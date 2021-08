5G ryšys keičia ir parduotuves: jau bandomi keli sprendimai

„Business Insider“ paskelbtoje ataskaitoje „Future of Retail 2021“ prognozavo, kad šiemet internetinė prekyba su bekontakčiu atsiskaitymu dar labiau augs. Jau dabar yra pastebimas daug didesnis vartotojų susidomėjimas mobiliaisiais mokėjimais ir prekių užsakymu per mobiliųjų telefonų programėles.

2020 m. birželį „Periscope By McKinsey“ atlikta apklausa parodė, kad 28 proc. vartotojų JAV buvo susidomėję galimybe apsipirkinėti per mobiliąsias programėlės, o 30 proc. apklaustųjų sakė teigiamai vertinantys galimybę atsiskaityti mobiliuoju telefonu. Susidomėjimas šiomis technologijomis nuo 2020 m. kovo, kai buvo atlikta panaši apklausa, išaugo daugiau nei 10 proc. Atsižvelgę į skaitmeninėmis technologijomis paremtų fizinių parduotuvių, tokių kaip „Amazon Go“, plėtrą, mažmenininkai gali tikėtis, kad ateityje tokio tipo parduotuvės ir toliau populiarės.

„Amazon Go“ savitarnos parduotuvių, kuriose nėra mums įprastų kasų, tinklas ir toliau plečiasi. Šiose parduotuvėse veikia patentuota „Just Walk Out“ (liet. „Tiesiog išeik“) technologija. „Amazon“ yra parengusi ir „Amazon Fresh“ maisto prekių parduotuvių plėtros planą, kuriose bus naudojami „Dash Carts“ pirkinių krepšeliai. Jie automatiškai nuskenuoja į krepšelį įdėtas prekes ir galutinę apsipirkimo sumą nuskaito nuo apsipirkinėjančiojo banko sąskaitos. Šios parduotuvės jau veikia prie didžiųjų JAV miestų, įskaitant Los Andželą ir Čikagą.

Rugsėjį „Amazon“ taip pat pristatė savo naująją „Amazon One“ rankų antspaudo nuskaitymo technologiją, kuria bus galima atpažinti klientus, jiems įėjus į parduotuvę. Kompanija šių technologijų naudojimo licencijas planuoja išduoti ir kitiems mažmenininkams, taip plečiant šios technologijos naudojimą ir greitinant vartotojų prisitaikymą.

Bekontaktės parduotuvės žavi tuo, kad „Amazon“ vartotojų paskyros ir mokėjimo sistemos yra integruojamos į parduotuvių sistemas, tokias kaip kompiuterinio matymo programas ir išmaniąsias lentynas. Tačiau ne visos parduotuvės be kasų yra paremtos kompiuterinio matymo technologijomis. Įmonė „Sheker Brainweigh“ sukūrė autonominės parduotuvės formatą su dirbtinio intelekto valdomomis išmaniųjų lentynų sistemomis, kurios suskaičiuoja turimas prekes pagal jų svorį lentynose.

REKLAMA

Ši technologija veikia kartu su „Hitachi“ sukurta šviesos aptikimo ir atstumo matavimo sistema „Lidar“. Kaip pasakojo „Shekel Brainweigh“ mažmeninės prekybos inovacijų skyriaus bendraįkūrėjas ir vyriausiasis technologijų vadovas Guy‘us Moche‘as, „Lidar“ sistema stebi pirkėją ne veido atpažinimo technologija, o stebėdama apšvietimą, objekto atstumui nustatyti.

Tokį parduotuvės formatą šiuo metu Prancūzijoje testuoja „Groupe Casino“. Tokios parduotuvės gali atsidaryti bet kur, kur veikia mobilusis ryšys, įskaitant ir 5G. G. Moshe‘as tikisi, kad tokių parduotuvių išlaikymas bus pigesnis ir reikalaus mažiau kompiuterinės galios nei parduotuvės su kompiuterinio matymo sistemomis.

Mokėjimas mobiliuoju telefonu

„Apsipirk ir eik“ (angl. Shop-and-go) koncepcija, paremta kompiuterinio matymo sistemomis, „Lidar“ ar kitomis inventoriaus stebėjimo bei klientų identifikavimo technologijomis, turėtų ir toliau populiarėti. Pranašaujama, kad mobiliųjų mokėjimų apimtis JAV išaugs nuo 705,28 mlrd. dolerių 2019 m., iki 2,541 trln. dolerių 2025 m. Trumpai tariant, mobilieji įrenginiai tampa vis svarbesniu atsiskaitymo būdu mažmeninėje prekyboje.

Populiarėjant mobiliųjų piniginių naudojimui, 5G tinklo pranašumai pagreitins mokėjimo procesą. Be to, SIM autentifikavimas per mobiliojo ryšio paslaugų tiekėją (t. y. nebereikės jungtis prie wifi tinklų) bei sparčiai biometrinius duomenis atpažinimui apdorojantys tinklai paspartins mokėjimo procesą ir kartu sumažins sukčiavimo galimybes, užtikrins atsiskaitymo saugumą.