16-asis Pirmos lygos turas: darbingos atostogos ir naujokų įvarčiai

Pasiruošę. Pirmieji po atostogų į aikštę žengė Kauno rajono „Hegelmann“ dubleriai ir Kėdainių „Nevėžis“. Atkaklių rungtynių Raudondvaryje baigtį nulėmė naujoko iš Juodkalnijos Stefano Radinovičiaus kirtis galva po Justo Paštuko puikaus tolimo perdavimo iš krašto – 1:0.

„Birželį buvome pasiekę labai gerą sportinę formą. Kai pertrauka čempionate ateina tokiu laiku, būna neramu, kas bus po jos. Vis dėlto per atostogas labai gerai padirbėjome, vyrukai patys rodė didžiulį norą treniruotis. Matome to rezultatą“, – džiaugėsi „Hegelmann“ B ekipos vyriausiasis treneris Tadas Vilkevičius.

Per pertrauką laiko vėjais nešvaistė ir Tauragės „Tauras“. Antroje pozicijoje su 38 taškais žengiantys žemaičiai Panevėžyje 2:0 pranoko vietos futbolo akademiją. Tiesa, svečių brazilas Jorge Eduardo per atostogas kiek primiršo kamuolio pojūtį. 13-ąją min. stojęs prie 11 metrų žymos jis neįveikė panevėžiečių vartininko Liudviko Valiaus, bet buvo pirmas prie atšokusio kamuolio – 1:0. Šeimininkai rodė nagus iki pat mačo pabaigos, kol galiausiai per kompensuotą laiką Nedas Totilas padėjo galutinį tašką.

Neužtruko. Mažeikių „Atmosfera“ po atostogų užtruko vos 58 sekundes, kad atsidarytų įvarčių sąskaitą antrajame rate. Pergalingos (3:1) akistatos su „Kauno Žalgiriu“ B pradžioje Kazeemas Aderounmu spurtavo nuo aikštės vidurio ir pasiuntė kamuolį į vartus. Vėliau nigerietis pasiekė ir dublį. Sykį Kaune pasižymėjo ir japonas Kanta Seki. Naujokas iš Tekančios saulės šalies 13-ąją min. realizavo baudinį. Tą patį jis bandė pakartoti ir 77 min., bet antrąsyk vartininko nepergudravo.

Greitai klausimus išsisprendė ir Vilniaus rajono „TransINVEST“. Vienvaldis lygos lyderis (45 taškai) svečiuose pas „Jonavą“ dar neįpusėjus pirmajam kėliniui pirmavo 2:0. 17 min. ukrainietis Jegoras Glušachas elegantiškai užbaigė gražią kombinaciją, o po 4 min. Edvinas Kloniūnas savo firminiu stiliumi sugrūdo kamuolį galva į vartus po kampinio. Pastarajam gynėjui tai buvo pirmasis mačas su geltonais marškinėliais po persikėlimo iš „Kauno Žalgirio“ stovyklos.

Maratonas. Šiauliuose viešėjusiam Klaipėdos „Neptūnui“ teko atlaikyti tikrą maratoną. Antrajame mačo su „Šiauliais“ B kėlinyje buvo sužaista daugiau nei 15-ka kompensuoto laiko minučių. Šiauliečiai 32 min. išsiveržė į priekį po Nedo Garbaliausko kirčio. Šis vienas rezultatyviausių lygos žaidėjų į Saulės miestą persikėlė iš Vilniaus BFA kolektyvo. Klaipėdiečiai antrajame kėlinyje išlygino ir netgi išsiveržė į priekį – 2:1, tačiau lygos autsaideriai 79 min. vėl atstatė pusiausvyrą – 2:2. Galiausiai Danielis Ilevbare 84 min. įformino dublį ir padėjo pergalingą tašką „Neptūnui“ – 3:2.

Ištvermės lenktynės laukia ir Vilniaus „Žalgirio“ B kolektyvo. Vilniečiai trečiadienį namuose 1:0 palaužė Jonavos „Be1“ ekipą. Pastarajai mače su „žaliai baltais“ negalėjo padėti saugas Arnas Jucius. Iš Palangos kilęs 16-metis talentas dalyvauja žinomo Prancūzijos klubo „Lille“ peržiūroje. Prieš tai jis stažavosi garsiojo Turino „Juventus“ klubo akademijoje. Lemiamu Jonavoje tapo vilniečio Vakario Berentos kirtis 25-ąją min. Jau penktadienį, vos po vienos dienos atokvėpio, žalgiriečiai žengs į 17-ojo turo mūšį su Plungės „Babrungu“.

Žiūrovai. Plungės „Babrungas“ antradienį atlaikė Kretingos „Minijos“ šturmą. Lietuvos nacionalinės rinktinės stratego Edgaro Jankausko, Telšių „Džiugo“ klubo trenerio Andriaus Lipskio bei kitų žinomų specialistų akivaizdoje kretingiškiai aukščiau esančius varžovus tramdė iki antrojo kėlinio vidurio, kol galiausiai Renanas pramušė „Minijos“ gynybą – 1:0. „Babrungas“ su 31 tašku su „Žalgiriu“ B dalinasi 5–6 vietas.

Laipteliu aukščiau plungiškių ir žalgiriečių su 32 taškais išlieka Vilniaus BFA. Sostinės jaunimas, net ir netekęs savo rezultatyviausio žaidėjo N. Garbaliausko, 1:0 pranoko Panevėžio „Ekraną“. Pergalę namuose vilniečiams užtikrino Artiomo Osipovičiaus įspūdingas driblingas bei galingas šūvis 23-ąją min. Skurdžiame „Ekrano“ kraityje lieka 11 taškų – panevėžiečiai su „Šiauliais“ B toliau dalinasi 15–16 vietas.