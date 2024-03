„Xiaomi“ naujienos sportui ir stiliui: „Smart Band 8 Pro“, „Watch S3“, „Watch 2“

REKLAMA

REKLAMA

Be pagrindinės šio sezono naujienos, kuria tapo mobiliųjų telefonų flagmanų serija „Xiaomi 14“, pasižyminti išskirtinėmis vaizdo kūrimo galimybėmis, gamintojas pasaulinėms rinkoms pristatė ir „Xiaomi HyperOS“ technologijos pagrindu sukurtą išmaniąją ekosistemą, kuri iš naujo brėžia technologijų integracijos ribas.

REKLAMA

Išmanioji ekosistema leidžia sklandžiai sujungti asmeninius prietaisus, išmaniuosius namų įrenginius ir automobilius. Tai palengvina vientisą įrenginių sujungimą ir koordinavimą realiuoju laiku. Šioje ekosistemoje išmaniosios apyrankės ir laikrodžiai turi svarbų vaidmenį, nes yra naudojami ištisą dieną.

Ir sportui, ir grožiui: „Xiaomi Smart Band 8 Pro“

„Xiaomi Smart Band 8 Pro“ išmanioji apyrankė vartotojams siūlo daugybę naujų pritaikymo būdų: profesionalų sporto veiklos stebėjimą, visapusišką sveikatos stebėseną ir kitas išmaniąsias funkcijas. Kaip ir visuose „Xiaomi“ kasdienio naudojimo įrenginiuose, stilius čia dera su praktiškumu.

REKLAMA

REKLAMA

„Xiaomi Smart Band 8 Pro“ turi naują didelį stačiakampį 1,74 colių AMOLED ekraną su patobulintu 60 Hz vaizdo atnaujinimo dažniu ir 336×480 taškų raiška. Išmanioji apyrankė yra neįtikėtinai plona ir lengva – jos storis siekia vos 9,99 mm, o svoris – tik 22,5 g. Apyrankės korpusas pasižymi stilingu metaliniu rėmeliu ir yra apsaugotas „Corning Gorilla Glass Victus“ priekinio dangtelio stiklu.

Prietaise taip pat įrengtas šviesos jutiklis, palaikantis prisitaikantį automatinį aplinkos apšvietimo ryškumo reguliavimą, užtikrinantį, kad ekranas išliktų lengvai matomas įvairiomis apšvietimo sąlygomis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Xiaomi Smart Band 8 Pro“ ne tik madinga, ją dėvėti labai lengva ir patogu. Abejose apyrankės korpuso pusėse yra greito nuėmimo dirželiai, kuriuos galima lengvai keisti. Vartotojams siūloma įsigyti juodos arba sidabrinės spalvos apyrankes, tačiau galima rinktis iš plataus medžiagų ir atspalvių asortimento, tad kiekvienas įrenginys visiškai atitiks asmeninį skonį. Siekiant patenkinti individualius pageidavimus, „Xiaomi Smart Band 8 Pro“ galima rinktis iš daugiau nei 200 skirtingų laikrodžio ciferblatų.

„Xiaomi Smart Band 8 Pro“ taip pat suteikia profesionalų sporto stebėjimą – galima rinktis iš daugiau nei 150 sporto režimų. Jis pritaikytas įvairioms treniruotėms ir individualiems pageidavimams.

REKLAMA

Pavyzdžiui, bėgimo entuziastams išmanioji bėgimo funkcija leidžia nusistatyti norimą bėgimo greitį, o tempo priminimai padeda laikytis tikslo. Prietaisas taip pat siūlo 10 skirtingų bėgimo kursų, iš kurių išsirinkti galės tiek pradedantys, tiek patyrę šio sporto mėgėjai. Integruota 3D pratimų animacija pateikia aiškias vaizdines apšilimo ir tempimo prieš treniruotę gaires, užtikrinančias geresnį pasiruošimą artėjančiai treniruotei.

Išmanioji apyrankė taip pat turi sveikatos stebėjimo funkcijas. Pažangi technologija naudoja kelis jutiklius, kad visą dieną nuolat stebėtų širdies ritmą ir realiuoju laiku registruotų sveikatos duomenis.

REKLAMA

„Xiaomi Smart Band 8 Pro“ akumuliatorius, palyginti su pirmtaku, užtikrina 23 proc. ilgesnį energijos naudojimo laiką. Įprastai naudojant apyrankės akumuliatorius veikimą užtikrina iki 14 dienų ir 2 dienomis lenkia ankstesnės kartos apyrankę.

„Xiaomi Smart Band 8 Pro“ įrengta daugybė naudingų funkcijų, pavyzdžiui, „Alexa“ balso asistentas ir mobiliojo telefono suradimo funkcija.

Kaina: 69 Eur

„Xiaomi Watch 2“: kaskart dėvint vis išmanesnis

Naujausias „Xiaomi“ išmanusis laikrodis „Watch 2“ išsiskiria tuo, kad turi „Google Wear OS“ operacinę sistemą, leidžiančią įrenginio nustatymus pasirinkti lietuvių kalba.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Laikrodyje įdiegtos 5 dažniausiai naudojamos programėlės ir palaikomos dar daugiau nei 200 trečiųjų šalių programėlių, todėl vartotojai gali rinktis iš plataus jų asortimento. Laikrodis turi didelę 32G atmintį.

Siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų veikimą, „Xiaomi Watch 2“ naudoja „Snapdragon® W5+Gen 1 Wearable“ platformą. Net ir naudojant 495 mAh akumuliatorių baterija veikia ilgai – iki 65 valandų įprastomis naudojimo sąlygomis.

„Xiaomi Watch 2“ turi patobulintas ir labai tikslias sveikatos stebėsenos funkcijas, nes atnaujintas 12 kanalų širdies ritmo stebėsenos modulis. Be to, patobulintas miego stebėsenos algoritmas integruoja deguonies kraujyje ir kvėpavimo duomenis, kad būtų galima atlikti išsamią analizę ir gauti tikslesnius su sveikata susijusius duomenis.

REKLAMA

„Mi Fitness“ programėlėje taip pat siūloma „Miego gyvūno“ funkcija. Smagus papildymas – nešiojus laikrodį septynias dienas iš eilės, jis sugeneruoja „miego gyvūną“, kuris geriausiai atspindi naudotojo miego būklę pagal praėjusių 7 dienų miego modelį.

Laikrodyje „Xiaomi Watch 2“ taip pat pirmą kartą įdiegta fotoaparato nuotolinio valdymo funkcija, leidžianti naudotojams peržiūrėti savo mobiliojo telefono fotoaparatą tiesiai ant riešo ir fotografuoti bei įrašinėti vaizdo įrašus. Ši praktiška funkcija ypač naudinga fotografijos entuziastams.

REKLAMA

Kaina: 199 Eur

„Xiaomi Watch S3“ – dar daugiau funkcijų sportuojantiems

„Xiaomi Watch S3“ yra daugiafunkcinis klasikinio dizaino išmanusis laikrodis, kuris gali patenkinti ir mados, ir praktinius vartotojo poreikius.

Turėdamas didelį apvalų 1,43 colių AMOLED ekraną, lengvo aliuminio lydinio rėmelį, išmanusis laikrodis „Xiaomi Watch S3“ atkartoja klasikinį laikrodžių dizainą. Kaip jau įprasta, laikrodžio dizainą vartotojai gali prisitaikyti pagal savo poreikius – siūlomi įvairiausi keičiami rėmeliai ir dirželiai.

Beje, rėmelį išsirinkę laikrodžio naudotojai galės jį užfiksuoti ir pagrindiniame ekrane matyti unikalų, tik tam konkrečiam rėmeliui būdingą ciferblatą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Xiaomi Watch S3“ puikų našumą suteikia dėl galingos naujos „Xiaomi HyperOS“ operacinės sistemos, kuri užtikrina greitesnį ryšį ir geresnį informacijos sinchronizavimą.

Laikrodis pasižymi itin ilga baterijos veikimo trukme, įrenginio veikimą užtikrinančia iki 15 dienų. Be to, jis greitai įkraunamas, todėl vos per 5 minutes jį galima įkrauti tiek, kad įrenginys veiks dar iki dviejų dienų.

Įvairiais riešo judesiais naudotojai gali valdyti telefoną, pavyzdžiui, atmesti skambučius, patikrinti orus ar fotografuoti.

REKLAMA

Kalbant apie sportinės veiklos stebėjimą, „Xiaomi Watch S3" siūlo daugiau nei 150 sporto režimų. Tarp jų – nauji žiemos sporto režimai, kurie pirmą kartą pateikiami pasaulinėje „Xiaomi Watch S3“ versijoje.

Be to, siūloma 10 skirtingų bėgimo trasų, padedančių įvairaus lygio bėgikams optimizuoti savo rezultatus, nesvarbu, ar jie siekia padidinti ištvermę, ar deginti riebalus.

Išmanusis laikrodis taip pat suteikia pažangias sveikatos stebėsenos galimybes – jame yra 12 kanalų širdies ritmo stebėsenos modulis, kuris matuoja širdies ritmą dar tiksliau nei ankstesnės kartos prietaisai.

Kaina: 149 Eur