A lygos 15 turo apžvalga: ar „Sūduva“ sustabdys „Kauno Žalgirio“ pergalių seriją namuose?

Marijampolės „Sūduva“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 13 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Namuose neklumpanti „Sūduva“ priims čempionato lyderius.

Beveik įpusėjus čempionatui, marijampoliečiai gali pasigirti puikiu žaidimu savo sirgalių akivaizdoje – iškovotos 5 pergalės bei 2 kartus sužaista lygiosiomis. 28 taškus turinti Donato Vencevičiaus kariauna žengia trečia, tad nugalėjusi ir sulaukusi kito dėkingo rezultato vėl gali sugrįžti į turnyro lentelės viršūnę. Kurį laiką susitikimai su „Kauno Žalgiriu“ palikdavo nemalonų prieskonį, sykį namuose buvo pralaimėta net 2:6, tačiau dabar Marijampolės klubas gali pasigirti ketverių iš eilės nepralaimėtų rungtynių serija.

„Kauno Žalgiris“ – vienintelis gegužės mėnesį įveikė be menkiausio kluptelėjimo. Kauniečiai su 30 taškų pirmauja turnyro lentelėje ir ketverias rungtynes iš eilės nepraleidžia įvarčio. Rinktinių lango metu žalgiriečiai be kelių rinktinės futbolininkų įveikė Daugpilio BFC „Daugavpils“ ekipą. Tada pergalingu įvarčiu išsiskyręs serbas Dejanas Georgijevičius šiuo metu Lietuvos čempionate rezultatyvių rungtynių seriją yra pratęsęs iki trejų. Tiesa, visus kartus puolėjas pasižymėjo namų akistatose.

Vilniaus „Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Birželio 13 dieną, 19.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.

Saulės miesto atstovai prieš „Žalgirį“ svečiuose dar nėra nugalėję.

Titulą ginantiems čempionams pertraukos itin reikėjo. Per pastarąsias septynerias rungtynes „TOPsport A lygoje“ buvo iškovota vos viena pergalė, tad dėl tokios nesėkmingos serijos net trys varžovai pabėgo dviženkliu pranašumu. Iš rikiuotės buvo iškritę tokie žaidėjai kaip Younnas Zahary, Adama Fofana bei Nikola Petkovičius, tad „Žalgiris“ sukirto rankomis su kroatu Luka Dumančičiumi, visgi, gynėjas penktadienio mače nepasirodys. Namuose šiemet vilniečiai pralaimėjo tik kartą – nusileista „Panevėžiui“. Dar dvejas rungtynes dėl diskvalifikacijos turės praleisti Thomas Basila.

FA „Šiauliai“ pirmojo rato tarpusavio dvikovoje pasiekė pergalę ir per pusantro rato nebuvo patekusi į gilesnę duobę. Dainio Kazakevičiaus treniruojamas klubas po pergalės prieš „Panevėžį“ turi 24 taškus bei užtikrintai žengia ketvirtas. Pozityvu per rinktinių langą tapo triuškinama pergalė prieš „Jelgava“ futbolininkus bei galimybė išsilaižyti žaizdas traumas besigydžiusiems žaidėjams. Vilniuje svečius pamatysime gausesnėmis gretomis, tiesa, dėl diskvalifikacijos nepasirodys jaunas vidurio gynėjas Edgaras Bierontas.

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Birželio 13 dieną, 20.15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Žemaitijos sostinėje vyksiančias rungtynes tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.

„Džiugas“ per ketverias pastarąsias rungtynes yra surinkęs vos 2 taškus, tačiau turi jų 20-imt bei laikosi 5-oje vietoje. Antrame rate dažniau namuose žaidžiantys telšiškiai kol kas nugalėjo tik vieną varžovą ir savo sienų pranašumu efektyviai nepasinaudoja. Žemaitijos klubas rinktinių lango metu patyrė nesėkmę prieš Latvijos čempionus Rygos RFS futbolininkus ir atsisveikino su epizodiškai rungtyniavusiu ukrainiečiu Oleksandru Černozubu. „Džiugas“ svečiuose pirmą kartą įveikė „Panevėžį“, savo ruožtu, namuose to dar nepavyko padaryti.

Aukštaitijos sostinės komanda iki paskutinių gegužės mėnesio rungtynių buvo ant pozityvios bangos, tačiau apmaudus pralaimėjimas Šiauliuose neleido pakilti į pirmąjį penketą. Tą 18 taškų turintys panevėžiečiai galės padaryti penktadienį, jei Telšiuose iškovos pergalę. Vis dėlto pastarosios pergalės svečiuose prieš „Džiugą“ buvo pasiektos dar auksiniame 2023 metų sezone. Tikėtina, kad aikštėje nepasirodys Ariagneris Smithas, kuris dar šią savaitę atstovavo Nikaragvos rinktinei.

Vilniaus „Riteriai“ – Gargždų „Banga“. Birželio 14 dieną, 19.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1.

Gargždiškiai sieks revanšo už pirmame rate patirtą pralaimėjimą.

Nikola Vitorovičiaus kariauna buvo vienintelė praėjusį mėnesį nepapildžiusi taškų kraičio. Patirti visi penki pralaimėjimai ir net keturiuose mačuose praleisti daugiau negu 2 įvarčiai. Sostinės klubui kurį laiką teko nemažai pakeliauti bei rungtyniauti su gerą formą demonstruojančiais varžovais, tad artimiausi penki susitikimai iš šešių vyks namuose. Rinktinių lango metu Singapūrui atstovavo Ryhanas Stewartas, tačiau į rikiuotę bus sugrįžę du svarbūs žaidėjai – Deimantas Rimpa bei Jakubas Wawščykas. Dėl diskvalifikacijos nerungtyniaus Leifas Estevezas.

„Banga“ gali pasigirti tuo, kad nugalėjo visus tris praėjusio sezono prizininkus, tačiau prie tų pergalių pridėjo tik laimėjimą, kurį pasiekė prieš pirmenybių autsaiderius. Per pastarąsias ketverias rungtynes gargždiškiai iškovojo tik tašką, kai paskutinėmis minutėmis baudiniu buvo prisivytas „Panevėžys“. Gegužę „Banga“ vertėsi be kelių labai svarbių žaidėjų, tad sėkmė sostinėje gali nemažai priklausyti nuo to, ar į rikiuotę bus sugrįžęs Aaronas Olugbogi. Jei Gargždų ekipa pralaimės, „Riteriai“ gali sumažinti deficitą iki 2 taškų.

Alytaus DFK „Dainava“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Birželio 14 dieną, 20 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:3.

Įėjimas į šeštadienį Alytuje įvyksiančias rungtynes – nemokamas.

Panašiai nesėkmingai „Dainava“ startavo ir 2014 metais. Pirmoje sezono pusėje tik su vietiniais futbolininkais žaidęs Alytaus klubas pirmąją pergalę iškovojo būtent 15-ajame ture – tada namuose 2:0 nugalėta „Banga“. Dzūkijos ekipa vis dar atsilieka nuo „Riterių“ 7 taškais bei su šiuo oponentu išvykoje susigrums antrojo rato pabaigoje. „Hegelmann“ futbolininkus dainaviečiai sezone įveikia bent po kartą, tiesa, komandai negalės padėti puolėjas Davoras Rakičius, kuris dėl diskvalifikacijos praleis paskutines rungtynes iš trejų.

Mėlynai balti ne taip užtikrintai, kaip „Kauno Žalgiris“, tačiau po nesėkmės sugrįžo trimis pergalėmis iš eilės. Su 30 taškų Andriaus Skerlos treniruojama komanda rikiuojasi antra ir, turui pasibaigus, gali pagerinti savo poziciją. Vis dėlto svečiuose „Hegelmann“ klubo rezultatai nespindi – patirti keturi pralaimėjimai ir vidutiniškai praleidžiama po 2 įvarčius per mačą. Iki rinktinių lango Kauno rajono atstovams negalėjo padėti traumą patyręs Jonathanas Mulderis, galbūt mažiau rungtyniaus Klaudijus Upstas, turėjęs nelengvą iššūkį Danijoje.