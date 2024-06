„Huawei Watch 4 Pro Space Edition“ – ypatingas dėmesys sveikatai ir ilgaamžiškumui

REKLAMA

„Sukurti kosmoso tematiką atspindintį išmanųjį įrenginį gamintojus įkvėpė raketose ir kosminiuose laivosuose naudojami „De Laval“ purkštukai. Tačiau vartotojai laikrodį įvertins ne tik dėl jo išskirtinio dizaino, bet ir galimybės stebėti savo sveikatos rodiklius bei pagerinti kasdienius įpročius. Įrenginyje integruotos sveikatos stebėjimo funkcijos leidžia išmatuoti net kelis svarbiausius sveikatos rodiklius vos per 60 sekundžių“, – sako „Huawei“ technikos vadovas Lietuvoje Sergejus Kolesovas.

Ilgaamžis dizainas bet kokiems gyvenimo atvejams

Kaip teigia S. Kolesovas, „Huawei Watch 4 Pro Space Edition“ yra puikus pasirinkimas ne tik tiems, kurie vertina išskirtinumą, bet ir kokybę. Įrenginys yra pagamintas iš aeronautikos klasės patvaraus, bet lengvo DLC titano bei kitų, nusidėvėjimui atsparių medžiagų.

„Laikrodžio korpusą ir dirželį dengianti į deimantus panaši anglies danga pasižymi ypatingu tvirtumu, todėl užtikrina atsparumą nusidėvėjimui. „Huawei Watch 4 Pro Space Edition“ rėmelis yra pagamintas ir nanokristalinės keramikos medžiagos, kuri yra atspari įbrėžimams ir korozijai. Ilgaamžišką laikrodžio dizainą papildo ir tvirtas safyro stiklo ekranas. Jis pagamintas taip, kad imituotų kosminį iliuminatorių, todėl puikiai įsilieja į viso laikrodžio kosminį dizainą“, – pasakoja S. Kolesovas.

Negana to, išmanusis laikrodis yra atsparus aplinkos veiksniams. Jis gali atlaikyti iki 50 metrų statinį vandens slėgį ir atitinka EN 13319 standartą, kuris leidžia nenusiėmus laikrodžio nardyti iki 30 metrų gylyje. Be to, įrenginys atitinka IP68 atsparumo dulkėms ir vandeniui standartą, todėl tampa puikiu aksesuaru šiltuoju metu laiku, nes leidžia nevaržomai mėgautis vandens sportu ar kitomis pramogomis.

Anot specialisto, išmaniajam laikrodžiui išskirtinumo suteikia ir jame esančios animacijos. Ant ekrano matoma animuota „De Laval“ antgalio liepsna rodo išmaniojo laikrodžio akumuliatoriaus įkrovos lygį. Kai akumuliatorius maksimaliai įkrautas, ji dega ryškiausiai, o, kai ateina laikas įrenginį įkrauti – liepsna ima įgauti mėlyną atspalvį.

Apie sveikatos būklę sužinokite po 60 sekundžių

Nors išmanusis laikrodis „Huawei Watch 4 Pro Space Edition“ išsiskiria savo ilgaamžiškumu bei dizainu, jame esančios patobulintos sveikatos stebėjimo funkcijos leidžia kasdien pirmenybę teikti svarbiausiam aspektui – sveikatai.

„Laikrodyje integruota „TruSeen 5.5+“ technologija užtikrina tikslų širdies stebėjimą bet kokiomis sąlygomis – tiek atliekant kasdienius darbus, tiek aktyviai sportuojant. Be to, įrenginyje įdiegta patobulinta „Health Glance“ programėlės versija stebi net 7 pagrindinius sveikatos rodiklius, kuriuos galima pamatuoti vos per 60 sekundžių“, – sveikatos stebėjimo galimybes apžvelgia S. Kolesovas.

Pasak S. Kolesovo, laikrodis gali būti naudingas ir tiems vartotojams, kurių šeimos nariai turi sveikatos problemų ir gyvena kitame mieste ar šalyje. Jame įdiegta bendruomenės funkcija leidžia realiuoju laiku stebėti ir analizuoti artimųjų sveikatos būklę. Negana to, įrenginys pateikia priminimus, jei šeimos narių sveikatos duomenyse aptinkama kokių nors nukrypimų.

Svarbu tai, kad „Huawei Watch 4 Pro Space Edition“ supaprastina susisiekimą su artimaisiais. Laikrodis palaiko eSIM kortelės funkciją, todėl skambinti ir siųsti trumpąsias žinutes galima tiesiai iš laikrodžio.

Užskirskite kelią miego sutrikimams

Nors vartotojai dažnai daugiausia dėmesio skiria savo sveikatos stebėsenai dienos metu, svarbu pažymėti, kad sveikatos rodiklių stebėjimas naktį yra lygiai taip pat svarbus. Jis padeda nustatyti ne tik miego sutrikimus, bet ir galimas ligas.

„Huawei Watch 4 Pro Space Edition“ laikrodyje įdiegta miego ir kvėpavimo stėbėjimo funkcija veikia kartu su PPG jutikliu, kuris visą naktį stebi daugybę sveikatos parametrų, kaip širdies ritmas ar deguonies kiekis kraujyje. Įrenginys taip pat padeda įvertinti miego apnėjos riziką ar nustatyti galimus širdies ritmo sutrikimus. Be to, remdamasis gautais rezultatais, laikrodis vartotojui pateikia rekomendacijas, padedančias pagerinti miego kokybę“, – pasakoja S. Kolesovas.