Karštos „Xiaomi“ naujienos – 5 nauji telefonai ir belaidės ausinės

Šioje apžvalgoje pasistengsiu trumpai papasakoti apie visus naujuosius „Xiaomi Redmi Note“ 13 serijos modelius, bet daugiau dėmesio skirsiu geriausiems – „Pro“ ir „Pro +“ modeliams. Kartu su naujaisiais telefonais pasirodė ir naujas belaidžių ausinių modelis „Redmi Buds 5“.

Penki nauji bendrovės „Xiaomi“ modeliai – skirtingai vartotojų auditorijai

Naujųjų „Redmi Note 13“ išmaniųjų telefonų gamos modelių kainos gerokai skiriasi: pavyzdžiui, „Redmi Note 13“ kainuoja apie 250 eurų, „Redmi Note 13 Pro“ – apie 310 eurų, „Redmi Note 13 Pro 5G“ apie 400 eurų, o štai gamos lyderis „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ – apie 530 eurų. Kaip matote, brangiausias modelis yra du kartus brangesnis už pigiausią ir tai rodo, kad „Xiaomi“ su naujausiais „Redmi Note“ telefonais taikosi į gana plačią ir skirtingų poreikių turinčią vartotojų auditoriją.

„Xiaomi“ priklausantis prekės ženklas „Redmi Note“ paprastai įvardijamas kaip vidutinės kainos segmento telefonų gama. Tačiau bėgant metams pastebimai pasikeitė strategija – gamą sudaro ne tik gana nebrangūs, apie 250 eurų kainuojantys modeliai, bet ir kur kas brangesnis – apie 530 eurų kainuojantis „Redmi Note 13 Pro+“ modelis. Pastarojo tikrai nepavaidinsi vidutinioku. Jis sėkmingai gali lygiuotis su aukštesnės kainose segmentų geriausiais pavyzdžiais.

Visų naujųjų telefonų ekranų atnaujinimo dažnis siekia net 120 Hz. „Redmi Note 13 Pro 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ ekranai yra panašių charakteristikų, skiriasi tik geometrija: „Redmi Note 13 Pro 5G“ – plokščias, o „Redmi Note 13 Pro+ G“ – su išlenktais kraštais. Plokščias ir „Redmi Note 13“ telefono ekranas, tik jis kiek mažesnės skiriamosios gebos.

„Redmi Note 13 Pro 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ telefonų 6,67 colių AMOLED ekranų skiriamoji geba – 2712 x 1220 taškų. Abiem atvejais apsaugą užtikrina „Gorilla Glass Victus“ stiklas. „Redmi Note 13“ ekraną saugo „Gorilla Glass 5“ stiklas.

Ekrano nustatymuose rasite tris dažnių režimus – automatinį, 60 Hz ir 120 Hz. Automatinis režimas įgyvendintas pagirtinai: sąsaja ir daugelis programų (įskaitant žaidimus) veikia sklandžiai esant 120 Hz dažniui, o kai to nereikia, ekrano dažnis sumažinamas iki 60 Hz, kad būtų taupoma baterijos energija.

Bet kurio naujojo „Redmi Note“ telefono ekranas rodo detalų, ryškų vaizdą, išmaniuoju telefonu bus patogu naudotis ir ryškioje dienos šviesoje. Speciali dienos funkcija, saulėtą dieną papildomai padidins ryškumą. Vaizdo nustatymų galimybės pakankamai didelės: specialus skaitymo režimas, tamsusis režimas, specialūs nustatymai dirbant su VR įranga. Galimi ir spalvų atvaizdavimo pasirinkimai: ryškios, sodrios ir standartinės spalvos arba spalvos automatiškai parenkamos pagal rodomą turinį, be to rankiniu būdu, pagal savo pageidavimus, galima pasirinkti norimą spalvų temperatūrą. Ypač didelės „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ telefono spalvų gamos rankinės parinkčių reguliavimo galimybės. Ekranų spalvos gyvos ir pasižymi giliu kontrastu. „Redmi Note 13“ telefonų ekranai atvaizduoja šiek tiek šiltesnius atspalvius, o tai daug geriau nei žiūrėti į šaltus tonus.

Visų telefonų AMOLED ekranai užtikrina labai gerus matymo kampus, be to pasižymi galimybe rodyti informaciją kai prietaisas veikia miego režimu (visada įjungtas ekranas).

Kaip jau minėjau „Redmi Note 13 Pro 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ ekranai yra 1,5K (2712 x 1220) skiriamosios gebos, „Redmi Note 13“ ekranas – Full HD+ (2400 x 1080).

„Xiaomi“ taip pat padidino maksimalų „Pro“ telefonų ekranų ryškumą iki 1800 nitų, o tai gana akivaizdu, nes dabar ekranas yra daug ryškesnis, net ir tada, kai naudojate jį saulės šviesoje.

Trumpai apie dizainą

Naujos kartos „Redmi Note“ telefonų dizainas išlaiko tas minimalizmo tendencijas, kurias matėme 2023 m. pasirodžiusiuose „Redmi Note 12“ modeliuose – nedideli ekrano ir galinio dangtelio kraštų užapvalinimai, stačios galinio dangtelio briaunos, lygios telefonų „Redmi Note 13“ ir „Redmi Note 13 Pro“ plokštumos.

„Redmi Note 13“ modelio dizainas toks pats kaip ir „Pro“ versijos, o štai „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ šioje gamoje išskirtinis vien dėl lenktų ekrano ir galinio dangtelio kraštų. Vizualiai jis atrodo mažesnis, bet tai optinė apgaulė.

Naujausi „Redmi Note 13“ modeliai neturi kamerų bloko. Kameros tiesiog „įleistos“ į galinį dangtelį. Šis sprendimas labai patrauklus, elegantiškas, neapkrauna galinio dangtelio nereikalingais elementais – kai kurie gamintojai vis dar labai stengiasi, kad kamerų blokas būtų kuo masyvesnis. Šiuo atveju viskas išspręsta paprasčiau, o kamerų lęšius dengia gana didelio dydžio apsauginiai stiklai, taip sudarant įspūdį, kad telefonai turi kur kas didesnių gabaritų optiką.

Dangtelių medžiaga – kokybiška. Kiekvienam modeliui gamintojas parinko tris atspalvius: pavyzdžiui, „Redmi Note 13“ telefonui – juodą, žydrą ir žalsvą, „Redmi Note 13 5G“ – juodą, baltą, žalsvą, „Redmi Note 13 Pro“ – juodą, tamsiai žalsvą, levandų atspalvius.

„Redmi Note 13“ ir „Redmi Note 13 Pro“ telefonų apsauga nuo dulkių ir vandens atitinka IP54 klasę, „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ apsauga yra gerokai aukštesnės – IP68 klasės. Visi modeliai smagiai guli rankoje, masės balansas idealus. Beje, „Redmi Note 13“ ir „Redmi Note 13 Pro“ dėžutėse be telefono ir kroviklio rasite ir apsauginį dėklą.

Procesoriai, baterijos ir kt.

„Redmi Note 13 Pro+ 5G“ modelyje sumontuotas „MediaTek Dimensity 7200 Ultra“ procesorius, „Redmi Note Pro“ modelyje – „MediaTek Hello G99 Ultra“ procesorius, „Redmi Note 13 Pro 5G“ modelyje „Snapdragon 7 Gen2“ procesorius.

Reikia pabrėžti, kad „Redmi Note 13 Pro 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ modeliai veikiai labai sklandžiai net žaidžiant sudėtingus žaidimus. Žaidžiant ilgiau nei valandą, abu telefonai neįkaito.

Apskritai „Redmi Note 13 Pro+ G“ ir „Redmi Note 13 Pro 5G“ vertinant pagal jų kainą, siūlo gerą bendrą našumą. „Redmi Note 13“ našumu nusileidžia „Pro“ modeliams, tačiau ir šio modelio kaina gerokai mažesnė. Tačiau ir šis telefonas turi tų savybių, kurios visai neseniai buvo būdingos tik brangiausiems telefonams. „Redmi Note 13“ be problemų atliks bet kurias kasdienes užduotis – našumo tikrai nepritrūks, o jei reikia kažko daugiau, tada siūlau pasidomėti „Pro“ modeliais.

Visuose telefonuose įdiegta „Xiaomi“ modifikuota operacinės sistemos „Android 13“ vartotojo sąsaja „MIUI 14“, kurią apibūdinčiau kaip paprastą, lengvai suprantamą, intuityvią, turinčią pakankamai daug praktiškų funkcijų. Iš karto vartotojas gauna įvairių programų ir paslaugų.

Naujuosiuose „Redmi Note“ telefonuose sumontuota 5 000 mAh bateriją, tik „Redmi Note 13 Pro 5G“ turi kiek talpesnę 5 100 mAh. Šiais laikais – tai standartinė vidutinės klasės telefonų baterijos talpa. Baterija naudojama taupiai – net žaidžiant žaidimus, „Pro“ telefonų baterijos įkrovos lygis mažėja labai lėtai. „Redmi Note 13 Pro“ telefonai komplektuojami su 67 W krovikliu, o „Redmi Note Pro+ 5G“ turi galingą 120 W kroviklį, tad baterija pakraunama itin greitai. „Redmi Note 13“ telefonų kroviklis yra 33 W galios.

Fotoaparatai

„Redmi Note 13 Pro+ 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro“ turi 200 MP pagrindinę kamerą – šį kartą „Xiaomi“ šiai kamerai panaudojo naują „Samsung HP3“ vaizdo jutiklį. Abu telefonai turi ir optinį vaizdo stabilizatorių. Pigesnių „Redmi Note 13“ telefonų 108 MP pagrindinė kamera optinio vaizdo stabilizatoriaus neturi.

„Redmi Note 13 Pro+ 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro“ pagrindinė kamera užtikrina puikų bet kokios scenos detalumą. Nustebino, kad telefonu „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ pritraukus vaizdą 10 kartų, nuotraukoje jis gavosi pakankamai ryškus, detalus.

Man taip pat patiko, kad abu telefonai sugebėjo užfiksuoti pakankamai gerus vaizdus ir išlaikyti spalvas bei ryškumą esant įvairiam apšvietimui – tiek ryškioje šviesoje, tiek prietemoje. Dinaminis diapazonas yra geras. Nuotraukos saulės šviesoje arba esant labai geram dirbtiniam apšvietimui, gaunasi puikios. Aštrumas, dinaminis diapazonas ir detalumas išlieka ir fotografuojant portretines nuotraukas įprastu nuotraukų režimu. Tačiau kai kurios spalvos (pvz. raudona) fiksuojamos ne visai tiksliai.

Portreto režimas dirba įspūdingai – fono suliejimas atliekamas tiesiog tobulai. Spalvos išlaikomos gerai. Nuotraukos esant silpnam apšvietimui irgi tenkino – spalvos ir svarbiausios detalės išlieka tinkami, visa tai – naktinio režimo dėka. Apskritai, įsigiję „Pro“ modelį gaunate pakankamai gerą fotoaparatą.

Antroji kamera yra 8 MP raiškos plataus kampo kamera (jutiklis – „Sony IMX355“). Trečioji – 2 MP kamera skirta makrofotografijai, na ir priekyje – 16 MP asmenukių kamera.

Vaizdo įrašai pagrindine kamera filmuojami 4K raiška, 30 kadrų per sekundę sparta, plačiakampe kamera – 1080p raiška (30 kadrų per sekundę), asmenukių kamera – 1080p raiška (60 kadrų per sekundę).

Vertinimas

„Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ yra vidutinės kainos segmento telefonai, turintys nemažai ne itin akivaizdžių skirtumų. Siūlydami puikius AMOLED ekranus su dideliu atnaujinimo dažniu, turėdami galingus ir našius procesorius, 200 MP pagrindines kameras, greitą įkrovimą (67/120 W) jie yra gerokai aukštesnės klasės telefonų konkurentai. Abu prietaisai yra verti dėmesio, tačiau kiekvienas tegul pats nusprendžia, kuriam iš jų teikti pirmenybę. Aš turiu savo favoritą – „Redmi Note 13 Pro+ 5G“.

„Redmi Note 13“ – geras nebrangus telefonas, galintis patenkinti daugelio vartotojų kasdienius poreikius, patikimai atlikti įvairiausius darbus. Mana, kad tai vienas geriausių pasiūlymų už 250 eurų kainą.

„Redmi Buds 5“ – geros nebrangios ausinės

Jei ieškote puikių ausinių už 40 eurų – „Redmi Buds 5“ kaip tik jums. Nes jos bene geriausiai atkuria garsą iš visų belaidžių iki 40 eurų kainuojančių ausinių, turi kokybišką mikrofoną, patikimai palaiko ryšį su telefonu („Bluetooth 5.3“), gali būti valdomos programėle ir valdymo galimybės tikrai nemažos galimybės didelės, gerai slopina išorės triukšmą, labai ilgai veikia su įkrauta baterija, valdomos įvairiausiais judesiais.

„Redmi Buds 5“ ausinės – patogios, dėl to nė karto nekilo abejonių, atrodė tarsi mano ausiai gamintos. Komplekte yra 2 poros antgalių. Tiek dėklo, tiek ausinių medžiagų kokybė gera – ausinės su dėklu turėtų tarnauti labai ilgai. Garsas aiškus, detalus, gal tik šiek tiek norėtųsi daugiau žemų dažnių. Valdymas paprastas – lietimu, jį programėlėje galima sukonfigūruoti savaip.

Ausinių veikimo laikas veikimo laikas – 40 val. su dėklu ir 10 val. be dėklo. Su įjungtu triukšmo slopinimu veikimo laikas šiek tiek mažėja. Yra greitasis įkrovimas, po 5 minučių krovimo jau galima 2 valandas klausytis muzikos.

Apžvalgą parengė nepriklausomas žurnalistas R. Kažimėkas (visose šalyse).