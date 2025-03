„Xiaomi Smart Projector L1“ projektorius sugebės nustebinti ir galbūt pakeisti jūsų žiūrėjimo įpročius

REKLAMA

Mažas projektorius – didelis ekranas

Per kelis paskutinius metus projektorių galimybės gerokai šoktelėjo aukštyn: dabar jie gerokai ryškesni nei bet kada anksčiau, pasižymi puikia vaizdo kokybe, be to, kur kas išmanesni. Viską, ką žiūrite televizoriaus ekrane, įskaitant filmus, žaidimus, televizijos laidas, galite žiūrėti naudojant projektorių. O jei namie neturite didelio televizoriaus ir neplanuojate jo pirkti, įsigiję projektorių galėtumėte mėgautis kino teatro patirtimi. Žmonės naudojantys projektorių kaip pagrindinį „televizorių“, labai dažnai nebenori grįžti prie televizoriaus, kad ir kokio dydžio jis būtų, nes paprastai, net ir nemažas, sakykim, 65 colių televizorius yra „mažiukas“ lyginant su projektoriaus projektuojamo vaizdo įstrižaine. Pavyzdžiui, naujų „Xiaomi Smart Projector L1“ ir „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ projektorių maksimali ekrano įstrižainė yra 120 colių. Įvertinus ką įsigijus tokį projektorių gaunama, galiu drąsiai sakyti, kad tai nėra brangūs įrenginiai: pirmasis kainuoja mažiau nei 250 eurų, antrasis 350 eurų. Kainų skirtumą lemia projektoriaus ryškumas – viena iš svarbiausių projektoriaus savybių: „Xiaomi Smart Projector L1“ ryškumas yra 200 ISO liumenų, „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ ryškumas – 400 ISO liumenų. Kitas skirtumas „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ – pro versija turi galingesnius garsiakalbius. Daugiau skirtumų nėra.

Paprastai projektorių ryškumas nurodomas arba Tarptautinės Standartizacijos Organizacijos (ISO) liumenais, arba Amerikos nacionalinio standartų instituto (ANSI) liumenais. Esminis skirtumas – liumenų matavimo metodas. ISO liumenų standartas pranašesnis, nes yra vienodas tarptautiniu mastu. Dar reikia žinoti, kad 1 ANSI liumenas lygus 0,8 ISO liumeno, tad 200 ANSI liumenų projektorius atitiktų 160 ISO liumenų projektorių. Yra dar CVIA liumenai bei LED liumenai. Pastarųjų skaitinė išraiška gali labai klaidinti, nes 200 LED liumenų projektorius atitinka 64 ISO liumenų projektorių.

Abu „Xiaomi Smart Projector L1“ projektoriai yra LCD projekcijos. Principas labai paprastas: šviesos srautas keliauja per šviesą praleidžiantį skystų kristalų ekraną ir vaizdas projektuojamas ant sienos ar ekrane. LCD technologijos projektorių privalumas – labai tikslios, kontrastingos ir ryškos spalvos, galimybė reguliuoti skirtingų spalvų ryškumą. Kitas privalumas – didelis ryškumas.

Ir dienos metu „Xiaomi Smart Projector L1“ rodo ryškų vaizdą

Didžiausia su projektoriais siejama vaizdo kokybės problema – aplinkos šviesa. Projektorius skleidžia šviesą į ekraną ar sieną, tačiau bet kokia kita kambaryje esanti šviesa taip pat sklinda į tą pačią vietą. Šviesioms vaizdo dalims tai neturi didelės įtakos, tačiau tamsesnėms dalims įtakos turi. Tai reiškia, kad jei žiūrite sporto varžybas arba ką nors, kas apskritai yra šviesu, viskas bus gerai. Jei žiūrite tamsų filmą arba žaidžiate tamsų vaizdo žaidimą, vaizdas bus sunkiau įžiūrimas nei televizoriuje. Fizika yra fizika. Jei norite saulėtą dieną naudoti projektorių kambaryje su daugybe langų ir mėgautis geriausia vaizdo kokybe, jums reikės šiek tiek sumažinti šviesos, užtraukti bent to lango pro kurį plieskia saulė užuolaidą.

Pirmą kartą projektorių „Xiaomi Smart Projector L1“ įsijungiau dienos vidury. Buvau nustebęs koks ryškus vaizdas projektuojamas ant mano svetainės sienos. „Xiaomi Smart Projector L1“ pats nustato ryškumą ir tą daro labai greitai ir tiksliai. Įdomumo dėlei nusinešiau projektorių į kitą kambarį, kurio sienos nudažytos šviesiai melsva spalva. Dar viena staigmena – jokių spalvų iškraipymų: balta – akinančiai balta, kitos spalvos irgi natūralios. Tad nesijaudinkite, jei jūsų siena ant kurios bus projektuojamas vaizdas nėra balta. Ji gali būti smėlio spalvos, žalsva, pilka ir pan. – vis tiek matysite gerą vaizdą. Svarbu, kad nebūtų labai tamsi. Na, o jei tamsi – galite nusipirkti ekraną.

Išmaniosios „Xiaomi Smart Projector L1“ projektorių funkcijos

„Xiaomi Smart Projector L1“ serijos projektoriai ne tik patys nustato ryškumą – jei vaizdą žiūrėsite ne ant sienos, o ekrane, projektoriaus dirbtinio intelekto algoritmai patys automatiškai aptiks ekrano kraštus, ir vaizdą projektuos visame ekrane – rankiniu būdu reguliuoti nereikės.

Jei vaizdas projektuojamas ant sienos, o ant jos kaba arba šalia jos stovi kažkokie objektai, kurie gali pakenkti vaizdo vientisumui arba jį užstoti, pavyzdžiui, paveikslas, niša sienoje, sieninis šviestuvas, jungikliai ar nuo grindų iki lubų auganti gėlė, dirbtinio intelekto algoritmai vaizdą nustatys taip, kad jis būtų transliuojamas tik ant „švarios“ sienos dalies, kad objektai nepatektų į vaizdą ar jo neiškraipytų ar neužstotų. Žinoma, jei visa siena labai „užteršta“, tai įsiterpti labai sunku, bet ši funkcija veikia pakankamai gerai.

Dar vienas svarbus dalykas: projektoriaus akis nebūtinai turi žiūrėti tiesiai į ekraną. „Xiaomi Smart Projector L1“ serijos projektoriai turi taip vadinamą „keystone“ funkciją – jei projektorius į ekraną „žiūri“ ne tiesiai, o tam tikru kampu (iki 15°), dirbtinio intelekto algoritmas pasirūpina, kad projektuojamas vaizdas vis tiek būtų taisyklingo stačiakampio formos. Ir nesvarbu ar pokrypis yra horizontalus, ar vertikalus.

Vaizdo kokybė, garsas, mobilumas

Vaizdo kokybę lemia jo skiriamoji geba ir dydis. Televizoriaus ekranas yra fiksuoto dydžio, jo nepadidinsi ir nepamažinsi – koks yra, toks jau yra. Tačiau projektorius leidžia keisti vaizdo dydį ir šią savybę galite paversti pranašumu. Pavyzdžiui, „Xiaomi Smart Projector L1“ ir „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ projektorių raiška yra 1080p HD. Tačiau šie projektoriai palaiko 4K raiškos vaizdo įrašų atkūrimą. Jei pritrauksite projektorių arčiau sienos ar ekrano, t.y. pasirinksite ne maksimalų 120 colių įstrižainės, o mažesnio dydžio vaizdą, ekrane matysite 4K raiškos vaizdą. Galimybė keisti vaizdo dydį – vienas iš projektorių universalumo bruožų: svetainėje buvau nustatęs maksimalaus dydžio vaizdą, darbo kambaryje – minimalų („Xiaomi Smart Projector L1“ ir „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ minimali rodomo vaizdo įstrižainė – 40 colių).

Televizorius paprastai būna pritvirtintas prie sienos arba stovi ant kokio baldo. Jis ten gyvena ir niekas jo iš vieno kambario į kitą nenešioja, nebent, remonto metu patraukiamas į saugesnę vietą. Projektorius – visa kitas reikalas: jis lengvas ir kompaktiška, todėl lengvai perkeliamas iš vienos vietos į kitą. „Xiaomi Smart Projector L1“ sveria tik 1,2 kg, o „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ – 2 kg. Bet kurį iš jų galima paimti viena ranka – tai kompaktiški įrenginiai.

„Xiaomi Smart Projector L1“ ir „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ turi po du plačiajuosčius garsiakalbius. Pirmajame sumontuoti 2 x 3W garsiakalbiai, antrajame – 2 x 5W garsiakalbiai. Garsas vidutinio lygio, bet kai žiūri filmą 100 ar 120 colių ekrane, ausys reikalauja, kad projektorius prisijungtų prie „Soundbar“ garsas sistemos.

Ką žiūrėsim?

Įsigijus „Xiaomi Smart Projector L1“ arba „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ dėl turinio galvos sukti nereikės – projektoriuose įdiegta „Google TV“. Taigi gauname įvairių paslaugų turinį, personalizuotas rekomendacijas, patogią, lengvai naršomą vartotojo sąsają. „Google TV“ išsiskiria savo gebėjimu sujungti įvairius paslaugų teikėjus į vieną platformą, taip pat integruoti savo ekosistemą „Google Assistant“ ir „Google Cast“. „Netflix“, „HBO Max“, „Spotify“, „Disney+“, „YouTube“ ir daug kitų, taip pat ir nišinių paslaugų. Pasitelkę „Google Assitant“ galėsite balsu valdyti projektorių, perjungti kanalus, ieškoti turinio ir t.t. „Google Cast“ leis telefono ekrano vaizdus tiesiogiai transliuoti projektoriaus ekrane.

Jei to neužtenka, projektoriai turi HDMI ir USB 3.0 jungtis, Bluetooth 5.0 ryšį ir net 3,5 mm audio jungtį, kas šiais laikais yra nykstantis dalykas.

Vertinimas

Projektorių pasirinkimas labai didelis. Yra aukšto lygio, brangių, kainuojančių kelis tūkstančius. Lyginant su tais brangiaisiais, „Xiaomi Smart Projector L1“ ir „Xiaomi Smart Projector L1 Pro“ projektorių kaina net nepadoriai patraukli, tad tikėjausi mažiau, bet gavau kur kas daugiau. Patiko vaizdo ryškumas, spalvų tikroviškumas bei kelios išmaniosios, vaizdo kokybę gerinančios funkcijos. Vis dar norite naujo televizoriaus? Geriau už 250 ar 350 eurų nusipirkite visą kiną.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.

Straipsnį parengė: „ACC Distribution“.