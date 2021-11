Telefono „Huawei nova 9“ apžvalga: naujos kartos išmanusis?

„Huawei nova“ serija jau penketą metų yra su mumis ir savo pavyzdžiu demonstruoja tai, kad naujausios technologijos gali būti ne tik stilingos, bet ir už prieinamą kainą. Būsimu jaunimo favoritu vadinamas „nova 9“ telefonas pasižymi našumu, išskirtiniu dizainu bei profesionaliai fotografų technikai nenusileidžiančia kamera. Bet tai – tik dalis to, ką gali pasiūlyti naujasis „Huawei“ telefonas.

Apžvelgiame penkis aspektus, kurie labiausiai pabrėžia „nova 9“ teikiamus privalumus:

1. Našumas

Išmaniojo telefono veiklos efektyvumas ir sparta priklauso nuo įvairių techninių charakteristikų. Todėl galingas išmaniojo vidus – tai sklandaus darbo būtinybė. Kuo gali nustebinti „nova 9“?

Naujajame „Huawei“ telefone įdiegta 8 GB operatyvioji darbinė atmintis. Ji, drauge su pavyzdingu „Snapdragon 778G“ procesoriumi, leidžia pajusti visą šiuolaikinių išmaniųjų technologijų potencialą. Galingi technologiniai rodikliai eina išvien su aukščiausios rezoliucijos standartus atitinkančiu 120 Hz „Original Colour“ lenktu ekranu, perteikiančiu 1,07 mlrd. spalvų. Jei telefono naudojimosi metu žiūrimo turinio kadrų dažnis yra mažesnis – sistema automatiškai įjungia 60 Hz energijos taupymo režimą. Pojūčius sustiprinti padės ir išskirtinai tikslaus lietimo galimybė, palaikanti 10 taškų lietimo funkciją. Be to, išmanusis neperkais net ir nuo didžiausių apkrovų – „nova 9“ palaiko ištobulintą vėsinimo sistemą.

2. Profesionali kamera

Išmanusis be kokybiškos kameros šiandien yra tiesiog neįsivaizduojamas, nes gyvename socialinių tinklų bei nuotolinio bendravimo laikais. Todėl gera kamera – tai ne tik gražių vaizdų įamžinimo, bet ir efektyvaus komunikavimo priemonė.

Išmaniojo „nova 9“ kūrėjai sujungė profesionalių fotoaparatų kokybę su malonia naudojimosi patirtimi. Įrenginys turi net 50 MP „Ultra Vision“ kamerą su itin dideliu vaizdo jutikliu ir RYYB spalvų filtro masyvu, leidžiančiu užfiksuoti net 40 proc. apšvietimo. Šalia pagrindinės kameros – 8 MP itin plataus kampo objektyvas. Taip pat yra ir 2 MP makro lęšis bei 2 MP vaizdo gylio jutiklis, padėsiantis įamžinti ryškius portretus ar išgauti kokybišką fono suliejimo efektą. Žinoma, nederėtų pamiršti ir priekinės (asmenukių) kameros: ji turi 32 MP jutiklį, todėl net priekine kamera darytos nuotraukos atrodo itin gerai.

Ryškiausią kokybę fotografuojant ir filmuojant palaikyti padės ir „Huawei XD Fusion Engine“, kuris įgalina kameros detalumą kiekviename vaizdo taške, bet kuriuo paros metu. Telefone yra ir integruotas dirbtinio intelekto (DI) tobulinimo algoritmas, užtikrinantis ryškius kadrus. Pristabdyti veiksmą ir pasimėgauti išskirtinėmis akimirkomis „nova 9“ vartotojai gali su ypač sulėtinto vaizdo efektais. Be to, išmanusis leis lengvai perjungti galinę ir priekinę kamerą realiu laiku, tad filmuoti galėsite nepertraukiamai abejomis kryptimis.

3. Stilingas dizainas

Tiek praeiti, tiek ir šis „nova“ serijos modelis pasižymi įspūdingu dizainu bei išskirtiniu telefono korpusu. Todėl neabejojame, kad „nova 9“ turėtų būti ypatingai populiarus tarp stilingo ir išsiskirti norinčio jaunimo.

Telefono „nova 9“ dizainas pasižymi blizgančia bei į šviesą reaguojančia telefono nugarėle. Lietuvoje telefono turėtojai galės rinktis iš dviejų spalvų variantų: perlamutrinės mėlynos ir klasikinės juodos. Mėlyno korpuso atspalviai keičiasi besikeičiant apšvietimui, o klasikinė juoda – subtiliai dera prie minimalistinio stiliaus. Telefonui madingumo prideda ir sumaniai ant telefono nugarėlės išdėstyti kameros objektyvai bei plonas ir ypatingai lengvas, vos 175 gramus sveriantis telefono korpusas.

4. Patvari ir ilgaamžė baterija

Netikėtai išsikrovęs išmanusis vartotojams gali pridaryti nemenkų rūpesčių. Todėl į įrenginio įkrovimo iššūkius atsižvelgti turėtų kiekvieno išmanaus telefono kūrėjai. Kaip su tuo susidoroti sekasi naujajam „Huawei“ telefonui?

Panašu, kad „nova 9“ turėtojai galės jaustis laisvi ir nepriklausomi nuo dažno įkrovimo. Telefone įdiegta ilgaamžė ir galinga 4300 miliampervalandžių (mAh) baterija. Ne mažiau svarbi ir greitojo įkrovimo funkcija, kuri gali tapti tikru išsigelbėjimu, leidžiančiu pakrauti telefoną itin greitai. Be to, „nova 9“ su 66 W greitojo įkrovimo funkcija pilnai pakrauti galima vos per 38 minutes. Tačiau jei net ir tiek laiko per maža – 60 proc. įkrovimą galima pasiekti vos per 18 minučių.

5. Naujos kartos sprendimai

Prieš rinkdamiesi telefoną, visi turėtų atkreipti dėmesį ir į įvairias modernias funkcijas. Ypač tas, kurios gali dar labiau palengvinti mūsų gyvenimą.

Išmanusis telefonas „nova 9“ visiems jau kiek įprastas piršto atspaudo ir veido atpažinimo funkcijas pakelia į naują lygį. Šiame telefone abi jos veikia greitai, todėl pridėjus pirštą ar nukreipus priekinę kamerą į veidą neteks lūkuriuoti, kol telefonas atsirakins. Tačiau dar didesnis išskirtinumas yra tai, kad su „nova 9“ tiek piršto atspaudo, tiek ir veido atpažinimas taip pat gerai veikia netgi tamsoje.

Apibendrinant, išmanusis telefonas „Huawei nova 9“ – ne tik modernus vidumi, bet ir išskirtinis savo išore įrenginys, kurį ypatingai įvertins jaunos kartos vartotojai.