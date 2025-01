Žemės ūkio ministras Hofmanas apie aukštas maisto kainas: ne visi elgiasi sąžiningai

Per pastaruosius 4 metus Lietuvoje vartojimo prekės ir paslaugos, anot valstybinės duomenų agentūros, pabrango net 40 proc. Kad kainos yra per didelės, sutinka ir žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas. Jis sako, kad dėl to kalti yra pardavėjai ir perdirbėjai, esą pirmoji grandinės dalis – žemdirbiai – ne be reikalo pernai rengė protestus – jie vis dar uždirba per mažai.