A lygos 10-ojo turo apžvalga: prasideda antrasis čempionato ketvirtis ir svarbiausios savaitgalio rungtynės

FA „Šiauliai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Gegužės 2 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1.

Šiauliečiai pirmą kartą šiemet rungtyniaus pagrindiniame miesto stadione.

FA „Šiauliai“ užbaigs kol kas intensyviausią trijų rungtynių atkarpą šiame sezone. Po pergalės prieš Telšių „Džiugą“ praėjusį sekmadienį Saulės miesto atstovai antradienį dramatiškai iš „FPRO LFF taurės“ eliminavo Vilniaus „Riterius“. Strategas Dainis Kazakevičius atliko nedaug keitimų, tiesa, vienas iš jų pažymėjo Augustino Klimavičiaus sugrįžimą į rikiuotę po pusantro mėnesio pertraukos. FA „Šiauliai“ tarpusavio rungtynėse namuose prieš mėlynai baltus yra patyrę tik vieną pralaimėjimą.

„Hegelmann“ ekipa Marijampolėje sužaidė savo prasčiausią kėlinį ir patyrė trečią pralaimėjimą per devynerias rungtynes. Vis dėlto šešios pergalės bei 18 surinktų taškų leidžia rikiuotis turnyro lentelės viršūnėje, artimiausią oponentą lenkiant tašku. Po diskvalifikacijų sugrįš Jonathanas Mulderis bei Lazaras Kojičius – abu žaidėjai turėtų grįžti į starto sudėtį. Per keturias dvikovas svečiuose „Hegelmann“ futbolininkai iškovojo vos 3 taškus ir tris sykius turėjo pripažinti oponentų pranašumą.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Gegužės 3 dieną, 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Čempionai į Gargždus atvyks po dviejų pralaimėjimų iš eilės.

„Banga“ šešerių nelaimėtų rungtynių seriją pavertė istorija. Davido Afonso treniruojama komanda iškovojo dvi pergales – pastarasis Kaune pasiektas laimėjimas leido su 11 taškų pakilti į 7-ąją vietą. Pirmojo rato pabaigoje įvarčių sąskaitą atsidarė Ignas Venckus, tačiau stabiliai pasižyminčio žaidėjo komandoje nėra, rezultatyviausiu su dviem taikliais smūgiais lieka nuo suolo dažniau kylantis latvis Aivaras Emsis. Gargždiškiai daugiau titulų iškovojusio Lietuvos klubo dar nėra nugalėję.

REKLAMA

REKLAMA

Vladimiro Čeburino kariauna žaidžia vieną prasčiausių atkarpų per ilgus metus – per keturis pastaruosius mačus patirti net trys pralaimėjimai. Pirmąjį ratą „Žalgiris“ sieks kuo greičiau pamiršti, per jį iškovota vos 12 taškų ir yra užimama 6-oji vieta. Žalgiriečiams jau beveik mėnesį negali padėti saugas Giedrius Matulevičius, kuriam iškritus iš rikiuotės vilniečiai ypač stringa išvykos mačuose. Tiesa, pastarąjį kartą Gargžduose „Žalgiris“ pergalės nebuvo iškovojęs dar 2013 metais.

REKLAMA

Telšių „Džiugas“ – Alytaus DFK „Dainava“. Gegužės 3 dieną, 18.30 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

Alytiškiai antrąjį ratą pasitinka su naujomis viltimis.

Pirmą kartą šiemet pagrindiniame miesto stadione žaisiantys džiugiečiai kartu su „Dainava“ žaidžia nerezultatyviai, kita vertus, 7 praleistais įvarčiais gali pasigirti tik „Kauno Žalgiris“. Gal ne taip sklandžiai, kaip tikėjosi, telšiškiai prasibrovė į taurės aštuntfinalį, tad savaitė buvo kiek intensyvesnė negu varžovų. Antrame rate „Džiugas“ net septynis kartus žais savo sirgalių akivaizdoje ir pastarosiomis savaitėmis neturi didelių rūpesčių dėl traumas patyrusių žaidėjų. Jeigu 15 taškų turinti Telšių komanda nugalės, vėl gali sugrįžti į pirmąjį trejetą.

REKLAMA

REKLAMA

„Dainava“ nutraukė šešių pralaimėjimų ruožą, tačiau Sergejaus Kuznecovo treniruojamos ekipos kraityje – tik 2 taškai. Nuo 8–9 vietas užimančių ekipų atsiliekama jau 8 taškais, visgi, įvarčius pradėjęs mušti Davoras Rakičius ir gilesnė sudėtis leidžia tikėtis kur kas pozityvesnio gegužės mėnesio. Dainaviečiai kasmet bent po kartą svečiuose nugali „Džiugą‘ ir per 13 tarpusavio akistatų Lietuvos čempionate vos du sykius nėra pelnę įvarčio. Pastaruoju metu alytiškiams nepadeda tik vartininkas Volodymyras Krynskis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Gegužės 4 dieną, 16 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2.

Marijampoliečiai turės galimybę atsirevanšuoti už pirmame rate patirtą nesėkmę.

Įspūdingiausias šio sezono vienos komandos kėlinys virto 4 pelnytais įvarčiais ir puikia pergalę prieš lyderį, kuri leido su 17 taškų pakilti į 2-ąją vietą. Maža to, marijampoliečiai gali vėl išsiveržti į priekį, jei penktadienį sulauks dėkingo rezultato Saulės mieste ir patys nepralaimės. Tiesa, dvikovą dėl diskvalifikacijos praleis keturias geltonas korteles surinkęs Steve‘as Lawsonas. Praėjusiame mače su „Hegelmann“ nežaidė Ignas Plūkas, Žygimantas Baltrūnas, Idrisas Momoh bei Dariušas Stankevičius, aikštę dėl traumos paliko ir ukrainietis Maksymas Pyrogovas.

REKLAMA

Prastą pirmą ratą iki paskutiniųjų rungtynių žaidę panevėžiečiai nugalėjo čempioną ir yra netoli turnyro lentelės vidurio – užimama 9-oji vieta turint 10 taškų. „Panevėžys“ turi pačią giliausią sudėtį šiame sezone, kadangi dėl traumos iš rikiuotės yra iškritęs tik kapitonas Linas Klimavičius. Elivelto sužaidė antrą mačą, Ariagneris Smithas grįžo po daugiau nei mėnesio pertraukos, tad puolime vyr. treneris Rolandas Vrabecas turės daug ginklų. Aukštaitijos sostinės komanda pasižymi gera statistika tarpusavio mačuose – per pastaruosius 10 susitikimų nusileido vos sykį.

REKLAMA

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 4 dieną, 18.25 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Dariaus ir Girėno stadione įvyksiančios rungtynės bus transliuojamos LRT Plius kanalu.

Žalgiriečių puolimas – nestabilus. Didžiąją dalį savo įvarčių „TOPsport A lygoje“ Eivino Černiausko kariauna pelnė per trejas rungtynes, maža to, po nesėkmingos dvikovos prieš „Bangą“ tik pačioje pratęsimo pabaigoje tolimu smūgiu pavyko pralaužti Klaipėdos „Neptūno“ gynybinius įtvirtinimus. Lietuvos čempionate daugiau negu dvi savaites kauniečiams negali padėti kartvelas Temuras Čogadzė, savo ruožtu, jei vartininkui Tomui Švedkauskui bus suteiktas šansas sekmadienį – tai bus 100-oji dvikova „TOPsport A lygoje“.

„Riteriai“ taip pat šią savaitę varžėsi „FPRO LFF taurės“ šešioliktfinalyje, tačiau apmaudžiai namuose turėjo pripažinti šiauliečių pranašumą. Strategas Nikola Vitorovičius atliko ne vieną rotaciją – tik antrojo kėlinio viduryje į kovą buvo mesti reikšmingi legionieriai bei Meinardas Mikulėnas. Pastarasis su 5 pelnytas įvarčiais vis dar išlieka rezultatyviausias čempionate, tačiau kamuolio į varžovų vartus puolėjas nepasiuntė per ketverias oficialias rungtynes iš eilės. „Kauno Žalgiris“ – gana akivaizdus mačo favoritas, tiesa, „Riteriai“ tikrai yra pajėgūs nustebinti.