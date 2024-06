„Xiaomi Smart Cooking Robot“ – žvilgsnis į ateities virtuvę

REKLAMA

35 režimai viename įrenginyje

Pirmas dalykas, mane pribloškęs robotui atkeliavus į namus, buvo dėžės dydis. Antras dalykas – įvairių detalių ir įrankių skaičius dėžėje – trauki kaip iš burtininko skrybėlės, atrodo, niekada nesibaigs.

Nepasakosiu apie ten sudėtus papildomus įrankius, tik pasakysiu, kad yra trys pagrindinės dalys: masyvus korpusas su ekranu, pagrindinis metalinis puodas ir puodas troškinimui garuose.

Kai uždedi pagrindinį puodą ant korpuso (visi elementai šiame robote į savo vietas įsistato be jokių pastangų) ir pastatai „Xiaomi Smart Cooking Robot“ ant virtuvės stalo, vaizdelis primena situaciją automobilyje, tik vietoje vairo – puodas. Dešinėje – didelis (kaip virtuvės įrenginiui) 8 colių ekranas, šalia jo – valdymo ratukas. Daugiau jokių valdymo elementų nėra. Korpuso kojelės tiesiog prilimpa prie virtuvės stalo.

Įjungus, teks priprasti prie valdymo, bet tai nesudėtinga, per kelias minutes viską išsiaiškinsite. Kad robotas dirbtų, jį reikės susieti su telefonu „Xiaomi Mi Home“ programėlėje. Robotas naudoja namų „Wi Fi“ ryšį.

Kad nereiktų jums spėlioti su kuo turime reikalų, galiu iš karto pasakyti, kad „Xiaomi Smart Cooking Robot“ robotas gali atlikti net 35 funkcijas ir pakeisti daugelį virtuvės įrenginių, neišskiriant ir kaitlentės. Jis gali kepti, troškinti, virti garuose, minkyti tešlą, smulkinti produktus, malti mėsą, dirbti kaip trintuvas, sumalti kavos pupeles, sverti produktus ir t.t. Be to, jis gali vienu metu gaminti du ar tris patiekalus, pavyzdžiui puode gaminamas mėsos troškinys, o ant puodo užkeltame garų troškintuve – bulvės prie troškinio. Trijų patiekalų gamybai teks pasinaudoti specialiu, į garų puodą įstatomu padėklu – tokiu atveju, vienas patiekalas gaminamas pagrindiniame puode, kiti du troškinami garuose.

„Xiaomi Smart Cooking Robot“ parenka darbo režimus

Labai svarbu, kad šis robotas prisiima atsakomybę už labai svarbų virtuvės gyvenimo procesą –

gaminimo režimą ir temperatūrą. Už tai atsakingas originalus „CookingIoT“ algoritmas.

Bet jei manote, kad galite ginčytis su technika ir ją valdančiu dirbtiniu intelektu, trys parametrus (gaminimo laiką, maišyklės sukimosi greitį ir temperatūrą) galite keisti bet kada.

„Xiaomi Smart Cooking Robot“ savo duomenų bazėje turi apie įvairiausių 200 receptų ir ši bazė nuolat pildoma. Principas toks: iš meniu pasirenkate receptą ir laikotės nurodymų. Kiekvienas žingsnis aprašytas kuo išsamiau, parodyta kokia dangčio versija (atvira ar su kaušeliu) turi būti naudojama, pasibaigus procesui visada primenama atsargiai pakelti dangti ir neapsiplikyti pirštų garais (patarčiau neignoruoti šio patarimo).

Roboto puodas kartu yra ir svarstyklės, tad jei reikia įdėti tikslų produkto kiekį (kas labai svarbu gaminant tešlas), tereikia ekrane nunulinti svarstyklių parodymus.

Pirmasis patiekalas, kurį gaminau „Xiaomi Smart Cooking Robot“ puode, buvo vyne troškinta jautiena. Kodėl pasirinkau šį patiekalą? Todėl, kad troškinys gaminamas keliais etapais: iš pradžių reikia apkepinti mėsą, tada svogūnus, česnakus, morkas ar kitas daržoves ir tik tada viskas keliauja į puodą. Man buvo įdomu kaip robotas tvarkysis su šiomis užduotimis naudodamas tik vieną puodą.

Bet apie tai, kaip ir apie kitų patiekalų gamybą – šiek tiek vėliau, nes noriu pristatyti tas technologijas, kurios šiam robotui leidžia atlikti įvairius virtuvės darbus.

Dvi svarbios „Xiaomi Smart Cooking Robot“ technologijos

Roboto „Xiaomi Smart Cooking Robot“ korpuse sumontuotas didelio galingumo elektrinis variklis, kurio apsukas galima keisti nerealiai dideliame diapazone – nuo 40 iki 12 000 apsisukimų per minutę, be to, variklis gali suktis į skirtingas puses. Variklis suka puode sumontuotus peilius, kurie labai panašūs į tuos, kuriuos matome elektriniuose trintuvuose, tik kiek masyvesni. Taigi jei peilis sukasi 40 aps./min. greičiu, jis dirba kaip maišytuvas, jei vidutiniu – kaip smulkintuvas, o jei maksimaliu 12 000 aps./ greičiu – kaip trintuvas. Gal jau šovė į galvą mintis, kad kreminę daržovių sriubą galima išvirti ir sutrinti viename puode net neatidarius jo dangčio? Taip ir yra!

Beje, viena peilių briauna yra buka, kita aštri. Jei reikia, kad „Xiaomi Smart Cooking Robot“ produktus maišytų, peilis sukasi prieš laikrodžio rodyklę, kad su maisto produktais liestųsi bukasis galas ir jų nesmulkintų. Jei reikia trinti – sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir smagiai viską smulkina. Minkant tešlą, peilis sukasi tai į vieną, tai į kitą pusę.

Kitas technologinis pranašumas – indukcinis puodo šildymas. „Xiaomi“ šį procesą apibūdina kaip 3D šildymą. Kalbant paprastai, vidinės 2,2 litro puodo sienelės nuo apačios iki viršaus šildomos tolygiai. Vidinė puodo dalis maksimaliai gali būti įkaitinta iki 180 °C. Pats puodas yra trijų sluoksnių – vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno, išorinė – iš karščiui atsparaus plastiko, tad įkaitus vidinei daliai, prie išorinės galite drąsiai liestis. Vidinė puodo dalis yra į apačią siaurėjanti, kad besisukantis maišytuvas „pagriebtų“ visus produktus ir puodo kraštai neprisviltų. Temperatūros kontrolė labai tiksli, ji parenkama pagal produktus, žemiau „dūmų taško“, tad iš puodo dažniausiai kyla garas, o ne dūmai.

„Xiaomi Smart Cooking Robot“ gamina jautienos troškinį

Taigi nukeliavau į parduotuvę ir nusipirkau kulinarine prasme pačią nedėkingiausią jautienos dalį – kumpį – kuris pradedančius kulinarus paprastai „pastato ant žemės“ ir priverčia pasidomėti „ką aš ne taip padariau, kad mėsa guminė?“. Kaip jau minėjau, klasikinis troškinio principas yra toks: apkepame mėsą, apkepame daržoves, tada troškiname.

Ką padarė robotas „Xiaomi Smart Cooking Robot“? Iš pradžių paprašė gabalėliais supjaustytos mėsos (norėčiau, kad pats susipjaustytų, bet tiek to), šiek tiek maltų džiūvėsių, bet neprašė aliejaus. Sumečiau mėsą, paspaudžiau „Start“ ir robotas penkias minutes ją nuolat maišydamas kepė. Po penkių minučių sustojo ir paprašė daržovių. Sumečiau daržoves, jis vėl 5 minutes viską maišė ir kepė. Normaliomis sąlygomis, t.y. kai namie nėra „Xiaomi Smart Cooking Robot“, visas šis procesas atliekamas keptuvėje, prie kurios reikia nuolat stovėti ir maišyti. Kai šį procesą atlieka robotas, jums nieko nereikia daryti, galite 5 minutėms atsitraukti, robotas pats praneš kai baigs eilinį etapą.

Po to paprašė vyno ir vėl 5 minutes viską maišė, šildė. Galų gale, paprašė pomidorų pastos, jautienos sultinio ir pasiūlė valandai palikti jį ramybėje. Po valandos pareikalavo saujos smulkintų pievagrybių, prieskonių, druskos ir pasiūlęs po 15 minučių pasirodyti su lėkšte, pradėjo paskutinį etapą.

Finalas – troškinys gavosi fantastiškas: mėsa minkštutėlė, svogūnų neliko, morkos su lengvai juntama faktūra.

„Xiaomi Smart Cooking Robot“ gamina kreminę sriubą ir kitus patiekalus

Nors tarp 200 roboto siūlomų receptų nemažai Azijos patiekalų, tačiau man labiausiai norėjosi išbandyti kaip robotas „Xiaomi Smart Cooking Robot“ atlieka paprastus kasdienius darbus. Nusprendžiau pasigaminti trintą moliūgų sriubą. Nors šios sriubos receptas irgi yra roboto atmintyje (o taip pat ir išmaniajame telefone, „Mi Home“ programėlėje), tačiau aš turiu savo receptą. Roboto receptu pasinaudojau tik tam, kad nereiktų galvoti apie etapų trukmę, temperatūrą ir pan. Viską jis darė taip, kaip reikia: apkepino, išvirė, sutrynė į šilkinę vientisą masę ir kai gale įpyliau grietinėlę, net sumažino temperatūrą iki 90 °C, kad neužvirintų. Beje, kreminę sriubą jis pagamina maždaug per pusvalandį. Sriubos konsistencija tobula – nė vieno nesumalto elemento.

Roboto išvirta klasikinė bulvių košė irgi fantastiška ir svarbiausia, kad nereikia bulvių trinti rankomis puode, viską padaro robotas ir prie košės faktūros niekas neprikibtų.

Tiems, kas mėgsta garuose troškintus produktus, „Xiaomi Smart Cooking Robot“ siūlo „antrą aukštą“ – didelį ovalo formos plastikinį puodą, kuris troškinimo metu uždedamas ant pagrindinio puodo (iš jo ir patenka garai į troškintuvą). Įstačius į puodą padėklą, garų troškintuvas tampa dviejų lygių.

„Xiaomi Smart Cooking Robot“ valdymas

Roboto „Xiaomi Smart Cooking Robot“ valdymas – paprastas. Viskas atliekama liečiant didelį ekraną ir sukant bei paspaudžiant ratuką. Pagrindiniame ekrane yra trys skirsniai: receptai, režimai, jūsų profilis. Tiesa, jūs matysite užrašus „Recipes“, „Modes“, „Profile“, nebent pasirinksite ispanų ar vokiečių kalbą. Deja, kalbų sąraše nėra lietuvių kalbos, yra tik „didžiosios“ kalbos.

Pirmajame skirsnyje – 200 receptų, suskirstytų į įvairias kategorijas: pagal patiekalus (sriubos, antrieji patiekalai, desertai, kepiniai ir kt.) arba pagal regionus (Europa, Azija, Amerika ir t.t.). Yra trys patiekalų sudėtingumo lygiai, tačiau nesibaiminkite jei rodoma, kad lygis „sudėtingas“, nes nieko sudėtingo nėra – juk svarbiausius darbus atlieka robotas, jis maišo, parenka temperatūrą, apdirbimo laiką.

Skirsnyje režimai rasite įvairius maisto apdorojimo režimus. Tai labai patogu, pavyzdžiui, jums nereikia galvoti kokiu greičiu turi suktis peiliai, kad sumaltų mėsą arba supjaustytų kokį produktą gabaliukais, o gal visiškai susmulkintų prieskonius ar riešutus ir pan. Tiesiog pasirenkate norimą užduotį ir robotas parenka peilių darbą. Tą patį galima pasakyti ir apie šiluminį maisto apdirbimą, kurio metu parenkama temperatūra, maišytuvo darbas ir maisto apdorojimo laikas. Be to, galima susikurti ir išsisaugoti savo režimą.

Kalbant apie plovimą: robotas turi tris savaiminio valymo režimus. Tai labai palengvina plovimą, tačiau norint, kad neliktų jokių maisto likučių puodą teks pavalyti ir su kempine. Puodo viduje esantys peiliai išsiima nesunkiai, tereikia dugne atsukti varžtą.

„Xiaomi Smart Cooking Robot“ vertinimas

Jei reiktų vertinti vienu sakiniu pasakyčiau taip: šis robotas automatizuoja įvairiausių patiekalų kūrimo ir gamybos procesą, tačiau tuo pat metu yra lengvai valdomas ir prižiūrimas. Idealus variantas jei žvalgotės naujos technikos virtuvei, nes daug virtuvėje naudojamos įrangos sutelkta šiame viename robote. „Xiaomi Smart Cooking Robot“ gerokai supaprastina įvairiausių patiekalų gaminimo procesus, mažiau reikia priežiūros, o svarbiausia, parenka tinkamą temperatūrą, apdirbimo laiką, kas kulinarijoje yra ypatingai svarbu.

Jei maistą gamina „Xiaomi Smart Cooking Robot“, suskambus telefonui ir įsitraukus į pokalbį, niekada nenutiks tokie dalykai kaip „pienas išbėgo“ ar „mėsa prisvilo“. Yra patiekalų, prie kurių ilgai „neprieini“, nes jie reikalauja daug rankų darbo, bet „Xiaomi Smart Cooking Robot“ kai kuriuos tokius darbus gali sumažinti iki minimumo.

Nepakeičiamas bet kurioje virtuvėje, kurioje vertinamas patogumas ir šiuolaikinės technologijos.

Be to, jis savyje turi kažką tokio, kas dažnai nustebindavo gerąja prasme.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.