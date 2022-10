3 mobiliosios fotografijos tendencijos, aktualios šį rudenį

REKLAMA

Išmaniuoju telefonu daromų nuotraukų mados kinta itin greitai, todėl socialinių tinklų vartotojams vertėtų nuolat atsišviežinti savo žinias. Dalinamės 3 svarbiausiais patarimais, kurie leis fiksuoti naujausius poreikius atitinkančias nuotraukas.

1. Atraskite gamtą

Visai neseniai ilgą dienos dalį net ir laisvalaikio metu praleisdavome namie. Todėl šiandien ypač populiarios nuotraukos, kuriose matomas gamtos peizažas. Be abejo, į tai įeina ne tik atostogų nuotraukos, darytos keliaujant į šiltuosius kraštus, bet ir vaizdai, perteikiantys vietinės gamtos išskirtinumą. Todėl kviečiame išnaudoti žaismingą rudens spalvų paletę ir fiksuoti gražiausias savo ir artimųjų akimirkas, nes būtent tai leis padaryti didžiausią įspūdį.

Verta pažymėti, kad ypatingo dėmesio sulauks nuotraukos, darytos tamsiuoju paros metu, nors tokio žanro užduotį išpildyti sekasi toli gražu ne kiekvienam išmaniajam įrenginiui. Visgi išmanusis telefonas „Huawei nova 10 Pro“ gali nustebinti visapusiškomis „Multi-vision“ fotografijos galimybėmis. Šis modelis turi ryškiai detales fiksuojančią 50 MP galinę kamerą su „RYYB“ spalvų filtru ir „XD fusion“ dirbtinio intelekto sprendimais. Todėl su naujuoju „nova 10 Pro“ kokybiškus vaizdus fiksuosite esant silpnam apšvietimui ar naktį. Šalia pagrindinio objektyvo vaizdų įamžinimo funkciją atlieka ir 8 MP itin plataus kampo ir 2MP portretinė gylio kamera, palaikanti kokybišką portretinių nuotraukų fotografavimą, išmanų fono suliejimo efektą.

2. Nuoširdūs ir autentiški kadrai

Per pastaruosius metus virtualus bendravimas tapo įprasta mūsų gyvenimo dalimi, todėl atsisakėme dar visai neseniai socialiniuose tinkluose egzistavusio susikaustymo, pradėjome vertinti natūralumą.

Šią tendenciją sustiprina ir išmaniųjų technologijų pažanga, kuri leido telefonų gamintojams žengti milžiniškus žingsnius į priekį – ypač priekinės kameros srityje. Geras to pavyzdys yra „Huawei“ išmanieji telefonai ir naujasis jų modelis „nova 10 Pro“. Dvigubą priekinę kamerą turintis įrenginys siūlo išskirtinį rinkoje 60 MP itin plataus kampo „AutoFocus“ ir 8 MP portretininį stambaus plano objektyvą. Be to, įrenginio priekinė kamera palaiko dvigubą automatinį fokusavimą ir nuo 0,7 iki 5 kartų priekinės kameros priartinimą. Galimybė filmuoti 4K raiška, modernios fokusavimo funkcijos ir patogus perėjimas tarp asmenukių ir pagrindinės kameros užtikrins nuotraukų ryškumą ir net mažiausių detalių akcentavimą. Tai leis pasirodyti autentiškoje aplinkoje bei atrodyti natūraliai.

3. Dėmesys minimalizmui

Socialiniuose tinkluose pastebime naują kryptį, kurios centre – ženklaus nuotraukų redagavimo ir filtrų vartojimo atsisakymas. Todėl fotografuojant išmaniuoju telefonu vertėtų pabrėžti unikalius nuotraukos aspektus, atsisakant dirbtinių elementų įtakos. Šis patarimas vienodai aktualus įvairaus žanro vaizdams: portretams, panoramoms, asmenukėms ir vaizdo įrašams.

Kita vertus tam, kad nuotraukos būtų reprezentatyvios ir išlaikytų aukštą meninę kartelę – būtina turėti aukščiausius fotografavimo standartus atitinkanti išmanųjį įrenginį. Tik tai leis daryti ryškias ir patraukliai atrodančias nuotraukas, kurių nereikės papildomai apdoroti.

Toks išmanusis kaip „nova 10 Pro“ suteikia daugybę galimybių nustebinti aplinkinius. Tarp jų – ir kokybiškas fokusavimas, nuotraukos priartinimas, modernios filmavimo galimybės. Pavyzdžiui, „Showcase Focus“ sprendimas užtikrina, jog su telefonu fiksuojami objektai sufokusuojami greitai net ir judinant objektyvą. Be to, su „nova 10 Pro“ galėsite mėgautis „Dual-View“ vaizdo įrašymo galimybe, kuri leidžia įrašyti artimą ir tolimą planą vienu metu. Todėl to paties vaizdo įrašu metu galėsite užfiksuoti ir veido bruožo detales, ir jus supantį foną.

