80-ųjų besiilgintis Eimantas Stanionis: „Bokso agentai pakeitė požiūrį į pralaimėjimus“

Lietuvis prieš artėjančią kovą davė interviu „YSM Sports Media“. E.Stanionis dar kartą pažymėjo, kad jei bus proga, tai ateityje mielai susikaus su IBF pasaulio čempionu Jaronu Ennisu, nors pastarojo prisibijo daugelis boksininkų.

„Aš sunkiai treniruojuosi, tikiu savo jėgomis ir manau, kad mes šiame sporte turėtume kautis su rimčiausiais galimais varžovais. Senesniais laikais, kokiais 1980-aisiais, visi kaudavosi su visais. Tada tu net ir pralaimėjęs galėdavai sugrįžti, niekas tų pralaimėjimų taip nesureikšmindavo. Juk boksas yra toks sportas, kur gali būti tik vienas nugalėtojas. Kaip tu sužinosi, kas yra geriausias boksininkas, jei nesikausi su geriausiais?“, – sakė E.Stanionis.

E. Stanionio teigimu, šių laikų bokse per daug yra sureikšminamas „0“ kovotojo pralaimėjimų grafoje. Dėl to tik nukenčia bokso fanai, nes agentai, saugodami savo nepralaimėjusių kovotojų statusą, vengia organizuoti kovas prieš rimčiausius varžovus.

„Dabar visi boksininkai išsigandę. Bokso agentai pakeitė požiūrį į pralaimėjimus. Dabar susidaro toks įspūdis, kad jei tik patirsi 1 pralaimėjimą, tai iš karto būsi „nurašytas“. Šitie dalykai atėjo iš Mayweatherio eros. Prisiminkite, kiek anksčiau geri kovotojai patirdavo pralaimėjimų. Tie patys Wardas, Gatti ar net Hagleris patyrė ne vieną ir ne du pralaimėjimus, bet sudalyvavo daugybėje gerų kovų“, – prieš kovą kalbėjo lietuvis.

