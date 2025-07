Ričardas Berankis kvalifikacijoje nusileido 18-mečiui Mikai Petkovičiui

Mačo pradžioje vokietis kūrėsi „break pointus“ ir atitrūko po penktojo geimo (2:3). Lietuvis iš karto į tai sureagavo ir šeštajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją (3:3). Vienuoliktajame geime lietuvis prastai sužaidė savo padavimų metu (5:6), bet netrukus dar kartą išsigelbėjo ir išplėšė pratęsimą (6:6). Lietuvis pratęsimo pradžioje panaikino 2 taškų deficitą (0:2, 2:2), o vėliau pralaimėjo 2 taškus savo padavimų metu ir nebeatsitiesė.

Antrojo seto antrajame geime R. Berankis neutralizavo 2 „break pointus“. Vėliau lygi kova tęsėsi iki aštuntojo geimo, kai lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją (3:5). R. Berankis kovėsi iki galo, devintajame geime atlaikė 3 „match pointus“, pats susikūrė „break pointą“, bet jo nerealizavo, o vokietis 4-u bandymu įtvirtino pergalę.

Lietuvis vos 43 proc. atvejų įžaisdavo kamuoliuką pirmu bandymu (vokietis – 59 proc.).

18 y/o 🇩🇪 Mika Petkovic qualifies for the MD of the CH125 in Braunschweig, beating former #50 Berankis 7-6, 6-3.



So good to have several young Germans capable of being competitive on the CH Tour at the moment. Top 1000 debut (#963). pic.twitter.com/RH2RJ9TJKF