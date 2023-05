Šių slaptažodžių geriau nenaudoti: „nulauš“ per sekundę

Lietuvoje dažniausiai naudojamų slaptažodžių dešimtuką sudaro „123456“, „kilobaitas“, „123456789“, „lopas123“, „labas123“, „123123“, „Matttt24“, „nesakysiu“, „samsung“ ir „kompas“.

Pasaulyje populiariausias slaptažodis „password“ (liet. slaptažodis) taip pat mėgiamas ir Lietuvos gyventojų – sąraše rikiuojasi 37-as, o jo lietuviškas atitikmuo „slaptazodis“ atsidūrė 14-oje vietoje.

Pasak Gedimino Brenciaus, „NordPass“ produkto plėtros vadovo, paprastos skaičių, raidžių ir simbolių kombinacijos, tokios kaip „123abc“, „qwerty“ ar „a1b2c3“, bei žodyno žodžiai sudaro didžiąją dalį populiariausių slaptažodžių. Apsaugoti turimas paskyras, naudojant savo vardą, gyvūnų, šalių ar miestų pavadinimus, taip pat įprasta praktika. Lietuvoje itin populiaru naudoti vardą Mantas, o „katinas“ išlieka populiariausias slaptažodis gyvūnų kategorijoje. Žodžiai „lietuva“ ir „kaunas“ taip pat itin pamėgti lietuvių.

Keiksmažodžiai, meilūs bei mažybiniai žodžiai randami daugelyje šalių sąrašų. Anglakalbėse šalyse, tokiose kaip JAV, Australijoje, dažnai sutinkami slaptažodžiai „fuckyou“, „fuckoff“, „fuckyou1“, „fuckyou1“, taip pat ir „iloveyou“, „love“, „sunshine“. Lietuvoje pamėgti slaptažodžiai „kaciukas“, „saulute“ ir panašūs.

Praėjusiais metais nepriklausomiems kibernetinio saugumo incidentų tyrėjams išanalizavus slaptažodžių kūrimo įpročius 30-yje pasaulio šalių paaiškėjo, kad interneto naudotojų įpročiai menkai kinta. 73 proc. populiariausių pasaulyje slaptažodžių pernai buvo tokie pat, kaip ir 2021-aisiais. Be to, 83 proc. slaptažodžių, kurie rikiuojasi šių metų sąraše, gali būti „nulaužti“ greičiau nei per sekundę.

„Žmonės kuria slaptažodžius, kuriuos paprasta atsiminti, – būtent tai yra pagrindinė interneto naudotojų klaida“, – teigia G. Brencius. Jo tikinimu, slaptažodžius turėtų sudaryti visiškai atsitiktinės didžiųjų, mažųjų raidžių, skaičių, ir kitų ženklų kombinacijos, mažiausiai 20-ies simbolių. „NordPass“ ekspertas taip pat pataria nenaudoti tų pačių slaptažodžių skirtingoms paskyroms apsaugoti, išbandyti slaptažodžių tvarkykles ir jų siūlomus automatinius slaptažodžių generavimo įrankius.