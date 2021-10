45-erių Rusijos MMA legenda po 2 metų nokautu grįžo į „Bellator“ turnyrą

Kova prasidėjo lėtai ir nei vienas kovotojas kurį laiką neatliko smūgių. Pirmasis smūgiavo T. Johnsonas, tačiau žalos nepadarė. Praėjus minutei įvyko pirmasis rimtas apsikeitimas smūgiais, tačiau šį kartą nei vienam iš kovotojų tiksliai pataikyti nepavyko.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa