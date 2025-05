A lygos 14 turo apžvalga: „Žalgiris“ sieks nutraukti nesėkmingą seriją Telšiuose

„Kauno Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Gegužės 30 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1.

Kauniečiai gali dar labiau įtvirtinti pranašumą turnyro lentelėje.

Laikinosios sostinės komanda žaidžia savo geriausią atkarpą – Lietuvos čempionate iškovotos keturios pergalės iš eilės, pastarosiose trejose nepraleistas nė vienas įvartis. Eivino Černiausko kariauna demonstruoja geriausią gynybą bei puolimą „TOPsport A lygoje“ bei yra akivaizdūs akistatos favoritai. Dariaus ir Girėno stadione gegužės mėnesį kauniečiai pelno po 3 įvarčius ir namuose šiemet pralaimėjo tik prieš Gargždų „Bangą“. Penktadienio akistatoje negalės žaisti diskvalifikuotas Nidas Vosylius.

Dainaviečiai per 13 dvikovų vis dar nėra iškovoję pergalės, tačiau pozityvu tapo pasiektas taškas Vilniuje. Gerokai nukraujavę jie pasiekė lygiąsias, tiesa, dar dvejas rungtynes turės verstis be diskvalifikuoto puolėjo Davoro Rakičiaus. „Dainava“ – vienintelė ekipa, kuri šiame sezone nė sykio neišsaugojo „sausų“ vartų, tą pasiekti Kaune bus sudėtinga, juolab, kad per 13 ankstesnių tarpusavio dvikovų pasiekta tik viena pergalė. Kita vertus, treneris Aleksejus Pankovecas minėjo, jog alytiškių gretos per šią savaitę pasipildys – sugrįš traumas ir negalavimus besigydę žaidėjai.

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Žalgiris“. Gegužės 31 dieną, 16 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.

Telšiškiai namuose iš žalgiriečių beveik kasmet atima taškus.

„Džiugas“ turnyro lentelėje smuktelėjo žemyn – per pastaruosius penkis mačus nugalėta tik „Dainava“. Trys ankstesni susitikimai buvo sužaisti prieš čempionato lyderius, per juos iškovotas vienas taškas. Turnyro lentelėje 5-oje vietoje žengiantys žemaičiai ir toliau žaidžia nerezultatyviai bei neleidžia to daryti varžovams. 11-oje dvikovų iš eilės abi ekipos kartu nepelnydavo daugiau 2 įvarčių, tai nutiko tik per pirmuosius 2 turus, o vienas iš tų susitikimų buvo būtent su „Žalgiriu“. „Džiugui“ negalės padėti du diskvalifikuoti žaidėjai – Lukas Ankudinovas bei Viačeslavas Kulbačiukas.

Po praėjusios intensyvios savaitės titulą ginantys čempionai turėjo laiko atsikvėpti. Vis dėlto padėtis turnyro lentelėje prastėja ir toliau – abu lyderiai „Žalgirį“ lenkia jau 11 taškų pranašumu. Sostinės klubas išvykose yra patyręs net keturis pralaimėjimus iš eilės, vienintelis laimėjimas svečiuose pasiektas prieš „Dainavą“. Per ankstesnius 17 tarpusavio mačų vilniečiai tik kartą nepelnė įvarčio, jų šansus šeštadienį kilstelės į rikiuotę sugrįžęs saugas Giedrius Matulevičius. Telšiuose nepasirodys diskvalifikuotas vidurio gynėjas Thomas Basila.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 31 dieną, 18 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.

Mėlynai balti sieks revanšo už pirmame rate patirtą pralaimėjimą.

Andriaus Skerlos treniruojama komanda antradienį žaidė sudėtingas rungtynes „FPRO LFF taurėje“ ir joje pasiekė pergalę įveikdama Vilniaus rajono „TransINVEST“. Lietuvos čempionato turnyro lentelėje „Hegelmann“ futbolininkai su 27 taškais rikiuojasi antri ir yra vieninteliai lygiosiomis nesužaidę rungtynių. Namuose Kauno rajono klubas šiemet laimėjo visas šešerias rungtynes, tačiau šeštadienį turės verstis be svarbaus vidurio gynėjo Viliaus Armalo, kuris yra diskvalifikuotas.

„Banga“ taip pat antradienį varžėsi taurėje, tiesa, dvikova namuose nesusiklostė sėkmingai – FA „Šiauliai“ barjeras 2025-aisiais išlieka nepralaužiamas. Jau kurį laiką gargždiškiai klimpsta puolime, kai tenka rungtyniauti be Roko Filipavičiaus bei Aarono Olugbogi. Per trejas ankstesnes trejas rungtynes „TOPsport A lygoje“ bei dvikovą taurėje „Banga“ pasižymėjo tik realizuotu Aivaro Emsio baudiniu. Svečiuose čempionate prieš „Hegelmann“ Gargždų ekipa laimėjo vos kartą – tai įvyko 2021 metų balandžio mėnesį.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Birželio 1 dieną, 16.30 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:3.

Marijampoliečiai namuose yra praleidę vos vieną įvartį.

„Sūduva“ trečiadienį taurės rungtynėse palaužė Tauragės „Taurą“ ir taip pat žengė į ketvirtfinalį. Pozityvu tapo Steve‘o Lawsono sugrįžimas, kuris pasirodė aikštėje antrame kėlinyje. Savo sirgalių akivaizdoje Lietuvos čempionate per šešerias rungtynes marijampoliečiai iškovojo 14 taškų ir tai yra antras geriausias rezultatas. „Sūduva“ per pastaruosius šešis mačus nepatyrė pralaimėjimo, o prie to svariai prisideda Nauris Petkevičius – puolėjas rezultatyvių dvikovų seriją pratęsė iki trijų.

Gegužės mėnuo – nesėkmingiausias „Riteriams“, sostinės ekipa buvo eliminuota iš taurės, be to, Lietuvos čempionate patirti keturi pralaimėjimai iš eilės. Kiek anksčiau gynyba stabilizavosi, tačiau šį mėnesį praleista net 12 įvarčių, o puolime iššauta tik akistatoje su „Hegelmann“. Nikola Vitorovičiaus kariauna vis dar išlaiko 7 taškų pranašumą prieš paskutinėje vietoje žengiančią „Dainavą“, tačiau kiti oponentai bėga į priekį, tad norint pakilti iš 9-osios pozicijos reikia dar vieno ryškesnio spurto.

FA „Šiauliai“ – „Panevėžys“. Birželio 1 dieną, 18.25 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:1.

Sekmadienio dvikova iš Saulės miesto bus transliuojama LRT Plius kanalu.

Šiauliečiai trečią kartą šiame sezone įveikė „Bangą“ ir artėjančią akistatą su 21 tašku pasitinka būdami ketvirti. Namuose FA „Šiauliai“ rungtyniauja labai banguotai – po 2 sykius laimėta, sužaista lygiosiomis bei pralaimėta. Dalis futbolininkų sugrįžo į rikiuotę, tačiau Martynas Dapkus per daugiau negu pusantro mėnesio pasirodė tik vieneriose „TOPsport A lygos“ rungtynėse. Saulės miesto komanda laimėjo trejas pastarąsias tarpusavio rungtynes iš eilės.

„Panevėžys“ aštuntfinalio taurės dvikovoje atrodė blankiai, tačiau dėka Ariagnerio Smitho „hetriko“ patiesė „Garliavą“ bei žengė į ketvirtfinalį. Vyr. treneris Rolandas Vrabecas išbandė A. Smithą, Pavle Radunovičių, Elivelto bei Lucasą de Vega starto sudėtyje – Gargžduose tai itin didelio efekto nedavė. Aukštaitijos sostinės komanda šiauliečių jų pagrindiniame stadione dar nėra nugalėjusi, be to, gynybos linijoje teks įvykdyti priverstinį pokytį, kadangi dėl diskvalifikacijos žaisti negalės Justinas Januševskis.