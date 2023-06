3x3 krepšinio čempionate lietuviai patyrė du dramatiškus pralaimėjimus, bet pateko į aštuntfinalį

Lietuviai beveik visas rungtynes buvo priekyje, bet likus žaisti kiek daugiau nei minutę lenkai persvėrė rezultatą (17:18). Tada D.Tarvydas pataikė tolimą metimą (19:18), lietuviai apsigynė, G.Matulis sėkmingai metė iš po krepšio ir mūsiškiai dar labiau priartėjo prie pergalės (20:18). Visgi, likus žaisti 25 sek. lenkai atsakė tolimu metimu (20:20).

Paskutinėmis sekundėmis D.Tarvydas prametė iš vidutinio nuotolio, vėliau lietuviai apsigynė ir gavo dar vieną progą atakai, bet desperatiškas tolimas metimas tikslo nepasiekė.

Pratęsime D.Tarvydas iš karto prasiveržė po krepšiu ir pelnė tašką (21:20). Lenkai kitos atakos metu atsakė tuo pačiu (21:21). Tai reiškė, kad kitas bet kurios komandos tikslus metimas bus pergalingas. Deja, lietuvių ataka tuomet įstrigo, o kamuolį atsikovoję lenkai sužaidė per savo aukštaūgį ir išplėšė pergalę.

D.Tarvydas pelnė 9 tšk., G.Matulis – 7 (5 atk. kam.), I.Vaitkus – 3, E.Džiaugys – 2 (6 atk. kam.). Lenkų gretose išsiskyrė Adrianas Bogucki su 9 tšk. ir 7 atk. kam. Jis pataikė ir pergalingą metimą.

Paskutinėse grupės rungtynėse lietuviai netikėtai 14:15 nusileido Izraelio krepšininkams. Mūsiškiai ir vėl ilgą laiką buvo priekyje, o likus žaisti kiek daugiau nei minutę dar pirmavo 3 taškais (14:11).

Netrukus varžovai pataikė iš toli (14:13), lietuviai gavo bloką, prasižengė ir Izraelis atstatė pusiausvyrą (14:14). Per likusį laiką lietuviai dar suklydo ir prasižengė puolime, o Izraelio krepšininkai pataikė iš po krepšio (14:15). I.Vaitkus dar mėgino išplėšti pratęsimą, bet metė netiksliai ir Izraelio rinktinė šventė sensacingą pergalę.

Lietuvių vieta grupėje paaiškėjo po paskutinio mačo tarp Puerto Riko ir Belgijos. Ten pergalę šventė belgai, o tai reiškia, kad grupėje lietuviai užėmė antrąją vietą ir pateko į aštuntfinalį.

