Naudingas patarimas ieškantiems darbo – vis daugiau žmonių tam naudoja socialinį tinklą

„LinkedIn“ – tai kiek nestandartinis socialinis tinklas, skirtas ieškoti naujų profesinių kontaktų, dalintis karjeros pasiekimais, tobulėti savo srityje ir ieškoti darbo pasiūlymų. Paskutiniais duomenimis, visame pasaulyje šiuo socialiniu tinklu naudojasi daugiau nei vienas bilijonas žmonių.

„LinkedIn“ specialistas Dovydas Radavičius pastebi, kad pastaruoju metu lietuviai tapo daug aktyvesni šioje platformoje ir pradėjo ne tik stebėti kitus, bet ir patys kurti daugiau turinio.

Šią tendenciją parodo ir naujausi duomenys. Anot socialinių tinklų administravimo ir duomenų platformos „NapoloenCat“, šių metų sausio mėnesį „LinkedIn“ platformoje buvo prisiregistravę 734 tūkst. Lietuvoje gyvenančių žmonių. Iš jų šis socialinis tinklas labiausiai paplitęs tarp 25–34 metų asmenų.

„LinkedIn“ nauda ieškantiems darbo

D. Radavičius pabrėžia, kad „LinkedIn“ socialinis tinklas ypač parankus ieškantiems darbo.

„Čia galima susirasti daug praktikos galimybių ir darbo skelbimų, susirinkti daug informacijos apie būsimą darbovietę prieš darbo pokalbį ir pozicionuoti save kaip tam tikros srities profesionalą, taip pritraukiant potencialių darbdavių dėmesį“, – „LinkedIn“ galimybes vardina D. Radavičius.

Dar vienas jo pabrėžiamas „LinkedIn“ išskirtinumas – galimybė tiesiogiai susisiekti su įmonės personalo vadovu asmeninėse žinutėse. Anot D. Radavičiaus, nors įmonė darbuotojų neieško aktyviai ir neturi aktyvių darbo skelbimų, tai dar nereiškia, kad naujų komandos narių įdarbinimas nėra svarstomas.

Darbo galimybės ir už biuro ribų

„LinkedIn“ specialistas įsitikinęs, kad šis socialinis tinklas aktualiausias tiems, kurių potencialūs darbdaviai yra aktyvūs „LinkedIn“ platformoje.

Nors didžioji dalis ten randamų pasiūlymų yra darbo iš biuro tipo, ten tikrai galima rasti ir įdomesnių darbo skelbimų.

Kaip keletą pavyzdžių D. Radavičius įvardino elektriko, biotechnologo ir vairavimo instruktorius specialybes.

Kaip atrodo geras „LinkedIn“ profilis?

Kelionių agentūros „Airguru“ personalo vadovė Aristida Liaudinskienė, paklausta, į ką kandidato profilyje dėmesį atkreipia labiausiai, išskiria trumpą prisistatymą, darbo patirtis ir rekomendacijas. Nepaisant to, ji pabrėžia, kad tai labai priklauso nuo to, į kokią poziciją kandidatuojama.

„Jeigu mums reikia klientų aptarnavimo specialistų su patirtimi, daugiausiai šansų turės kandidatai su patirtimi. Jei galime į komandą priimti jauną specialistą į marketingo komandą, kur patirtis nėra kertinis kriterijus, tuomet ieškosime, kas profilyje galėtų atskleisti kandidato originalumą, motyvaciją, ryžtą ir ambicijas mokytis, augti ir dirbti. Dažnai tai galima pastebėti iš idealiai nugludinto profilio ar CV, originalaus ir nešabloniško prisistatymo ar papildomų veiklų ir projektų studijų metu“, – pagrindinius kriterijus vardina A. Liaudinskienė.

Svarbiausia – nepalikti rašybos klaidų

„Airguru“ personalo vadovė tvirtina, kad dar vienas „LinkedIn“ profilio aspektas, į kurį visuomet atkreipia dėmesį – rašybos klaidos. Nors taisyklinga rašyba nėra svarbi kiekvienai darbo sričiai, A. Liaudinskienė teigia, kad profilyje paliktos klaidos sukelia klausimų nepriklausomai nuo pozicijos, į kurią aplikuojama.

„Jei kandidatas neskiria pakanakamai dėmesio pasirūpinti savo profiliu, kyla klausimas, kiek dėmesio jis skirs mūsų klientams ar turinio kūrimui, kai ir laiko turės kur kas mažiau nei paruošti savo „LinkedIn“ profilį“, – taisyklingos rašybos svarbą pabrėžia personalo specialistė.

Darbo patirtis – svarbu ne tik pozicija, bet ir atsakomybės

Kadangi viena pozicija skirtingose įmonėse turi skirtingas atsakomybes, kandidatams rekomenduojama darbo patirties laukelyje nurodyti ne tik pačią poziciją, bet ir keliais punktais išskirti, už ką jie buvo atsakingi.

Kaip teigia A. Liaudinskienė, platesnis darbo patirties aprašas kuria kur kas daugiau vertės nei šabloniškai išvardintos savybės kaip atsakingumas, orientacija į detales/rezultatą ar iniciatyvumas.

„Kandidų iniciatyvumą ir nebijojimą prisiimti atsakomybės daug geriau įrodo šalia darbo patirties įvardinti jų inicijuoti ir įgyvendinti projektai“, – patarimu dalinasi „Airguru“ personalo vadovė.

Kurti „LinkedIn“ įrašus nėra būtinybė

Nors dažniausiai šis socialinis tinklas asocijuojasi su būtinybe kurti profesinį turinį (ir būtent dėl to nėra naudojamas), A. Liaudinskienė teigia, kad to daryti nebūtina – tvarkingas profilis be jokių įrašų, bet su visa svarbiausia informacija užtektinai pasulferuoja apie kandidato sugebėjimus, patirtis ir vertybes.

Teksto autorė: praktiką atliekanti Aistė Matulevičiūtė.