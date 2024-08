3x3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Skaisgirys: nešokinėjau iš laimės dėl medalio

Tuo metu 3x3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys papasakojo, kokias emocijas išgyveno po krepšininkų laimėto medalio, o taip pat prabilo apie nueitą kelią, siekiant suvienyti partnerius dėl bendro tikslo.

Kiek mažiau nei para praėjo nuo olimpinio bronzos medalio laimėjimo. Kokia emocija, kokios mintys, praėjus mažiau nei parai?

Šiaip aš pusantros paros nemiegojęs, tai ji tokia sudėtinga [emocija]. Nes aš ten nešokinėjau iš laimės dėl to medalio. Ir aš kažkaip turiu kitą savo viziją.

Ir gaunasi taip, kad viskas praėjo ir aš jau galvoju apie kitus 4 metus.

Kaip viskas atrodė iš vidaus?

Aš gaunu daug sveikinimų, visi kalba apie mano indėlį, aišku, aš labai dėkingas. Bet realiai – be teisingų partnerių, be pinigų, nes pinigai ateina per reklamą iš principo, nieko nebūtumėme pastatę.

Realiai tie pirmieji metai buvo tokie, kad aš turėjau įtikinti TV3 televiziją tam, kad gautumėme reklaminio laiko, padėti, matyti, kad tai fiziškai reikalinga, įrodyti to dalyko pasiekiamumą.

<...> Atsiranda rimti partneriai, su kuriais tu gali ir aptarti, ir vienas kitam padėti. Atsiranda ir Vytauto didžiojo universitetas (VDU) , VDU iniciatyva mūsų pačios asociacijos tampa garbės prezidentas Valdas Adamkus, kurio žodinė pakalba išvirsta į daug geros emocijos.

Jeigu vyrus nuveži pas prezidentą į namus, dvi valandas kalbiesi, tai be galo daug reiškia. Tai, sakau, vienur iš principo yra pagalba finansinė, kuri yra būtina. Nes kaip reikėjo įkalbėti tuos krepšininkus – nė vienas netikėjo. Jiems vis tiek atrodė geriau važinėti tarp Joniškio, Marijampolės, Vilkaviškio ir Šilutės, nei galvoti apie olimpinę svajonę arba tą pasaulinį lygį – 3x3.

Kalbant apie šią mūsų rinktinę, kuri iškovojo mums bronzą. Dalis žaidėjų yra veteranų amžiaus. Kaip matote galimus pokyčius sudėtyje, kokius žaidėjus galbūt norėtumėte pritraukti prie Lietuvos rinktinės?

Neužtenka, ko mes norime. Jie patys turi norėti. Jie turi matyti naudą – ir finansinę, ir sportinę.

Mes turime daugiausiai Lietuvoje 3x3 krepšinio stipendijos gavėjų – 27. Man atrodo, kad nė vieną sporto šaka to neturi. Reiškia, mes jau daug išbandę.

Dabar į Mongoliją išvažiuoja U23 rinktinė, pasaulio čempionatas rugsėjo viduryje. Ten yra nerealūs, nesakysiu pavardžių, trys, kurie metų ar trijų bėgyje gali tapti kaip Evaldas Džiaugys.

Pasveikino krepšininkus

Šalies vadovai pasveikino Paryžiaus olimpinėse žaidynėse bronzos medalius iškovojusią vyrų trijulės krepšininkų rinktinę.

„Jie tai padarė! Nepaisydama nesėkmių ir kluptelėjimų, Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse atsitiesė, kovojo ir laimėjo bronzinius medalius!“ – pirmadienio vakarą „Facebook“ paskyroje rašė prezidentas Gitanas Nausėda.

„Sveikinimai Evaldui Džiaugiui, Aurelijui Pukeliui, Šarūnui Vingeliui ir Gintautui Matuliui. Puikus debiutas olimpinėse žaidynėse. Ačiū už nepakartojamas emocijas ir džiaugsmą Lietuvai!“, – dėkojo jis.

Savo ruožtu ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė pasveikino ne tik rinktinę, bet ir džiaugėsi vis augančia ir stiprėjančia šalies 3x3 krepšinio bendruomenę.

„Trijulių rinktinės žygis iki medalių pakylos – puikiausias priminimas, kaip svarbu nepasiduoti kluptelėjus kelio pradžioje, neprarasti tikėjimo savimi, vienas kitu, mėgautis buvimu garbingiausioje sporto scenoje ir tuo, ką moki geriausiai. Kiekvieno olimpiečio užnugaris vardu Lietuva šįvakar kuo nuoširdžiausiai švenčia kartu su Jumis“, – buvo sakoma premjerės sveikinime.