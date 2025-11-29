Žmonės sunkiai sulaikė ašaras: pirmą kartą pagarbiai palaidoti negimę ir tėvų atsisakyti vaikai

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Liūdna, tačiau estetiška ir baltais žiedais padabinta pakyla „Aternos“ laidojimo salėje Klaipėdoje, o viduryje – maža urnelė. Joje – aštuonių negimusių ir tėvams nebereikalingų vaikučių pelenai. Užrašas prie durų skelbia: „Tau, negimęs kūdiki, nors Žemėje tavęs nepamatėme, Viešpats tave pažino nuo amžių“.
Salę po truputį užpildo gėlėmis nešini žmonės. Jų veidų nerodome, mat nereikia matyti skausmo netekusiųjų savo vaiko. Galbūt ne šių, esančių urnelėje, bet tų, praeityje.
Procesija, nešina urnele patraukia iki netoli esančio kolumbariumo. Pakeitus teisės aktus, tėvams nereikalingų negimusių vaikučių laidojimas vyksta pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Iki šiol juos tiesiog sudegindavo kaip medicinines atliekas.
„Per metus ligoninėje mes embrionų, negimusių vaikučių turime apie 15-16“, – kalba Klaipėdos universiteto ligoninės direktorė slaugai Aida Smagurienė.
Nuo šiol toks atsisveikinimas su negimusiais mažyliais uostamiestyje vyks kasmet. Iniciatyva teisiškai tai išspręsti ir palydėti vaikučius gimė Klaipėdos universiteto ligoninės, bažnyčios bei laidojimo namų atstovams.
„Labai sunku dirbti ne tik kolektyvui, bet ir mums visiems. Ir tėvams sunku, ir mums sunku. Tai yra bendras skausmas. Vaikas tampa bendru skausmu, ne tik tėvų“, – pasakoja „Aterna“ direktorius Vidas Valauskas.
Pasak dvasininkų, siela vaikutyje atsiranda vos jo gyvybei mamos pilvelyje užsimezgus. Tad ir atsisveikinti su jais reikia kaip su žmonėms, o ne kažkuo, kaip bando sau įteigti jų atsisakę tėvai.
„Tai nebepaliečia žmogaus vidaus ir kažkokių vidinių priekaištų netenkama, nes įvardijami dalykai kitais vardais ir už jų mes kartais pasislepiame“, – sako kunigas Mindaugas Šlaustas.
Laidojimo namų darbuotojas padeda negimusių vaikučių urnelę į kolumbariumą ir šį uždaro.
