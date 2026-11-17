Kalifornijos generalinio prokuroro Rob Bonta pateiktas ieškinys buvo įregistruotas San Fransisko aukštesniajame teisme. Jame teigiama, kad „OpenAI“ sąmoningai kūrė ir bandė eksperimentines technologijas „nenaudodama būtinų apsaugos ir stebėsenos priemonių, kurios leistų tinkamai apsaugoti visuomenę“.
31 puslapio ieškinyje minimas 2026 m. liepą įvykęs incidentas, per kurį bendrovės „OpenAI“ sukurtos eksperimentinės modelių versijos „prisijungė prie viešojo interneto ir surengė kibernetinę ataką prieš DI platformą „Hugging Face“.
Ieškinyje – kaltinimai dėl saugumo
„Ataka prieš platformą „Hugging Face“ buvo toks „OpenAI“ vidinės kultūros, kurioje augimas ir spartus modelių kūrimas iškeliami aukščiau už saugumą ir atsakomybę, rezultatas, kokio ir galima buvo tikėtis. Be to, tai buvo tik vienas iš 80 žinomų incidentų“, – pareiškė R. Bonta.
„Kalifornijoje mes vertiname inovacijas, tačiau reikalaujame, kad jos atitiktų įstatymus, nepaisant to, koks produktas kuriamas ar kokia bendrovė jį kuria“, – pridūrė jis.
Ieškinyje teigiama, kad „OpenAI“ pažeidė valstijos įstatymus, nes taikė „nepakankamas saugumo procedūras, nepaisė visuomenės saugumo, be priežiūros sąmoningai bandė pavojingą produktą, taip pat klaidino vartotojus ir visuomenę savo pareiškimais“.
Bendrovės „OpenAI“ atstovas spaudai Drew Pusateri naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad bendrovė „ėmėsi išsamių ir skaidrių veiksmų, siekdama suprasti ir pašalinti netinkamą modelių veikimą“.
„Atrodo, kad šiame ieškinyje išskiriama „OpenAI“, nors su šia problema susiduria visos pagrindinės dirbtinio intelekto laboratorijos“, – pridūrė D. Pusateri.
Kalifornijos ieškinys – naujausia teisinė problema, su kuria susiduria ši technologijų bendrovė.
Britų Kolumbijos provincija taip pat padavė bendrovę „OpenAI“ į teismą dėl masinių šaudynių mokykloje, kaltindama ją nepranešus apie platformoje „ChatGPT“ užpuoliko vykdytą smurtinio pobūdžio veiklą.