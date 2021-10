Žiniasklaida: Briuselis kviečiasi lietuvių, lenkų ir latvių ambasadorius dėl padėties pasienyje

Visgi, kaip skelbia lrt.lt, susitikimas šią savaitę neįvyks, jis yra perkeltas.

Susitikime tikimasi aptarti naujus pranešimus apie pažeidimus Baltarusijos pasienyje, kurių centre atsiduria vaikai. Tiek Lietuva, tiek Latvija ir Lenkija neįsileidžia migrantų, bandančių kirsti išorinę ES sieną.

I’m very concerned about reports of people including children stuck in forests in dire situation at external EU borders with #Belarus.

I requested the @EU_Commission + @eu_eeas meet with

PL 🇵🇱 LT 🇱🇹 LV🇱🇻 Ambassadors Thursday 14 Oct to discuss possible ways forward.