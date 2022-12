Žinomas klimatologas pasakė, kas laukia 2023 sausio mėnesį: galite pasiruošti

Pasak jo, šaltis dar vis nesitraukia, bet perspektyvoje jau matosi žymūs orų pokyčiai. Įprastas vakarų–rytų krypties oro srautas irgi kol kas yra sutrikdytas ir didesnėje Europos dalyje orus lemia aukšto slėgio gūbrys – Azijos anticiklono (centras šiuo metu Kazachstane) atšaka. Na, o intensyvi cikloninė veikla vyksta Viduržemio–Juodosios jūros regione, Ukrainoje ir palaipsniui stiprėja šiaurinėje Europoje bei Barenco jūros regione. Taigi, jeigu Ukrainoje ir pietinėje Rusijoje praslinkus pietiniam ciklonui jau nuo šiandien vakaro orai ims šalti ir lietų keis sniegas, tai į Šiaurės ir Vakarų Europą pradės skverbtis Atlanto šiluma.

„Atlanto ciklonams ilgą laiką kelias į rytus buvo užtvertas dėl blokuojančio ir stipraus Grenlandijos anticiklono, tačiau pastarosiomis dienomis jo užimama erdvė gerokai sumažėjo, nors slėgis centre (virš Grenlandijos ledo skydo) liko beveik nepakitęs. Tam didelę įtaką daro slėgio laukų struktūros kardinalūs pokyčiai aukštesniuose troposferos sluoksniuose. Šiuo metu virš pietinės Grenlandijos ir Šiaurės Atlanto ima stiprėti zoninis vakarų srautas, o blokuojantis aukštuminis gūbrys atsitraukė į Labradoro pusiasalį. Kitas veiksnys, keičiantis didelio masto oro cirkuliaciją regione – tai Atlanto ciklonų „kritinė masė“ Šiaurės Atlanto centrinėje dalyje: vis nauji nuo rytinių Šiaurės Amerikos krantų atkeliavę ciklonai tik stiprino ties Azorų salynu įsitvirtinusią nejudrią žemo slėgio sritį ir jos sukimosi momento gebą, kol galiausiai pietvakarių krypties oro srautas pasiekė Vakarų Europą.

Grįžkim į Lietuvą. Po savaitgalio ir savaitės pradžios pūgos ir gausaus snygio sniego danga vietomis padidėjo net 20–25 cm, didžiausias iššūkis teko kelius prižiūrinčioms tarnyboms ir savivaldybėms, kurios dar atsakingos ir už pėsčiųjų takų, daugiabučių kiemų ir pravažiavimų valymą, taip pat organizacijoms ir privatiems namų savininkams, nuo kurių pastatų stogų reikėjo pašalinti perteklinį sniegą ir pradėjusius formuotis varveklius. Tačiau purus sniegas palaipsniui “susiguli” ir sniego danga šiek tiek savaime suplonėja. Tiesa, ketvirtadienį per Pietų ir Rytų Lietuvą slenkantis (nors ir silpstantis) atmosferos frontas dar keliais centimetrais „papildė“ sniego dangą. Kad Lietuva vis dar yra šaltos oro masės gniaužtuose rodo vietomis stipriai nukritusi minimali oro temperatūra. Tai dažniausiai įvyksta ten, kur dangus ilgesniam laikui pragiedrėja (pavyzdžiui, nakčiai), o vėjas nusilpsta. Pavyzdžiui, ketvirtadienio rytą Žemaitijoje oro temperatūra vietomis nukrito iki –20 °C (Mažeikiai – -20.5 °C), Vidurio Lietuvoje taip pat buvo šalta (-13,5 – -18 °C). Vakar šalčiausia naktis buvo Šeduvoje (-16,3 °C), o šiandien vyraujantis minimalios temperatūros fonas – -6 – - 9 °C.

Kadangi Atlanto šiluma šaltą oro masę virš pietinės Baltijos regiono išstums tik ateinantį antradienį, tai anomaliai žemos oro temperatūros tikimybė dar išlieka rytojaus ir pirmadienio naktį, išskyrus pajūrį. Per ateinančias dvi paras orus Lietuvoje formuos aukšto slėgio branduolys virš Vidurio Europos, tačiau jis nebus stacionarus ir jo centras per kelias dienas nuo vakarinės Vokietijos nuslinks link Pietų Ukrainos. Rytoj iš Šiaurės vakarų per Baltijos jūrą keliaus ir negilus slėnis su atmosferos frontu, todėl pirmiausia (dėl pasikeitusios vėjo krypties) atšils Suomijos vakarinėje ir pietinėse pakrantėse bei šiaurinėje Estijoje. Lietuvos pajūryje sekmadienio dieną taip pat atšils (iki 0 – +1 °C), nes pietryčių vėjas keisis į pietvakarių (ir sustiprės), kitur Lietuvoje dieną laikysis -4 – -9 °C oro temperatūra. Pirmadienio dieną slėgis visur mažės, o jau antradienio naktį iš pietvakarių Lietuvą pasieks šiltas gilaus ciklono atmosferos frontas, kuris per dieną praslinks per visą šalies teritoriją. Pradžioje prognozuojama lijundra, vėliau lietus su šlapdriba ir lietus. Atlanto ciklonų ir atmosferos frontų įtaka Lietuvai prognozuojama iki kitos savaitės pabaigos, tačiau pati šiluma keliaus porcijomis (bangomis), kurios susiję su atitinkamomis ciklonų dalimis, todėl lietus, kaip vyraujanti kritulių rūšis, galima tik pajūryje, kitur lietų keis šlapdriba ir sniegas“, – nurodo feisbuke klimatologas.

Keturių–penkių dienų laikotarpis su temperatūra aukščiau 0 °C ir vietomis gausiais skystais krituliais yra pakankamas, kad visai ištirpdytų sniego dangą pajūryje ir, galbūt, pamaryje, kitur ji žymiai suplonės, bet švenčių metui dar neišnyks. Taip pat gali prasidėti kai kurių upių Vakarų Lietuvoje nuledėjimas ir žiemos poplūdžiai. Didžiausia tikimybė – Minijos baseinas ir Nemuno žemupio trumpieji intakai, mažesnė tikimybė – Šešupės baseinas. Kaip ir visi žiemos atlydžiai šis taip pat turėtų baigtis orų atšalimu, kuris prognozuojamas pirmą šventų Kalėdų dieną ir truktų keletą dienų.

Jeigu į Europą prieš didžiąsias šventes prognozuojamas atšilimas, tai JAV ir dalyje Šiaurės Amerikos – atšalimas, kurį sukels į pietryčius besiplečiantis stiprus poliarinis anticiklonas virš Vakarų Kanados ir Aliaskos. Todėl kitą savaitę JAV atšals beveik visoje šalyje, net ir pačiose pietinėse valstijose. Tiesa teigiama nakties oro temperatūra dar išliks pietinėje Floridoje, Teksase ir Kalifornijoje bei vietomis Arizonoje. Dienomis neigiama oro temperatūra išliks tik JAV šiaurėje ir kalnuose. Priešingai, atšilimo laukiama pačioje rytinėje Kanadoje (Kvebekas, Naujasis Bransvikas ir Naujoji Škotija).

Pasak jo, ilgalaikių prognozių duomenimis sausis Europoje prognozuojamas daugiausia artimas normai ir kiek šaltesnis, šilčiausia bus žemyno pietryčiuose ir pietuose. Baltijos regione ilgesnės trukmės atšilimas prognozuojamas tik trečią sausio dešimtadienį.