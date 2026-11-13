Žemuosiuose Šančiuose – gaisras: žuvo žmogus

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) praneša, kad gaisras įsiplieskė Sodų gatvėje esančiame vieno aukšto mediniame name.
Pirminis pranešimas buvo gautas apie degantį namą, praneša PAGD.
Rasti du žmonės, gaisro priežastys nustatinėjamos
PAGD patvirtino, kad 14.47 val. buvo rastas žmogus. Jis buvo išgabentas į lauką. Nustatyta, kad asmuo buvo be gyvybės ženklų, praneša PAGD.
14.49 val. buvo rastas kitas žmogus, jis taip pat išgabentas į lauką ir perduotas medikams.
Pranešama, kad moteris išvežta į Kauno klinikas.
Kaip praneša PAGD, gaisras buvo likviduotas. Galimos gaisro priežastys šiuo metu vis dar nustatinėjamos.
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