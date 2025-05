Žemaitaitis kalba apie NT mokesčio pataisas: „Su premjeru jau sutarėme“

Nepaisant to, kad balsavo už Finansų ministerijos pakartotinai teiktą nekilnojamojo turto (NT) mokesčio projektą, Remigijus Žemaitaitis teigia, jog „aušriečių“ frakcija sieks papildomų korekcijų. Anot jo, jau susitarta su premjeru Gintautu Palucku dėl to, kad savivaldybės per vieną, 4 metus trunkančią kadenciją galėtų du kartus nustatyti mokesčio „grindis“.