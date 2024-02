Naujojo „Xiaomi 14“ apžvalga: aukščiausio lygio, vienas sparčiausių rinkoje, puikiai fotografuojantis modelis

REKLAMA

Naujasis „Xiaomi 14“ į mano rankas pateko vasario pirmomis dienomis (dar iki oficialaus pristatymo vasario 25 d. Barselonoje), tad turėjau pakankamai laiko „pakankinti“ „Xiaomi 14“, pasiaiškinti ką jis gali, palyginti su ankstesniu modeliu.

Bendra informacija apie „Xiaomi 14“

„Xiaomi“ lieka ištikimas savo tradicijoms – bendrovės geriausias telefonas išlieka kompaktiškesnis, t.y. jame sumontuotas 6,36 colio ekranas. Jau dabar įvairiausi testai rodo, kad turėdamas „Snapdragon 8 Gen 3“ procesorių, telefonas „Xiaomi 14“ yra vienas sparčiausių išmaniųjų telefonų rinkoje.

Telefono dėžutėje be 90 W kroviklio ir USB laido radau ir apsauginį dėklą. Juodos spalvos modeliui „Xiaomi“ parinko tamsiai pilką neskaidrų dėklą. Juodo telefono galinis dangtelis dengtas matine danga, tačiau kitų modelių galinis dangtelis gali būti padengtas „Gorilla Glass 5“stiklu. „Xiaomi 14“ bus gaminamas trijų atspalvių: juodas, sidabrinis, ir žalias.

„Xiaomi 14“ sandarumas atitinka IP68 apsaugos sertifikatą, o tai reiškia, kad jis yra visiškai apsaugotas nuo dulkių ir trumpam gali būti panardintas į vandenį (1,5 m gylyje galėtų išbūti net iki 30 min.). Nesiūlau juo filmuoti po vandeniu ar specialiai nardinti, bet jei telefonas iškris iš rankų kai įsibridę ežere fotografuosite saulėlydį, jam nieko nenutiks.

Ekranas apsaugotas „Gorilla Glass Victus“ stiklu, aliuminio korpuso šonai lygūs, SIM kortelės lizdo dangtelis bei jungikliai puikiai prigludę prie korpuso. Jau iš pirmo žvilgsnio matosi, kad gamybos ir surinkimo kokybė yra labai aukšta (šiam gamintojui tai būdinga – net nesinori kartotis). Tiesa, kamerų blokas ganėtinai masyvus, bet tai jau technologiniai, o ne dizaino sprendimai.

Xiaomi 14

Xiaomi 14

„Xiaomi 14“ neturi 3,5 mm audio jungties, neįdėsite ir „microSD“ kortelės, tačiau mano bandytas modelis turėjo 512 GB pastoviosios atminties. Būtent 512 GB pastoviosios ir 12 GB operatyviosios atminties turintys „Xiaomi 14“ telefonai bus pardavinėjami Baltijos šalyse.

5G ryšį palaikančiame telefone „Xiaomi 14“ galima įstatyti dvi nanoSIM korteles arba naudoti vieną nanoSIM kortelę ir vieną virtualią eSIM kortelę. Telefono kamerų bloke sumontuotas ir IR siųstuvas, tad šiuo telefonu galėsite valdyti ir su juo suderinamą televizorių. Taip pat yra „Bluetooth 5.4“ ir NFC ryšio technologijos.

Optinis pirštų atspaudų skeneris integruotas į ekrane. Jo atpažinimo greitis ir sparta nenuvylė. Galima naudoti veido atpažinimo funkciją – veikia greitai ir patikimai.

Naujoji operacinė sistema „Xiaomi HyperOS“

„Xiaomi 14“ telefone įdiegta naujoji „Xiaomi“ operacinė sistema „Xiaomi HyperOS“, sukurta „Android 14“ pagrindu. Gamintojas naująją sistemą pristato kaip ryškų šuolį į priekį, nes nuo 2017 m. kuriama „Xiaomi HyperOS“ siekiama suvienyti visus interneto ekosistemos įrenginius į vieną struktūrą. Galutinis tikslas – užtikrinti maksimalų įrenginių našumą, geresnę naudotojų patirtį ir palengvinti sklandų visų „Xiaomi“ įrenginių sujungimą. Tačiau nemanykite, kad „Xiaomi HyperOS“ bus kažkas naujo, nematyto ir nepažįstamo: jei turite senesnį „Xiaomi“ telefoną su MIUI naudotojo sąsaja, labai didelių skirtumų tarp MIUI ir „Xiaomi HyperOS“ nepastebėsite – tikrai nereikės iš naujo prisitaikyti prie naudotojo sąsajos. Apskritai, kaip ir MIUI, taip ir „Xiaomi HyperOS“ yra paprasta, lengvai suprantama, intuityvi, turinti pakankamai daug praktiškų funkcijų.

„Xiaomi“ žada operacinės sistemos atnaujinimus pateikti ketverius metus, o saugumo atnaujinimus – penkerius metus.

Taigi 2010 m. pasirodžiusi MIUI sąsaja naujajame „Xiaomi 14“ buvo pakeista „Xiaomi HyperOS“ – išmanesne, saugesne ir universalesne, veikiančia sklandžiau, be vėlavimų ar klaidų, atsisakant dinamiškesnių MIUI 14 versijai būdingų vaizdų. Be to, „Xiaomi HyperOS“ turi įvairių papildomų funkcijų, kokių neturėjo MIUI.

Sunku rasti priekaištų „Xiaomi 14“ fotoaparatui

„Xiaomi“ savo aukščiausios klasės išmaniųjų telefonų kameras kuria kartu su garsia Vokietijos optikos bendrove „Leica“. Šio bendradarbiavimo rezultatai geriausiai matomi peržiūrint „Xiaomi 14“ fotografuotas nuotraukas.

Visos trys galinės „Xiaomi 14“ kameros yra 50 MP raiškos, o asmenukių kameros skiriamoji geba yra 32 MP. Kamerų bloke (žemiau „Leica“ logotipo) mažomis raidėmis išgraviruoti kamerų bloko duomenys: „Vario-Summilux 1:1.6-2,2/14-75 ASPH“.

Pagrindinio objektyvo židinio nuotolis – 23 mm, o didžiausia diafragma – f/1,6. Jo vaizdus fiksuoja naujas 1/1,31 colio „Light Fusion 900“ jutiklis. Optinį stabilizatorių turinčią pagrindinę kamerą papildo 50 MP plačiakampė kamera ir 50 MP teleobjektyvas su 3,2 x optiniu priartinimu.

Teleobjektyvo židinio nuotolis – 75 mm, didžiausia diafragma – f/2,0. Verta paminėti, kad didžiausia 50 MP raiška pasiekiama tik portreto režimu, o fotografuojant įprastu nuotraukų rėžimu jo raiška yra 32 MP. Tačiau optinis priartinimas suteikia unikalias galimybes: „Xiaomi 14“ fotoaparatu galima kurti puikias makro nuotraukas, fotografuojamų objektų kraštai neiškraipomi, praktiškai veidrodinis fotoaparatas ilsisi spintoje.

Ir visą komplektą puikiai papildo plačiakampis 14 mm židinio nuotolio „Leica“ objektyvas vaizdus fiksuojantis 115 laipsnių kampu bei turintis elektroninį vaizdo stabilizavimą.

Bendradarbiavimas su „Leica“ apima ne tik optiką, bet ir programinę įrangą – fotoaparato programėlėje naudotojai ras daugybę vaizdo stilių, taip pat ir du specialius „Leica“ stilius: „Leica Vibrant“ ir „Leica Authentic“. Naudojant „Leica Vibrant“, spalvos yra sodresnės, o naudojant „Leica Authentic“, siekiama atkurti originalų klasikinių „Leica“ fotoaparatų spalvų stilių. Taip pat yra daugybė filtrų, tarp jų ir keli „Leica“ sukurti filtrai.

Xiaomi 14 darytos nuotraukos

Xiaomi 14 darytos nuotraukos

Tiek pagrindinė kamera, tiek plačiakampė kamera veikia su „4-in-1“ pikselių suskaidymo funkcija ir užtikrina gerą vaizdo kokybę. Viskas, ką fotografavau dienos šviesoje buvo fantastika – nuotraukos puikios, pasižyminčios dideliu vaizdo ryškumu ir daugybe detalių. Labai gerai perteikiamos tiek šviesios, tiek tamsesnės detalės, t.y. dinaminis diapazonas – labai didelis. Apskritai, čia tas variantas kai pradedi galvoti, kad veidrodinis fotoaparatas tikrai gali ilsėtis.

Prasto apšvietimo sąlygomis „Xiaomi 14“ irgi fotografuoja puikiai. Optinio priartinimo dėka teleobjektyvo kamera gali fiksuoti iki 3,2 karto padidintus vaizdus visiškai neprarasdama kokybės.

Pagrindinė „Xiaomi 14“ kamera gali filmuoti 8K raiška 24 kadrų per sekundę greičiu. Plačiakampis ir teleobjektyvas filmuoja 4K raiška ir 60 kadrų per sekundę greičiu. Filmuojant galima perjunginėti objektyvus, tačiau tuo atveju maksimali raiška bus 4K.

Labai ryškus ekranas – lauke jokių problemų

6,36 colių OLED ekrano skiriamoji geba yra 2670 x 1200, todėl pikselių tankis yra didelis – 460 PPI. Ekranas palaiko ne tik „HDR10+“, bet ir „Dolby Vision“. Standartiniame nustatyme „Xiaomi 14“ automatiškai pritaiko ekrano atsinaujinimo dažnį prie rodomo turinio, bet galima ir rankiniu būdu nustatyti 60 arba 120 Hz dažnį.

Ekranas labai ryškus. Didžiausias jo ryškumas siekia net 3000 nitų. Palyginkite 3000 nitų su 1900 nitų ryškumu, kuriuo pasižymėjo praėjusių metų modelis „Xiaomi 13“ – reikšmė padidėjo maždaug 58 proc.

Man labiausiai patiko ta „Xiaomi 14“ vaizdo kokybė kai ekrano nustatymuose buvo „Original Color Pro“ spalvų schema ir nustatyta šilta („Warm“) spalvų temperatūra. Tokiu atveju spalvų tikslumas ir natūralumas buvo stulbinantis. Pasirinkus „Vivid“ spalvų režimą, ekranas dinamiškai pritaiko spalvas prie turinio ir spalvos šiuo atveju yra sodresnės. Spalvų reguliavimo galimybės labai didelės, tad kas mėgsta tuo užsiimti, tikrai turės ką veikti.

Labai gerai „Xiaomi 14“ ryškaus ekrano privalumai išryškėja išėjus į lauką. Tiesa šį telefoną bandžiau vasarį, t.y. žiemos apšvietimo sąlygomis, bet bent trys vasario dienos buvo saulėtos, tad galiu pasakyti, kad ir vasarą, šviečiant saulei ekranas rodys ryškų vaizdą.

Itin našus „Xiaomi 14“ procesorius

„Xiaomi 14“ veikia aukštos klasės „Snapdragon 8 Gen 3“ procesorius, tad turėdamas 12 GB operatyviosios atminties ir itin sparčiai dirbančią UFS 4.0 duomenų saugyklą, šis telefonas yra vienas sparčiausių šiuo metu prieinamų išmaniųjų telefonų.

Našumo požiūriu „Snapdragon 8 Gen 3“ gerokai lenkia ankstesniame „Xiaomi 13“ modelyje sumontuotą „Snapdragon 8 Gen 2“, nors ir pastarasis procesorius vis dar giriamas. Įvairių testų rezultatai rodo, kad 3 kartos „Snapdragon 8“ procesoriaus našumas nuo 14 iki 24 proc. didesnis nei 2 kartos „Snapdragon 8“ procesoriaus. Viename teste net buvo nurodyta 30 proc. reikšmė. Būtent „Snapdragon 8 Gen 3“ procesoriaus ir 120 Hz dažniu atsinaujinančio ekrano dėka „Xiaomi 14“ telefonas puikiai tinka žaidimams. Net labai sudėtinga grafika pasižymintys žaidimai šiame telefone veikia sklandžiai (net esant aukštiems grafikos raiškos nustatymams).

„Xiaomi 14“ įdiegta „Xiaomi Loop LiquidCool“ procesoriaus aušinimo sistema pasirūpina, kad telefonas dirbtų stabiliai tiek žaidžiant sudėtingus žaidimus, tiek žiūrint aukštos raiškos vaizdo įrašus ar naudojant sudėtingas, daugiau resursų reikalaujančias programėles. Nepastebėjau jokių našumo problemų nei žaisdamas, nei žiūrėdamas video turinį, nei dirbdamas su sudėtingesnėmis programomis. Esant didesnei apkrovai „Xiaomi 14“ kiek įkaista, bet našumas išlieka.

Trumpai apie garsą

Nesitikiu, kad plonas telefonas gali skambėti taip kaip masyvi garso kolonėlė – akustika turi savo taisykles ir net moderniausios technologijos jų neįveikia. Tačiau man patiko, kad šio telefono garsiakalbiai gana natūraliai atkuria balsus. Kaip ir būdinga išmaniesiems telefonams, žemų tonų garso derinyje beveik nėra.

Pokalbių metu „Xiaomi 14“ užtikrina gerą garso kokybę. Jūsų balsas bus visada girdimas aiškiai, nes foninis triukšmas eliminuojamas gana efektyviai – tam yra skirtas atskiras foninį triukšmą fiksuojantis mikrofonas ir triukšmo slopinimo sistema.

Baterijos įkrovimas

4610 mAh talpos „Xiaomi 14“ baterija tikrai nėra viena talpiausių, tačiau telefonas energiją naudoja labai taupiai. Pridedamas 90 W įkroviklis telefoną įkrauna labai greitai – nuo 0 iki 100 proc. telefonas įkraunamas per 35 minutes (iki 50 proc. telefonas įkraunamas maždaug per 10 min., o per 20 min. pasiekia 80 proc. lygį).

„Xiaomi 14“ telefonas palaiko belaidį įkrovimą, kurio galia siekia iki 50 W. Yra ir 10 W galios atvirkštinio belaidžio įkrovimo funkcija – ne itin galinga, bet kai laikrodis praneš, kad energija baigiasi – įkrauti galėsite.

Vertinimas

„Xiaomi 14“ – kompaktiškas ir labai solidus aukštos klasės išmanusis telefonas su plačiomis funkcijomis. Galingas procesorius, labai ryškus OLED ekranas, taupiai naudojama baterijos energija.

Negalima nesižavėti jo kameromis, kurios buvo kurtos bendradarbiaujant su „Leica“. Našumo bei fotografavimo prasme, šis telefonas – lyderis. Visos jo savybės, pradedant vaizdo kokybe ekrane ir procesoriaus našumu, baigiant kameromis ir naująja operacine sistema yra puikios. Ir nenustebkite, kad šis telefonas gretai pakils į reitingų viršūnes. „Xiaomi 14“ to vertas.

Apžvalgos autorius R. Kažimėkas.