Žiniasklaida: Prezidentūra tikina, kad denonsuoti sutartis su Rusija ir Baltarusija Nausėda Seimui teiks artimiausiu metu

„Prezidentas pateiks Seimui tas sutartis denonsuoti artimiausiu metu“, – LRT.lt sakė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis.

Kaip skelbia portalas, Vyriausybės sprendimas denonsuoti investicijų skatinimo ir apsaugos sutartis su Rusija ir Baltarusija buvo priimtas gegužės 22 dieną. Seimo pavasario sesija truko iki liepos 18 dienos, dar buvo surengtos dvi neeilinės sesijos – rugpjūčio 13 ir rugsėjo 3 dieną.

Visus įmanomus dvišalius tarptautinius susitarimus su Rusija ir Baltarusija Lietuva nusprendė nutraukti praėjus daugiau nei dvejiems metams po visapusės šių šalių agresijos prieš Ukrainą.

Pagal šiuo metu galiojančias sutartis Lietuva šalyje turi saugoti Rusijos ir Baltarusijos investicijas, o jei to nedaro – rusų ir baltarusių įmonės gali skųstis tiek nacionaliniams Lietuvos teismams, tiek tarptautiniam arbitražui. Be to, investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys su agresorėmis įpareigoja Lietuvą užtikrinti pervedimus ir su investicijomis susijusį pinigų judėjimą be suvaržymų.

Užsienio reikalų ministerija (URM) šių sutarčių denonsavimą įsirašė į Seimo rudens sesijos darbų programą.