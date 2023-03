30 taškų pelnęs Sabonis privertė žemai lenktis „Kings“ trenerį: „Kaip tai įmanoma?“

Sakramento ekipai tai buvo trečiosios laimėtos rungtynės iš eilės.

D. Sabonis aikštėje praleido 33 minutes, pelnė 30 taškų (10/11 dvit., 0/1 trit., 10/12 baud.), atkovojo 9 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo metimą, kartą suklydo ir 2 sykius prasižengė.

„Jam buvo sutrenkta galva. Jis gavo smūgį. Domantas krito ant parketo, tačiau vis stojosi ir vėl mėgino žaisti. Jis pelnė 30 taškų ir metė tik 12 kartų į krepšį. Kaip tai įmanoma? Tai – neįtikėtina. Vis kartoju, kad Domantas turi būti simboliniame geriausių lygos žaidėju penkete. Tai yra tiesiog priminimas, koks šis vyrukas yra“, – gerų žodžių lietuviui negailėjo „Kings“ treneris Mike‘as Brownas.

