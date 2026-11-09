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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

200 mln. dolerių sutartį pasirašęs Durenas toliau negali padėti „Pistons“

2026-11-09 12:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 12:56
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Detroito „Pistons“ dar kurį laiką turės verstis be vieno svarbiausių komandos žaidėjų Jaleno Dureno.

Jalenas Durenas | Scanpix nuotr.

Detroito „Pistons“ dar kurį laiką turės verstis be vieno svarbiausių komandos žaidėjų Jaleno Dureno.

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Klubas sekmadienį paskelbė, kad 22-ejų vidurio puolėjas dėl šlaunies užpakalinės dalies raumens traumos nežais dar mažiausiai dvi savaites.

J. Durenas susižeidė spalio 23 dieną, antrosiose sezono rungtynėse, kuriose „Pistons“ 128:111 įveikė Majamio „Heat“.

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Nuo tada NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis praleido šešis susitikimus, o dabar prognozuojama, kad nerungtyniaus dar bent šešeriose.

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Vis dėlto klubas pranešė ir pozityvių naujienų – aukštaūgiui jau leista be apribojimų dalyvauti krepšinio treniruotėse.

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Prieš šį sezoną J. Durenas su „Pistons“ pasirašė penkerių metų 200 mln. JAV dolerių vertės sutarties pratęsimą.

Praėjusiame NBA reguliariajame sezone amerikietis vidutiniškai pelnė 19,5 taško ir atkovojo 10,5 kamuolio.

Tiesa, atkrintamosiose jo rodikliai suprastėjo – per 14 rungtynių J. Durenas vidutiniškai rinko 10,2 taško ir 8,5 atkovoto kamuolio.

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