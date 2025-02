„Redmi Watch 5“ – labai didelis ekranas, daug funkcijų ir malonių staigmenų

REKLAMA

Trumpai apie skirtumus

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad naujasis „Redmi Watch 5“ nelabai skiriasi nuo praėjusiais metais pristatyto „Redmi Watch 4“, tačiau naujausias modelis turi 2,07 colių AMOLED ekraną, kai senesnis modelis turi 1,97 colių ekraną. „Redmi Watch 5“ maksimalus ekrano ryškumas gerokai didesnis ir siekia 1500 nitų, o „Redmi Watch 4“ maksimalus ekrano ryškumas yra 600 nitų. Ekrano atsinaujinimo dažnis išliko toks pats – 60 Hz, tačiau raiška gerokai didesnė – 514 x 432 pikseliai (buvo 450 x 390). Tačiau kainų skirtumas nedidelis: „Redmi Watch 4“ pasirodymo metu kainavo apie 99 eurus, „Redmi Watch 5“ kainuoja apie 109 eurus.

Nepaisant didelio ekrano, „Redmi Watch 5“ labai gražiai priglunda prie riešo, nes jo korpuso aliumininiai rėmeliai pakankamai ploni, be to, pats laikrodis labai lengvas, tik 33,5 g svorio, todėl beveik nesijaučia ant riešo. Jis niekada netrukdys jums sportuoti, bėgiodami ar treniruodamiesi net pamiršite, kad jis ant riešo.

Yra dar vienas niuansas, kuris patiks visiems – „Redmi Watch 5“ laikrodžiu galima naudotis kai jis yra šlapias, pavyzdžiui, lyjant. Daug laikrodžių sušlapę nelabai gerai reaguoja į prisilietimus ar braukymus ekrane, šiuo atveju jutiklinis ekranas ir lyjant dirba gerai bei išlieka jautrus. Apskritai šio laikrodžio ekranas yra labai didelis, ryškus ir viskas aiškiai matosi.

Laikrodžio korpuso šone yra nerūdijančio plieno karūnėlė, leidžianti valdyti laikrodį neliečiant ekrano, tačiau kokio nors papildomo mygtuko, kuriuo greitai galėtume paleisti konkrečią jam priskirtą programą nėra.

„Redmi Watch 5“ spalvos

„Redmi Watch 5“ laikrodžio korpusai gaminami dviejų spalvų: juodi arba sidabriniai. Pirkdami laikrodį galite išsirinkti vieną iš trijų variantų: juodas korpusas ir juodas dirželis, sidabrinis korpusas ir baltas dirželis arba sidabrinis korpusas ir levandų spalvos dirželis. Tačiau tai toli gražu ne viskas: „Xiaomi“ pagamino ir siūlo labai gražių, įvairiausių spalvų ir medžiagų (odinių, medžiaginių, metalinių) dirželių. Dirželio keitimas – labai paprastas, nes jo tvirtinimo konstrukcija „quick-release“ tą leidžia padaryti akimirksniu: tereikia spustelėti apatiniame dangtelyje esantį mygtuką ir dirželis atjungiamas nuo laikrodžio. Gerai parinktas dirželis iš esmės keičia laikrodžio išvaizdą, kuo galima įsitikinti apsilankius mi.com svetainėje, kur galima pamodeliuoti kaip prie sidabrinio korpuso tinka įvairių spalvų ir medžiagų dirželiai. Laikrodžiui galima pritaikyti ir tokią pačią jungtį turinčius kai kurių kitų „Xiaomi“ dėvimųjų įrenginių dirželius.

„Redmi Watch 5“ išvaizdai įtakos turi ir ciferblatas. Jų pasirinkimas labai didelis – apie 200, taip pat galite susikurti savo ciferblatą panaudoję asmenines nuotraukas. Laikrodis „Redmi Watch 5“ turi visada įjungto ekrano funkciją.

Smagios „Redmi Watch 5“ naujienos

Apie tai, kad šis laikrodis seka jūsų širdies ritmą, deguonies prisotinimą kraujyje (SpO2), miegą, streso lygį, be to, jis gali padėti jums sportuoti, nes atpažįsta daugiau nei 150 sporto rūšių, papasakosiu vėliau. Dabar – kelios smagios naujienos. Pirma, jei telefonas kur nors užkištas giliai krepšio dugne, šiuo laikrodžiu galite skambinti ir atsiliepti. Ne visi pigesni laikrodžiai siūlo tokią galimybę, bet tai ne viskas – „Redmi Watch 5“ laikrodyje įmontuoti du mikrofonai ir dirbtinio intelekto valdoma triukšmo slopinimo funkcija, tad jūsų balsą pašnekovai girdės aiškiai, be aplinkos triukšmo, be to, kalbėdami laikrodį galite laikyti toliau nuo veido (iki 80 cm atstumu) – viską girdėsite ir pašnekovas jus girdės.

Antra, šiame laikrodyje yra diktofonas, tad galite įrašyti paskaitą, pokalbį. Trečia, laikrodyje galite saugoti muzikos įrašus, ir jei bėgiosite be telefono, (o kam jį tampytis, jei laikrodyje yra tikslus GPS navigacijos modulis), galėsite tiesiog susieti laikrodį su ausinėmis ir klausytis muzikos. Atminties modulio talpa – 512 MB (dvigubai didesnė nei „Redmi Watch 4“), dalį jos užima operacinė sistema, tačiau lieka vietos ir muzikai.

Prie smagių naujienų galima pridėrti ir 550 mAh baterijos veikimo laiką. „Xiaomi“ teigia, kad įprastai naudojant (išjungus itin tikslią miego, visos dienos streso, visos dienos deguonies kiekio kraujyje stebėseną, bet kas kasdien kas 10 minučių matuojant širdies ritmą, per savaitę 90 minučių fiksuojant fizinio aktyvumo veiklą), jo baterija turėtų išsikrauti tik po 24 dienų. Netikrinau, nes tiesiog naudojau jį kur kas intensyviau, stebėjau treniruotes, stebėjau miegą, klausiausi muzikos, skambinau, atsiliepinėjau, žinutes skaičiau ir po dviejų savaičių laikrodis rodė, kad įkrovos lygis vis dar yra kiek didesnis nei 30 proc. Man patinka, šioje srityje „Xiaomi“ sugeba išspausti maksimumą.

Sveikata ir sportas su „Redmi Watch 5“

„Redmi Watch 5“ programinė įranga siūlo viską, ko reikia standartiniam išmaniam laikrodžiui, ją lengva naudoti. Laikrodis su telefonu susijungia „Mi Fitness“ programėlėje, kuri suderinama tiek su „Android“, tiek su „iOS“ operacinėmis sistemomis. Tai ne tik sporto, bet ir laikrodžio valdymo programėlė. Joje integruojami laikrodžio duomenys, sukuriamas asmeninis sveikatos ir sporto asistentas. Galite greitai apžvelgti savo aktyvumo rezultatus, nusistatyti tikslus, naudotis lengvai įskaitomomis diagramomis, rodančiomis jūsų sporto užsiėmimų duomenis, leidžiančiomis palyginti pažangą. Joje yra daugybė vaizdo pamokų padėsiančių susikurti sveikesnę kasdienybę. Pačiame laikrodyje veikia „Xiaomi Hyper OS“ operacinė sistema.

Esu patenkintas „Redmi Watch 4“ veikimu stebint aktyvumą ir sveikatą. Nors šiame laikrodyje nėra itin stulbinančių funkcijų, kokios įdiegtos brangiuose laikrodžiuose, tačiau jis palaiko įvairius sporto režimus (daugiau kaip 150), nuolat matuoja širdies ritmą, kraujo prisotinimą deguonimi, stebi miegą, stresą ir tą gali daryti visą parą arba kaip jam „įsakysite“.

Laikrodis pateikia įvairią jutiklių užfiksuotą informaciją: pavyzdžiui, pasirinkę ėjimą, matysite nueitą atstumą, sudegintas kalorijas, vidutinį širdies ritmą, bendrą žingsnių skaičių, vidutinį žingsnių dažnį per minutę, vidutinį žingsnio ilgį, o dalis informacijos, kaip, įveikto maršruto žemėlapis, širdies ritmas, žingsnių dažnis laikrodyje bus pateikta išsamiau – grafikais. Dar detalesnę informaciją matysite „Mi Fitness“ programėlėje.

Yra aktyvumo žiedai, kurie užsipildo pagal nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas ir aktyvumo lygį. „Redmi Watch 5“ taip pat suteikia jums gyvybingumo balą, parenkamą pagal tai, kiek mankštinatės – žaismingas niuansas.

GPS navigacija atlieka svarbų vaidmenį stebint treniruotes, renkant duomenis – laikrodis „Redmi Watch 5“ naudoja savo navigacijos imtuvus, o ne „skolinasi“ juos iš telefono. Navigacijos veikimas yra tikslus.

„Redmi Watch 5“ ir vanduo

„Redmi Watch 5“ atsparumas vandeniui – 5ATM. Tai standartinis sportinių laikrodžių atsparumas vandeniui, rodantis, kad laikrodis atlaiko 50 m gylyje esantį slėgį. Tačiau tai teorinis rodmuo, gautas atlikus slėgio bandymus laboratorijoje ir rodantis, kad 5ATM atsparumu pasižymintys laikrodžiai gali labai trumpai pabūti tokiose sąlygose ir išlikti nepažeisti.

„Xiaomi“ nurodo, kad su laikrodžiu galima plaukioti baseinuose, ežeruose, nedideliame gylyje. Tačiau nerekomenduoja jį segėti karštame duše, saunose ar nardant. Užsiimant vandens sportu reikia vengti tiesioginio greitų srovių poveikio.

Atsparumas vandeniui nėra nuolatinis ir laikui bėgant gali pablogėti, o jį mažina sūrus jūros ir chloruotas baseinų vandens, nes druska ar dezinfekavimo priemonės neigiamai veikia laikrodžių sandarinimo medžiagas.

Vertinimas

Galima tik stebėtis kaip „Xiaomi“ pavyko sukurti tokį nedaug kainuojantį aukštos kokybės laikrodį. Priminsiu, kad „Redmi Watch 5“ kainuoja apie 109 eurus. Panašaus lygio konkurentų galima rasti už 3 ar net 4 kartus didesnę sumą. Žinoma, jame nėra titano ir kitų brangių medžiagų, bet yra beveik viskas ko reikia (GPS navigacija, daug sveikatos ir aktyvumo stebėjimo funkcijų). Prie to pridėkime labai didelį ekraną (ne milimetru didesnį nei kitų laikrodžių, bet pastebimai didesnį, kuriuo naudotis itin patogu) ir nerealiai ilgai neišsikraunančią bateriją. Pabandykite rasti jo vertą konkurentą, kuris kainuotų tiek pat? Vargu ar pavyks.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.

Straipsnį parengė: „ACC Distribution“.