„Xiaomi OpenWear Stereo“ – ausinės tiems, kas nenori visiškai atsiriboti nuo aplinkos

Situacijoms, kai atsiriboti nuo aplinkos nesaugu

Dauguma įprastų ausinių, tiek tos kurias įstatome į ausis, tiek tos kurios apgaubia ausis, izoliuoja mus nuo aplinkos. Ir gamintojai daro viską, kad mūsų klausos organas būtų kuo labiau izoliuotas, kad kuo mažiau aplinkos garsų pasiektų mūsų ausų būgnelius, nes tai leidžia mėgautis muzika be trukdžių. Puiku, kai norime atsiriboti nuo aplinkos garsų ir pasinerti tik į muzikos garsų pasaulį. Tačiau bėgiojant ar vaikštant miesto gatvėmis, važiuojant dviračiu ar paspirtuku, dirbant darbe atsiriboti nuo aplinkos nesaugu. Atviros ausinės („Open ear“) sukonstruotos taip, kad aplinkos garsai nebūtų visiškai blokuojami. Tai nereiškia, kad visus aplinkos garsus girdėsite taip aiškiai kaip be ausinių – jie bus gerokai pritildyti, tačiau klausydamiesi mėgstamų atlikėjų dainų, vis tiek girdėsite automobilių signalus, žmonių balsus, o tai daugelyje situacijų saugiau ir praktiškiau. Jei darbo metu klausotės muzikos, su atviromis ausinėmis jūs visada būsite pasiekiami – galėsite iš karto atsakyti į kolegos klausimą, reaguoti į repliką, nenusiėmę ausinių kalbėtis. Kai ausinės izoliuoja žmogaus ausis nuo aplinkos, dažnai į jį tenka kreiptis kelis kartus ar net pamojuoti ranka, kad sureaguotų.

Dar vienas privalumas – atviro tipo ausines paprastai patogiau dėvėti ilgą laiką, nes jos nespaudžia ausų. Į jas verta atkreipti dėmesį ir tiems, kurie norėtų turėti kompaktiškas ausines, bet neįsigyja jų dėl to, kad nepatinka į ausis įstatomos ausinės.

Du skirtingi garso perdavimo būdai

Atviros ausinės gali būna dviejų tipų:

vienos pasinaudoja mūsų kaukolės laidumu – jos tiesiogiai nesiunčia garso bangų ausų būgneliams – garso bangos perduodamos kaip vibracijos sklindančios žmogaus kaukole, todėl tokios ausinės vadinamos kaulų laidumo ausinėmis;

antrasis ausinių tipas turi prie ausies priglundančius garsiakalbius, kurie paprastai yra didesni nei į ausis įstatomų ausinių garsiakalbiai (būtent tokios ir yra naujosios „Xiaomi OpenWear Stereo“ ausinės).

Didžiausias pirmojo tipo ausinių trūkumas – prastesnė garso kokybė, nes vibracijos nesugeba taip gerai atkurti subtilių muzikos niuansų kaip tą daro garsiakalbiai, kai garsas sklinda tiesiai į ausį taip, kaip į ją patenka visi kiti garsai.

Nors daugelis gamintojų teigia, kad atviros konstrukcijos ausinės išlaiko tokią pačią garso kokybę kaip ir įprastos ausinės, tačiau tai nėra visiška tiesa: kokybiškų atvirų ausinių vidutiniai ir aukšti dažniai skamba puikiai, o žemų dažnių yra šiek tiek mažiau ir tai lemia elementari fizika, nes nėra uždaros ertmės, kurioje rezonuotų žemi dažniai.

Elengantiškas „Xiaomi OpenWear Stereo“ dizainas

Nors iš pirmo žvilgsnio, laikant rankoje naująsias atviros konstrukcijos ausinės „Xiaomi OpenWear Stereo“, jos gali pasirodyti keistoko dizaino, tačiau uždėjus ant ausų, vaizdas pasikeičia – tada šios ausinės primena dainininkų ir muzikantų koncertų metu naudojamas ausines, kurios garsiems atlikėjams paprastai gaminamos pagal individualų užsakymą. Dainininkų ir muzikantų ausinių laidas eina per viršutinę ausies dalį – „Xiaomi OpenWear Stereo“ lankstus lankelis irgi apkabina viršutinę ausies dalį. Tiesa, dainininkų ausinės yra įstatomos į ausį ir visiškai blokuojančios aplinkos garsus, „Xiaomi OpenWear Stereo“ ausinės tik priglunda prie ausies ir neatskiria žmogaus nuo aplinkos. Išorinė šių ausinių lankstaus lankelio dalis pagaminta iš neslidaus, labai švelnios struktūros silikono, o vidinė – iš lanksčios, labai tvirtos ir ilgaamžės nikelio – titano lydinio vielos, palaikančios lankelio formą. Nors pirmą kartą užsidėjus „Xiaomi OpenWear Stereo“ ausines gali pasirodyti, kad jos gali nukristi, bet taip nėra – jos laikosi labai patikimai, išlieka savo vietoje greitai judant ar intensyviai treniruojantis. Be to, jų forma parinkta taip, kad netrukdytų nešioti akinių. Kiekviena ausinė sveria vos 9,6 g – tai lengvas svoris, jei atsižvelgsime į jų konstrukciją.

Ausinių dėžutė labai skiriasi nuo tradicinių į ausis įstatomų ausinių dėžučių. Visų pirma, ji didesnė, nes pačios ausinės masyvesnės, antra, ji tikrai atrodo prabangiai – šį prabangos jausmą sukuria jos dizainas, blizgi apdaila ir plastikinio dėklo dangos medžiagos faktūra.

Ausinių atsparumas vandeniui ir dulkėms atitinka IP54 klasę (apsaugotos nuo stambių dulkių, bet kokiu kampu krentančių vandens purslų).

Gerokai didesni „Xiaomi OpenWear Stereo“ garsiakalbiai

Kadangi „Xiaomi OpenWear Stereo“ korpusas masyvesnis nei į ausis įstatomų ausinių, gamintojas į jį galėjo įstatyti gerokai didesnį garsiakalbį. Šios ausinės turi plačiajuostį, 17 x 12 mm dydžio, elipsės formos garsiakalbį su kompozitine DLC („Diamond-Like Carbon“) danga dengta membrana, gerai atkuriantį aukštus, vidutinius ir žemus dažnius. DLC danga sumažina garsiakalbio diafragmos vibraciją bei garso iškraipymus ir padidina garso raiškumą.

Kalbant apie programinę įrangą, reiktų paminėti LHDC kodeką, nustatantį kaip „Bluetooth“ ryšiu bus perduodama informacija (kodekai atsakingi už tai, kaip duomenys bus koduojami belaidžiam perdavimui). Panaudotas labai mažu vėlavimu ir didele raiška pasižymintis LHDC kodekas (iki 96 kHz) atitinka „Hi-Res Audio Wireless“ sertifikavimo standartą. Pažymėtina, kad dėl mažo vėlavimo, LHDC kodekas užtikrina labai gerą garso ir vaizdo sinchronizavimą, kas labai svarbu kai ne tik klausotės, bet ir stebite vaizdą telefone, planšetiniame kompiuteryje ar televizoriuje.

„Xiaomi OpenWear Stereo“ konfidencialumas

Galbūt jums kyla konfidencialumo klausimas: juk jei ausinės atviro tipo, jų garsiakalbiai didesni ir galingesni nei į ausis įstatomų ausinių, vadinasi telefoninio pokalbio metu aplinkiniai galės girdėti ką šneka jūsų pašnekovas? Taip nebus, nes ausinės turi papildomus 10 mm garsiakalbius, į kuriuos siunčiamos sugeneruotos apverstos fazės garso bangos, realiu laiku neutralizuojančios iš pagrindinių garsiakalbių į aplinką sklindančias garso bangas, todėl jau už 25 cm nuo ausinių, praktiškai nesigirdi ką šneka jūsų pašnekovas.

Kiekviena ausinė turi du mikrofonus. Pokalbio metu šių mikrofonų gaudomą garsą apdoroja specialūs algoritmai, išskiria jūsų balsą, eliminuoja triukšmą, tad jūsų pašnekovas nesiskųs, kad per triukšmą negali su jumis susikalbėti.

Baterija ir programėlė

Kiekviena „Xiaomi OpenWear Stereo“ ausinė turi 60 mAh talpos bateriją ir autonomiškai gali veikti iki 7,5 valandos. Dėklo baterija yra 780 mAh talpos, tad vien tik jame įkraunant ausines jos veiks iki 38 valandų (10 minučių įkrovos (nuo 0 proc.) leidžia muzikos klausytis apie 1,5 valandos).

Ausinės labai greitai susijungia su „Xiaomi Earbuds“ programėle, kurioje galite pasirinkti vieną iš trijų skambesio variantų (standartinis, paryškinti aukšti dažniai, paryškintas balsas), įjungti tam tikras su triukšmo slopinimu ar garsumo reguliavimu susijusias funkcijas, bei įvairiems valdymo gestams, kurių iš visos yra aštuoni, priskirti konkrečias funkcijas.

„Xiaomi OpenWear Stereo“ ausinės gaminamos pilkos ir smėlio atspalvių. Jos kainuoja apie 140 eurų.

Apžvalgos autorius: R. Kažmėkas.