Žiniasklaida: Prezidentūra siūlė Europoje netaikyti sankcijų baltarusiškoms trąšoms

„Nesiekiame visų sankcijų sektorinių užblokuoti, tik norime trąšas out, AAE in“, – birželio 15 dieną vykusiame susirašinėjime rašo asmuo, pasirašantis vardu Skirmantė. Spėjama, kad tai prezidento patarėja Skirmantė Straigienė.

Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė URM pareigūnui rašė, kad sankcijos trąšoms sudarys nuostolius Lietuvos verslui, o situacija su sankcijomis Astravo AE – labai bloga.

Visgi viešai prezidentūra ES sankcijas palaikė.

„Tie veiksmai, kuriuos matome su nelegalia migracija ir kiti grasinimai, jie yra daromi su tikslu sustabdyti ir pagąsdinti Europos Sąjungos valstybes nepriimti sankcijų. Sankcijų klausimų turi būti vieningas sprendimas, prezidentas jį palaikys“, – birželį spaudos konferencijos metu kalbėjo kitas G. Nausėdos patarėjas Darius Kuliešius.

Prezidentūra portalui delfi.lt tvirtino, kad žurnalistų gautuose susirašinėjimuose yra nuotrupos, kurios neatspindi galutinės bendros su Vyriausybe suderintos pozicijos. URM susirašinėjimų turinio nekomentavo.

Gruodžio 8 dieną įsigaliojus JAV sankcijoms vienai didžiausių pasaulyje kalio trąšų gamintojų ir eksportuotojų „Belaruskalij“, jų tranzitas per Lietuvą nesustojo. „Belaruskalij“ dar lapkritį atlikus avansinį mokėjimą geležinkeliams už paslaugas, šių lėšų gali pakakti pervežimams gruodį, sausį ir vasarį.

Dėl tokios situacijos atsistatydinimo pareiškimus premjerei jau pateikė susisiekimo ir užsienio reikalų ministrai Markus Skuodis ir Gabrielius Landsbergis.

Be to, M. Skuodis parengė Ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijai taikymo įstatymo projektą, kuris sustabdytų alternatyvius trąšų tranzito kelius per Lietuvą. Jis taip pat paprašė „Lietuvos geležinkelių“ ir Klaipėdos uosto direkcijos valdybų įvertinti įmonių vadovų veiksmus.

Ar „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus, dar vertins vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija.

Ministrų pareiškimus atsistatydinti pirmadienį aptaria prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Ingrida Šimonytė.

Lietuvos Vyriausybė jau įsigaliojus sankcijoms paskelbė siekianti nutraukti „Lietuvos geležinkelių“ sutartį su „Belaruskalij“, nors teigia, kad JAV sankcijos trąšų tranzitui Lietuvoje tiesiogiai nėra taikomos.