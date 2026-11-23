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FOTOGALERIJA. Netoli Jungėnų užsidegė pjaustoma vėjo jėgainė
Lapkričio 23 d., 14.13 val., ugniagesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo apie juodus dūmus prie vėjo jėgainių, važiuojant Marijampolės link nuo Jungėnų kaimo.
Pirminiais duomenimis, buvo tvarkoma prieš kelias dienas nuvirtusi vėjo jėgainė. Bepjaustant jos dalis ir kilo gaisras.
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