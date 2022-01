Pokyčiai „Instagram“: kokių naujų funkcijų tikėtis programėlėje

Mobiliųjų programėlių kūrėjas Alessandro Palucci savo paskyroje paskelbė, kad ši funkcija kol kas yra dar kūrimo stadijoje, o užbaigus ją bus galima keisti profilio nustatymuose. Šiuo metu žinutės yra rodomos chronologine tvarka.

#Instagram is working on a new sticker: "😍 Reaction" 👀 pic.twitter.com/r8hiPNX1Bz

Ateityje žinutes taip pat bus galima „prisegti“ kaip svarbias naujienų lentos viršuje.

Maža to, „Instagram“ numatoma leisti „istorijose“ pridėti naujų šypsenėlių ir reakcijų. Vartotojai taip pat galės pašalinti savo paskyrą tiesiog iš programėlės, kol kas tai galima padaryti tik iš kompiuterio naršyklės.

#Instagram is working to add the "Delete your account" option in the Account settings 👀 pic.twitter.com/KEuUaoiXUj