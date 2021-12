Zvonkus apie spaudimą kurti kalėdines dainas: jeigu sąžiningai, tai yra tuštybių mugė

Vilniečiai šventinį laikotarpį klauso ir niūniuoja Kalėdines dainas. Sako, kad Kalėdos be šventinių dainų – ne Kalėdos. Dainų autoriai ir atlikėjai džiūgauja – tokios dainos atneša didelį pelną. Štai viena iš visų laikų klausomiausių Kalėdinių dainų – „All I want for Christmas is You“ atlikėjai Mariah Carey kasmet atneša iki 900-ų tūkstančių eurų. Iš viso daina atlikėjai jau sukrovė daugiau nei 40-ies milijonų eurų pelną.

Nors Lietuvos atlikėjai iš Kalėdinių dainų uždirba mažiau, autorinių teisių asociacijos LATGA atstovas Paulius Sartatavičius sako, kad šventinis laikotarpis yra pelningiausias metuose. Paulius Sartatavičius LATGA atstovas

„Mes matome paskirstyto autorinio atlyginimo apie 450 tūkstančių, čia šneku apie 2020 metų ketvirtą ketvirtį, konkrečiai paskirstyta ir išmokėta autoriams Lietuvos. Tuo tarpu, jeigu mes pažiūrėtume 2021 metų pirmą ketvirtį, kuomet yra jau po šventinio laikotarpio tas laikas pats pirmasis, tai iš tikrųjų tas surinkimas, paskirstymas, jis sumažėja beveik 100 tūkstančių.“ Tačiau dainų autorius Deivydas Zvonkus sako, kad tikrąją Kalėdų dvasią užgožė marketingas. Pasak jo, rašant kūrinį menininkas neturėtų galvoti apie populiarumą ar pelną, o progines dainas reikėtų rašyti tik tuomet, kai apima nuoširdus įkvėpimas. Deja, dažnai nutinka kitaip.

„Šiuolaikinėse Kalėdose yra labai daug kičo, labai daug marketingo, lentynos nukrautos tonomis kiniškos plastmasės visokių niekučių. Vadybininkai ar prodiuseriai, leidėjai bando netgi paspausti atlikėjus, autorius: „Gal kokią kalėdinę dainelę šiemet pavaryk? Va, čia bus daug renginėlių, prasuksim, prareklamuosim.“ Tai iš tikrųjų tokia tam tikra, jeigu sąžiningai, tuštybių mugė“, – dainų autorius Deivydas Zvonkus.

Štai Marijonas Mikutavičius sukūręs vieną tokią dainą – „Velnias, man patinka Kalėdos“ kuri populiari jau 17 metų. Jis pritaria minčiai, kad Kalėdinės dainos dažnai sukuriamos tam, kad atlikėjai galėtų priminti apie save šventiniu laikotarpiu. Tačiau Marijonas įsitikinęs, kad kiekvienas dainininkas anksčiau ar vėliau apie Kalėdas sudainuoja.

„Kaip kiekvienas dainininkas anksčiau ar vėliau sudainuoja apie meilę ir ten apie kokią nors nelaimę, tai ir Kalėdos, kadangi tai yra labai ryški šventė, viena iš ryškiausių metuose, tai natūralu, kad ji traukia dėmesį, ji kelia emocijas, sukuria tam tikrą aurą“, – dainininkas Marijonas Mikutavičius.

Muzikantas Andrius Mamontovas, nors muziką kuria jau daug metų, taip pat yra parašęs tik vieną Kalėdinę dainą pavadinimu „Kalėdos“. Dainininkas pasakoja, kad neturėjo tikslo specialiai sukurti Kalėdoms dainą, ji tiesiog pasirašė natūraliai. Tiesa, nors „Kalėdos“ išleista prieš dešimtmetį, muzikantas sako, kad daina dar laukia savo valandos, kol žmonės ją išgirs ir priims. O kol taip nutiks – naujų Kalėdinių dainų nekurs.

„Ji kažkaip nėra gal tokia populiari, aš nežinau, gal ji kažkokia sudėtinga atrodo, gal joje trūksta varpelių kokio skambesio, nežinau. Gal kartais žmonėms reikia tokio visiškai tiesmukiško kažkokio tai pareiškimo. Bet man ta daina patinka. Aš joje pasakoju tai, kaip aš įsivaizduoju Kalėdas“, – kalbėjo dainininkas.

Dainininkė Monika Pundziūtė–Moniqué šiemet išleido pirmąją savo Kalėdinę dainą pavadinimu „Ne Kalėdos be tavęs“. Moniqué tikina, kad parašyti gerą Kalėdinę dainą – nėra paprasta. Atlikėja sako, kad į dainą stengėsi įdėti kuo daugiau savo pačios išgyventų istorijų ir patirčių.

„Kalėdinė daina iš tikrųjų yra pakankamai specifinis kūrybinis procesas su ja, nėra taip paprasta, nes yra tam tikri atpažįstami dalykai, kuriuos visi žinome, patiriame per Kalėdas, per žiemos laikotarpį. Ir juos kažkaip reikia įpaišyti, nes jie asocijuojasi su Kalėdomis“, – sakė M. Pundziūtė–Moniqué.

Anksčiau Kalėdine muzika laikytos bažnytinės giesmės ir instrumentinė muzika, tačiau Didžiosios Depresijos metu Amerikoje pradėjo populiarėti kitokios tematikos dainos – tokios, kokias šiandien įprasta girdėti visame pasaulyje.