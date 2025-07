59-erių milijardierius Billas Ackmanas debiutavo ATP „Challenger“ vyrų teniso turnyre Niuporte

Milijardierius suvienijo jėgas su olimpiniu mišrių dvejetų čempionu Jacku Socku, kuris karjerą tenise jau yra baigęs ir dabar dažniau žaidžia piklbolą. Organizatoriai šiam duetui suteikė vardinį kvietimą į turnyrą, nes pagal reitingą jie nebūtų galėję čia patekti.

Pirmajame rate B. Ackmanas su J. Socku 1:6, 5:7 pralaimėjo australams – Omarui Jasikai ir Bernardui Tomičiui. Kai kurių sirgalių teigimu, australai antrajame sete žaidė „viena koja“, todėl rezultatas ir buvo toks apylygis.

Šitas eksperimentas labai nepatiko buvusiai pirmajai pasaulio raketei amerikiečiui Andy Roddickui.

„Tai buvo absurdiškiausia, ką esu matęs profesionalų tenise“, – teigė A. Roddickas.

