per sezono startą to tikėtis sunku.

Vyr. treneris Davidas Afonso turės verstis be vidurio saugo Dovydo Norvilo, kuriam galioja diskvalifikacija po paskutiniajame praėjusio sezono mače gautos raudonos kortelės.

Priešingai nei Gargždų ekipa, panevėžiečiai pademonstravo geresnius rezultatus kontrolinių dvikovų metu, tačiau iki galo dar nėra susikomplektavę – ieškoma dar dviejų atakuojančių žaidėjų. Nepaisant to, „Panevėžys“ oponentams turi, ką pasiūlyti. Intrigų kelia Ariagnerio Smitho, Sebastiano Rincono bei Jeffrey Sarpongo atakuojantis trejetas, taip pat – kaip į vartų stačiakampį sugrįš į gimtąjį miestą sugrįžęs Vytautas Černiauskas. Aukštaitijos sostinės komanda per visus tarpusavio mačus Gargžduose yra iškovoję vos vieną pergalę, ne pergalę iš rankų paleisdama pačiose susitikimų pabaigose.

Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Kovo 5 dieną 17.55 val. Vilnius, „Sportima“.

Pirmą sezono titulą iškovojęs „Žalgiris“ čempionatą pradės susidūrimu su džiugiečiais.

„Optibet LFF Supertaurės“ trofėjų po poros metų pertraukos į viršų kėlęs Vilniaus klubas, net ir žaisdamas neoptimalios sudėties, išsiskyrė geru žaidimu. Greičio savybėmis išsiskyrė labai aktyviai žaidęs Mathiasas Oyewusi, realu, jog šalia jo atakos smaigalyje gali žaisti taikliu smūgiu pasižymėjęs islandas Arni Vilhjalmssonas.

Sėkmingai perdavimus skirstė Paulius Golubickas, savo ruožtu, gynybos grandis, atmetus vieną epizodą, atrodė solidžiai. Vladimiro Čeburino kariauna sezoną namuose įprastai pradeda sėkmingai, neretai varžovams atseikėdama daug įvarčių, pažiūrėsime, kaip bus šį kartą.

Vėliausiai pasiruošimą naujam sezonui pradėjęs „Džiugas“ sužaidė keletą kontrolinių mačų ir dar pastarosiomis dienomis praneša apie atvykstančius naujokus. Akivaizdu, kad susižaidimo Žemaitijos komandai trūks, tačiau sukomplektuota sudėtis bus gilesnė negu ankstesniais metais.

„Džiugo“ gretose daug jaunų futbolininkų – tarp jų galima išskirti „Žalgiriui“ priklausantį Motiejų Burbą, įdomiai atrodo keli žaidėjai iš Brazilijos bei Portugalijos. Vis tik svečių žaidimas suksis aplink Aldairą Ferreirą – realu, kad jam neutralizuoti „Žalgiris“ mes nemenkas pajėgas.