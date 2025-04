Mažas, bet galingas „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ ruošia gardžią kavą

REKLAMA

REKLAMA

Mažas espresso kavos aparatas: kodėl verta jį pirkti?

Kompaktiški kavos aparatai yra į akis nekrentantys virtuvės įrenginiai. Rinkoje siūlomi įvairių korpuso spalvų ir funkcijų modeliai. Juos vienija nedidelis dydis, mažas svoris ir technologijos, kurios naudojamos techniškai sudėtingesniuose bei didesniuose modeliuose.

REKLAMA

Yra daugybė priežasčių, kodėl verta investuoti kompaktišką espresso kavos aparatą „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“. Visų pirma – ypatingas iš šviežiai sumaltų pupelių pagamintos kavos aromatas ir skonis. Antra – paprastas naudojimas ir aptarnavimas. Trečia – greitas kavos paruošimas. Ketvirta – mažas šiuolaikinių, pusiau automatinių kavos aparatų dydis. Penkta – visiška proceso parametrų (slėgio, vandens temperatūros, ruošimo laiko) kontrolė. „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ integruotas pienui plakti skirtas garų antgalis, todėl galite ruošti ne tik espresso, bet ir tobulą kreminį cappuccino su tiršta puta ar kitą kavos gėrimą su pienu.

REKLAMA

REKLAMA

Verta paminėti, kad apie 129 eurus kainuojantis modernus ir kompaktiškas kavos aparatas „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ išsiskiria lakonišku, patraukliu ir moderniu dizainu – jokių nereikalingų išgaubimų, jokių keistų dizaino sprendimų. Šio aparato plotis – tik 14 mm, tad jį pastatę virtuvėje net nepajusite, kad sumažėjo vietos. Aparato korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dominuoja juoda, matinio metalo ir blizgaus metalo spalvos, puikiai derančios tiek virtuvės, tiek bet kokiame kitame interjere. Puiki surinkimo kokybė: tvirta konstrukcija, jokių tarpų, jokių klibančių elementų. Šis kavos aparatas turi keturias minkštas kojeles akimirksniu prisispaudžiančias prie stalviršio, tad ant stalo ar kito paviršiaus jis stovi stabiliai. Priekyje – didelis, juodas jutiklinis ekranas, pasižymintis intuityvia ir labai aiškia naudotojo sąsaja – spustelėjote pasirinktą piktogramą ir ruošiate kavą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kas geriau kapsulinis ar pusiau automatinis kavos aparatas?

Šiais laikais daug kas žvalgosi į kapsulinius kavos aparatus, juolab, kad jie nėra brangūs. Tačiau paskaičiuokime: 16 kapsulių kainuoja apie 5,5 euro (imant vidutinę bene populiariausių kapsulių kainą tarp kainos be nuolaidos ir su nuolaida). Taigi, vienas kavos puodelis kainuoja apie 34 centus. Kilogramas kavos (imant vidutinę kainą, tarp brangesnių ir pigesnių rūšių bei nevertinant nuolaidų) kainuoja apie 25 eurus. Vienam espresso puodeliui reikia 7-8 g kavos. Gauname, kad puodelis kavos kainuoja apie 19 centų. Skirtumas tikrai nemažas. Be to, kapsuliniai kavos aparatai neturi garų antgalio ir norint paruošti cappuccino ar latte reikia pirkti specialias šių gėrimų kapsules.

REKLAMA

Dar vienas pusiau automatinio kavos aparato privalumas – didesnis kavos rūšių pasirinkimas: įsigiję kapsulinį kavos aparatą, galėsite naudotis tik vienos formos kapsulėmis, o paprastai kavos gamintojų, dirbančių kartu su konkrečios formos kapsulių gamintojais, nėra daug. Įsigiję pusiau automatinį espresso kavos aparatą, jūs turite didelę eksperimentų laisvę, galite naudoti bet kurio pasaulio gamintojo kavą, mėgautis skirtingais aromatais ir skoniais, išbandyti įvairiausias egzotiškas kavų rūšis. Svarbu ir tai, kad kompaktiško pusiau automatinio kavos aparato „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ kaina nėra aukšta.

REKLAMA

Kuo didesnis slėgis, tuo intensyvesnis skonis

Espresso esmė – intensyvus skonis ir labai plati aromatų paletė 25-30 ml kavos kiekyje. Kad tai pasiekti, kava turi būti sumalta pakankamai smulkiai, nes tada garų pavidalo vanduo per kavą smelkiasi lėčiau ir labiau pasisavina aromatus ir skonius. Kava turi būti gerai suslėgta – tai dar vienas būdas, kad sumaltos kavos granulės atsirastų arčiau viena kitos ir taip būtų užtikrintas maksimalus skonių atsiskleidimas. Vanduo per ją turi tekėti apie 20-30 sekundžių, ne mažesniu nei 8-9 barų slėgiu. Šiuo metu rekomenduojama, kad namams skirtas espresso kavos aparatas turėtų būti galingesnis nei 1 000 W ir ruošti kavą bent 15 barų slėgiu. Didesnė galia – greičiau įkaista vandens kaitinimo sistema, greičiau galima paruošti kitus puodelius, be to, visą ruošimo laiką išlaikoma stabili vandens temperatūra. Didesnis slėgis – intensyvesnis kavos skonis ir stipresnis aromatas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pusiau automatinio aparato „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ galia – 1 350 W, na, o espresso kavą jis ruošia gerokai didesniu nei rekomenduojama – 20 barų slėgiu. Taip išgaunama dar daugiau aromatų ir skonių. Be to, kavą „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ ruošia dviem etapais: iš pradžių ji yra sudrėkinama, tiekiant vandenį žemu slėgiu, o vėliau „išspaudžiamas“ espresso tiekiant vandenį 20 barų slėgiu. Vėl gi viskas tam, kad aromatų ir skonių būtų kuo daugiau. Yra temperatūros kontrolės sistema, tad kiekvienas puodelis bus ruošiamas ta pačia vandens temperatūra. Beje, jei kava per stipriai suslėgta, aparatų, kurie nepasiekia didesnio nei 10 barų slėgio, tiekiamas vanduo per kavą gali bėgti per ilgai arba visiškai netekėti. Didelis „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ vandens padavimo slėgis šią problemą eliminuoja. Reiktų žinoti, kad kuo ilgiau vanduo turi sąlytį su kava, tuo espresso gėrimas yra kartesnis.

REKLAMA

„Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ turi du kaušelius: mažesnis skirtas vienam puodeliui, o pakeitus jį didesniu vienu metu galima ruošti du kavos puodelius. Ekrane galima pasirinkti ir kokį gėrimą norite turėti: ar klasikinį espresso ar silpnesnę kavą su šiek tiek daugiau vandens.

REKLAMA

„Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ vertinimas

Kompaktiškas, ypač gerai tinka kai neturite daug vietos ant stalviršio ar kai norite kitame kambaryje turėti nedidelį, interjero nebjaurojantį kavos aparatą.

Nors konstrukcija paprasta, tačiau espresso kavą ruošia taip pat gerai kaip ir gerokai pažangesni ir žymiai brangesni modeliai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paprastas, lengvai įskaitomas valdymas, lengvai pasiekiamos pagrindinės funkcijos ir visiška espresso kavos paruošimo procesų kontrolė.

O svarbiausia, jei pasirinksite kokybišką kavą, „Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine“ iš ties pagamins labai stipriai išreikšto skonio esspresso, atskleis visas subtilias išsirinktos kavos savybes.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.

Straipsnį parengė: „ACC Distribution“.