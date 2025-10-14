Žmogaus teisių organizacijos prašo Ruginienę perimti iš Teisingumo ministerijos dalį žmogaus teisių klausimų

Nevyriausybinės organizacijos ministrei pirmininkei skirtame kreipimesi teigia esančios sunerimusios dėl Teisingumo ministerijos žinioje esančių teismų sprendimų įgyvendinimo: Konstitucinio Teismo nutarimo dėl partnerystės, Europos žmogaus teisų teismo sprendimo dėl translyčių asmenų.
Pasak jų, didelį nerimą taip pat kelia tai, ar bus tinkamai vykdomas Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje perkėlimas.
„Dabartinė ministerijos politinė vadovybė žmogaus teises ginančioms organizacijoms žinoma ne dėl savo pasiūlymų, kaip pagerinti pažeidžiamų grupių apsaugą, bet priešingai – dėl siūlymų jas varžyti bei nesilaikyti Konstitucinio teismo nutarimų“, – pranešime cituojama Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė.
Kreipimąsi inicijavo Žmogaus teisių organizacijų koalicija, kurią sudaro keturiolika žmogaus teisių srityje veikiančių organizacijų.
Kaip skelbta, suformavus I. Ruginienės Vyriausybę, teisingumo ministre buvo paskirta LLRA-KŠS narė R. Tamašunienė, o praėjusią savaitę jos komandą papildė pasisakymais prieš LGBTQ teises ir Stambulo konvenciją pagarsėjusi teisininkė K. Zamarytė-Sakavičienė.
Kaip skelbė Teisingumo ministerija, viceminstre paskirta K. Zamarytė-Sakavičienė kuruos nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.
Naujoji viceministrė yra dirbusi Laisvos visuomenės instituto direktore, vadovavo Biomedicinos etikos ir teisės institutui, yra ėjusi patarėjos pareigas Seimo kanceliarijoje, dirbo geros klinikinės praktikos inspektore Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje, taip pat yra dirbusi dėstytoja Mykolo Romerio universitete.
K. Zamarytė-Sakavičienė taip pat yra viena iš prieštaringai vertinamo Sveikatos teisės instituto, kritikavusio pandemijos valdymą ir besipriešinusio masinei vakcinacijai, steigėjų.
