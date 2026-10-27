„Svetainę sustabdėme patys, reaguodami į plačiai paskelbtą informaciją apie PHP kodo pažeidžiamumus pasaulyje“, – BNS nurodė departamento atstovas Artūras Pučėta.
„Nusprendėme patikrinti, ar nėra spragų, patobulinti ir sustiprinti tam tikras vietas, patestuoti ir sugrįžti“, – aiškino jis.
PHP pažeidžiamumas ir atsargumo priemonės
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę tarptautiniu mastu buvo paskelbta informacija apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.
PHP – tai programavimo kalba, padedanti interneto svetainėms veikti, pavyzdžiui, apdoroti vartotojų įvestus duomenis ar pateikti informaciją.
Reaguodamas į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) įspėjimą dėl PHP, Registrų centras praėjusį trečiadienį buvo laikinai išjungęs beveik visas paslaugas. Jos pirmadienį atstatytos.
NKSC vadovas Antanas Aleknavičius penktadienį teigė, kad Lietuvoje dėl šio pažeidžiamumo kibernetinių incidentų neužfiksuota, tačiau grėsmės lygis buvo aukštas – 9,5 balo iš dešimties.