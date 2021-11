Darbas nuotoliniu būdu: kaip taupyti laiką ir išlikti produktyviems?

Pastaruoju metu bene visų nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų svarbiausiu darbo įrankiu tapo nešiojamas kompiuteris. Todėl tam, kad būtų galima kalbėti apie efektyvų darbą, būtina pasirūpinti visas užduotys puikiai atliekančiu darbo įrankiu. Apžvelgus techninius duomenis – būtent toks yra ir ką tik pristatytas „Huawei MateBook 14s“.

Dalinamės 5 efektyviais ir laiką taupančiais patarimais darbui nuotoliniu būdu ir išskiriame, kaip juos įgyvendinti padės nešiojamas kompiuteris „MateBook 14s“:

1. Planuokite darbo dieną

Darbo ir asmeninio laiko suderinimas gali tapti tikru galvos skausmu. Tam, kad sunkumai būtų minimalūs – būtinas planavimas iš anksto. Susiplanuoti kiekvienos dienos darbus ir užduotis derėtų tam, kad lengviau sektumėte pasiekiamus rezultatus. Kasdienės veiklos planavimą palengvinti gali ir tokios darbo organizavimo programėlės kaip „Todoist“ ar „Tick Tick“.

REKLAMA

Ką daryti, jeigu visus tiek darbui, tiek laisvalaikiui suplanuotus veiksmus norite atlikti vienu įrenginiu? Nepasiklysti tarp dienos darbų padės itin galingais techniniais parametrais pasižymintis „Huawei MateBook 14s“. Šis nešiojamas kompiuteris turi naujausią 11-osios kartos „Intel“ procesorių su specialia vaizdo plokšte. Dėl to su šiuo kompiuteriu galėsite daryti išties daug: vienu metu naudotis keliomis programomis, dirbti su daug vietos užimančiais duomenis, žiūrėti aukštos kokybės vaizdo medžiagą. Be to, galingas kompiuteris galės pasitarnauti ne tik darbui, bet ir atsipalaidavimui po darbo, pavyzdžiui, žiūrint mėgstamą serialą.

2. Susikurkite darbinę aplinką

Susikaupti dirbant iš namų ar nuotoliniu būdu gali padėti net oficialesnė apranga. Nors minkštas chalatas suteikia komforto, tačiau nuo to gali nukentėti produktyvumas. Nebūtina įsisprausti į nepatogius drabužius, bet pats persirengimo darbui veiksmas gali jus nuteikti, kad artimiausiu metu pasiruošėte skirti laiko būtent tam. Taip pat, tinkamai apsirengus, niekada nereikės jaudintis, kad vaizdo pokalbių metu atrodysite nepakankamai reprezentatyviai.

Be to, dirbant iš namų patartina susidaryti kiekvienos dienos rutiną: keltis ir pusryčiauti tuo pačiu metu bei dirbti įprastomis darbo valandomis. Dirbant reikėtų susitvarkyti savo darbo vietą ir pasirūpinti, kad ji būtų kuo patogesnė: turėti visus darbui reikalingus įrankius vienoje vietoje, atsiriboti nuo blaškančių daiktų.

Nuotoliniam darbui būtinas ir patogus kompiuterio valdymas. Pavyzdžiui, naujojo „MateBook 14s“ turėtojai gali naudotis „Huawei Share“ bendrinimo funkcija. Naudojant belaidę bendrinimo technologiją galima vos keliais paspaudimais sujungti savąjį „MateBook“ su bet kuriuo kitu „Huawei“ išmaniuoju įrenginiu. Taip išvengsite komplikuoto failų siuntimosi, o kompiuterį galėsite naudoti ir kaip papildomą monitorių.

3. Atsisakykite produktyvumą mažinančių įpročių

Viena iš dažniausiai pasitaikančių našumą mažinančių priežasčių, ypač dirbant namuose – tai pernelyg dažnas blaškymasis naršant socialiniuose tinkluose. Tam, kad galėtumėte dirbti efektyviau, rekomenduojama aiškiai sau nusistatyti, kiek laiko galite naršyti internete ne darbo reikalais. Jei nustatyto plano laikytis sunku – derėtų atsisiųsti svetainių blokavimo programėlę, kuri padės išvengti nebūtinų pagundų. Bent jau jūsų darbo valandomis.

REKLAMA

Taip pat būtinas ir aiškių ribų nusistatymas bendraujant su kartu gyvenančiais artimaisiais. Darbo iš namų metu derėtų nusibrėžti aiškias bendravimo pertraukėles bei užsitikrinti, jog kartu gyvenantys žmonės padės palaikyti darbui tinkamą aplinką.

4. Nepamirškite poilsio

Dirbant nuotoliniu būdu būtina daryti reguliarias pertraukėles. Prasiblaškyti derėtų kas valandą, atliekant 5-10 min. trunkančias pertraukas. Atsipalaidavimo minutės padės išlaikyti naujų idėjų srautą, sumažins stresą, pailsins akis. Jų metu derėtų atsitraukti nuo darbo vietos, pajudėti ir prasimankštinti.

Kartą per dieną rekomenduojama atlikti ir ilgesnę pertrauką – išeiti į lauką ir pasivaikščioti. Dėl laukiančių darbų galite nesijaudinti, nes turint, pavyzdžiui, tokį lengvą kompiuterį kaip „MateBook 14s“, savo darbo vietą galite „nešiotis“ tiesiog kuprinėje. Šio kompiuterio matmenys pasižymi kompaktiškumu (313,82 mm x 229,76 mm x 16,7 mm) bei lengvumu – kompiuteris sveria vos 1,42 kg. Todėl jei pasivaikščiojimo metu nusprendėte pakeisti aplinką ir sudalyvauti popietiniame susitikime tiesiai iš mėgstamos kavinės – naujasis „Huawei“ kompiuteris tai tikrai leis padaryti.

5. Palaikykite santykius

Darbas nuotoliniu būdu reiškia ir sumažėjusias bendravimo su kolegomis ar partneriais galimybes. Nors dirbant iš namų reikia labiau pasistengti, kad palaikytumėte ryšį su bendradarbiais, tačiau tai gali atnešti naudingų rezultatų. Pavyzdžiui, palaikydami draugiškus santykius su kolegomis ne tik pralinksmėsite, bet ir išlaikysite geresnę emocinę sveikatą.

Bendravimą atnaujinti reikėtų tiek kasdienėse veiklose, tiek ir specialiai tam skirtais susitikimais. Patartina prieš kiekvieną darbinį susitikimą skirti laiko ir trumpam pokalbiui, kurio metu būtų galima pasidalinti kiek asmeniškėmis ir nuo darbo nutolusiomis mintimis.

Padėti sustiprinti kolegiškus ryšius gali ir išmanus nešiojamas kompiuteris. Vis labiau populiarėja praktika, kai darbovietės lygmenyje būna organizuojamos draugiškos kompiuterinių žaidimų varžybos. Žinoma, to išpildymui būtina turėti ir pažangų kompiuterį.

Turint naująjį „MateBook“ sunkumų kilti neturėtų. Žaisti net ir naujausius žaidimus padės šiuolaikinis „Intel“ procesorius, 90 Hz kadrų atnaujinimo dažnį palaikantis pažangus ekranas bei ištobulinta „Huawei Sound“ sistema, leisianti pasinerti į mėgstamą žaidimą giliau.