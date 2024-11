Alanas Dzeranovas: atsakingas požiūris į širdies sveikatą padės pasiekti geresnių rezultatų tiek sporte, tiek kasdieniame gyvenime

REKLAMA

REKLAMA

Su Alanu Dzeranovu kalbamės apie sveikos kasdieninės rutinos kūrimą, energijos suteikiantį gyvenimo ritmą, širdies svarbą ir kuo šiuolaikiniam žmogui gali pasitarnauti išmaniosios technologijos.

REKLAMA

Kokios dabartinės populiariausios sporto, sveikos gyvensenos tendencijos?

Nors tendencijos nuolat keičiasi, baziniai sveikos gyvensenos principai išlieka tie patys. Nereikia gilintis į naujas technologijas ar išradimus – svarbu laikytis esminių sveikatos taisyklių. Viena iš svarbiausių rekomendacijų ilgalaikei sveikatai yra jėgos treniruotės. Nesvarbu, kokio esate amžiaus, svorio kilnojimas ir pasipriešinimo treniruotės yra itin svarbios raumenų masės išsaugojimui, sarkopenijos prevencijai ir kaulų stiprinimui. Šios treniruotės padeda išvengti kaulų retėjimo, skausmų ir traumų. Mitybos srityje svarbu užtikrinti pakankamą baltymų suvartojimą ir aiškų maisto funkcionalumo supratimą. Svorio kontrolėje vis dar galioja paprastas principas: suvartoti mažiau kalorijų nei sudeginate. Tai reiškia, kad svarbu kontroliuoti porcijas ir vengti nemaistingų užkandžių. Norint išlaikyti sveiką balansą kasdien, būtinas pastovumas ir disciplina. Be disciplinos ir rutinos laikas visada bus prieš jus, ir jo visada trūks. Todėl, turint aiškų planą ir jo laikantis, galima sėkmingai valdyti laiką ir pasiekti gerų rezultatų tiek sporte, tiek sveikoje gyvensenoje.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip pradėti ir įeiti į teisingą 24-ių valandų balanso ritmą, kaip iš jo neišlipti?

Kuomet įeisite į ritmą, pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pasikeičia, kiek naujų dalykų atsiranda jūsų kasdienybėje. Tarkime, penktadienį po darbo norite atsipalaiduoti, įtempta savaitė baigėsi, ir vakare norite pasilepinti taure vyno. Penktadienio vakaras yra puikus laikas, nes žinote, kad visas savaitgalis laisvas ir galite veikti bet ką – pakviesti draugų, išeiti į miestą. Tačiau mums dažnai užtenka vieno tokio dirgiklio, kad viskas sutriktų: tada šeštadienis tampa neproduktyvus, sekmadienis taip pat ir, galiausiai, kyla klausimas, ar pirmadienį turėsite jėgų ką nors aktyvaus daryti. Aktyvus poilsis savaitgalį suteikia energijos ir žvalumo pirmadienį, prasidedant naujai darbo savaitei.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, pabandykite savaitgalį nieko neveikti – tiesiog eikite laiku miegoti, skaitykite, žiūrėkite televizorių, minimaliai judėkite, nesitvarkykite, neplanuokite maisto gaminimo. Pamatysite, kad pirmadienį jausitės mažiau pailsėję. Energija gamina energiją. Pabandykite aktyviau leisti laisvalaikį: nesakau, kad reikia intensyviai sportuoti, bet tiesiog užsiimti kažkuo aktyvesniu – pasivaikščiokite, tvarkykitės, gaminkite maistą, išeikite į mišką, važiuokite dviračiu ar plaukiokite. Pamatysite, kokį energijos antplūdį tai suteiks.

REKLAMA

O ieškant balanso svarbūs šie elementai – miegas, poilsis bei fizinis aktyvumas. Todėl svarbu reguliuoti mitybą, suprasti visus makroelementus ir jų funkcijas, neužkandžiauti. Taip pat, stengtis eiti miegoti ne vėliau kaip 10-11 valandą vakaro. Na ir, žinoma, atrasti jums tinkamą fizinio aktyvumo rūšį. Tai gali būti sporto šaka, kuri jums patinka – pilatesas, grupiniai užsiėmimai su savo kūno svoriu ir panašiai. Inovacijų daug, išbandykite, nes pirmos treniruotės dažnai būna nemokamos. Taip pat svarbu atrasti tinkamiausią laiką sportui – žiūrėkite, kaip tai veikia jūsų dienos režimą, energiją, miegą ir budrumą.

REKLAMA

Kiek svarbi yra širdies priežiūra sportuojant ar gyvenant aktyviau, į ką atkreipti dėmesį norint ją tausoti?

Širdis – tai organas, kuris dirba visą mūsų gyvenimą, nesustodama ir dažniausiai vienodu ritmu, todėl jos priežiūra yra viena svarbiausių sveikatos priežiūros aspektų, ypač sportuojant ar gyvenant aktyviau. Norint tinkamai rūpintis savo širdimi, būtina reguliariai tikrintis sveikatą. Pirmiausiai, reikia lankytis pas kardiologą ar kitą specialistą, kuris gali atlikti reikiamus tyrimus. Reguliarūs apsilankymai pas specialistą padeda laiku pastebėti ir spręsti širdies bei kraujagyslių sistemos problemas. Sporto medicinos gydytojai taip pat gali įvertinti širdies darbą fizinio krūvio metu ir duoti konkrečių patarimų, kaip palaikyti gerą širdies sveikatą. Širdis turi dirbti skirtingose ritmo fazėse, todėl labai svarbu reguliariai ir tinkamai ją apkrauti. Fizinis aktyvumas ne tik stiprina širdį ar padeda išvengti širdies bei kraujagyslių ligų, bet ir gerina bendrą fizinę būklę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar yra konkrečių patarimų širdžiai atstatyti ar padėti po per didelės apkrovos?

Visų pirma, reikia atskirti dvi situacijas: per didelę apkrovą dėl antsvorio ir per didelę apkrovą sporto metu. Antsvoris ir nutukimas sukelia didelę apkrovą širdžiai, todėl svarbu reguliuoti kūno masę ir palaikyti sveiką svorį. Tai padės sumažinti širdies apkrovą ir pagerinti bendrą sveikatą. Kai kalbame apie per didelę apkrovą sporto metu, tai po intensyvaus fizinio krūvio būtina leisti širdžiai pailsėti. Geriausias patarimas yra po intensyvaus krūvio leisti širdžiai atsistatyti ramybės būsenoje. Svarbu neperkrauti širdies ir leisti jai tinkamai atsistatyti. Ilgesnės pertraukos tarp treniruočių gali būti naudingesnės nei kasdienis intensyvus sportas, o atsakingas požiūris į širdies sveikatą padės pasiekti geresnių rezultatų tiek sporte, tiek kasdieniame gyvenime.

REKLAMA

Kodėl žmogui svarbu išmaniuoju laikrodžiu sekti širdies ritmą, miego rodmenis ar kitus duomenis, kaip jis juos gali panaudoti, įveiklinti?

Širdies ritmo, miego ir kitų rodmenų sekimas yra labai svarbus sveikatai. Šiuolaikiniai išmanieji laikrodžiai turi daug ištobulintų funkcijų, leidžiančių tiksliai stebėti įvairius kūno rodiklius. Dar prieš 8-10 metų išmaniųjų laikrodžių funkcionalumas buvo ribotas, bet dabar turime prietaisus, kurie suteikia daug vertingos informacijos. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad kiekvieno žmogaus širdies ritmas – individualus. Svarbu tinkamai užsiimti savistaba: pavyzdžiui, būna atvejų, kuomet širdies pulsas didesnis, o žmogaus savijauta puiki, jis lengvai toleruoja krūvį, tuomet galima net ir padidinti darbingumą. Ir atvirkščiai – būna pulsas santykinai žemas, o žmogus jaučiasi blogai, tad krūvis turėtų būti mažinamas.

REKLAMA

Išmanieji laikrodžiai dabar leidžia stebėti šiuos rodmenis realiu laiku ir kaupti duomenis, kurie gali būti naudingi konsultuojantis su specialistais. Laikrodžio pagalba galima reguliuoti savo fizinį aktyvumą, nustatyti optimalius krūvio ir poilsio laikotarpius, stebėti streso lygį ir atsistatymo būklę. Tokia informacija padeda geriau suprasti savo kūną ir imtis atitinkamų veiksmų sveikatai gerinti. Taip pat labai lengva stebėti miego kokybę ir trukmę, kas ilgainiui padeda nustatyti tendencijas ir daryti išvadas dėl sveikatos būklės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar jau teko išbandyti naująjį „Huawei Watch D2“? Kokie įspūdžiai, į ką atkreipėte didžiausią dėmesį?

Pirmas dalykas, kuris mane nustebino ir kodėl tikrai rekomenduočiau rinktis šį laikrodį, yra baterijos veikimo laikas. Nepaisant daugybės funkcijų, tarp kurių ir širdies kraujospūdžio matavimas, laikrodis gali veikti net iki 7 dienų be įkrovimo. Kitas mane nustebinęs dalykas buvo programėlių detalumas ir jų funkcionalumas telefone. Programėlės yra lengvai valdomos, suteikia daug naudingos informacijos. Taip pat labai patiko laikrodžio suktukas, arba „karūnėlė“, kuriuo patogu reguliuoti garsą treniruočių metu.

REKLAMA

Kalbant apie laikrodžio dizainą ir patogumą nešioti, jis tikrai išsiskiria. Laikrodis yra lengvas, patogus, pritaikytas tiek kasdieniam naudojimui, tiek sportui. Be to, laikrodis turi daug funkcijų, kurios padeda stebėti ir reguliuoti savo sveikatą: kvėpavimo programėlė, deguonies kiekio kraujyje matavimas, elektrokardiograma, arterijų standumo aptikimas. Tai puikus įrankis, padedantis rūpintis savo sveikata ir gerinti gyvenimo kokybę.

REKLAMA

Kuo svarbus „Huawei Watch D2“ kraujospūdžio matavimas, ar tiksliai veikia, kokius jūsų rodmenis ar pokyčius parodė?

Pats kraujospūdžio matavimas laikrodžiu yra tikslus – tai patvirtina ir mano asmeninė patirtis. Matavau kartu su savo uošviene, kuri naudoja tradicinį kraujospūdžio matavimo aparatą. Palyginus matavimo aparato ir laikrodžio rodmenis, jie skyrėsi tik keliais punktais, todėl galima teigti, kad laikrodžio duomenys yra patikimi. Visi prietaisai turi nedidelę paklaidą, tačiau „Watch D2“ rodmenys yra pakankamai tikslūs, kad galėtumėte jais pasikliauti.

Mano kraujospūdis yra normos ribose, tačiau jis kinta priklausomai nuo sąlygų. Pavyzdžiui, būdamas lauke šaltu oru su mažai drabužių, pastebėjau, kad kraujospūdis truputį padidėja. Grįžus į šiltą aplinką, pulsas ir kraujospūdis normalizuojasi. Šioje situacijoje laikrodis yra ypač naudingas, nes leidžia stebėti šiuos pokyčius realiu laiku.