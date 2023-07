70 metrų – jau nebestebina: Čehas Slovėnijoje dar kartą įrodė savo meistriškumą

Slovėnijoje vykusiame čempionate K. Čehas geriausiu savo bandymu užfiksavo 70,54 m rezultatą.

Over 70 metres again! 🫨



Kristjan Ceh pulls out a throw of 70.54m at the Slovenian Championships in Velenje! 🇸🇮 pic.twitter.com/J0uumXJ1yf