Žurnalisto darbas iš arti. Kas nutinka, kai visuomenė žmogų nuteisia anksčiau už teismą?

Apie tai, kodėl visuomenės noras žinoti visas detales gali padaryti daugiau žalos, nei atrodo, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Žurnalisto darbas iš arti“ pasakojo Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
Visą „Žurnalisto darbas iš arti“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.
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