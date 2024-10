Žemaitaitis apie Blinkevičiūtę: politikas turi tesėti duotą žodį

„Socialdemokratai eidami į rinkimus aiškiai buvo pasakę, kad premjerė bus būtent V. Blinkevičiūtė. Kito sprendimo aš nelabai įsivaizduočiau, nes politikas davė žodį ir politikas jį turi tesėti“, – pirmadienį BNS ir LRT surengtoje porinkiminėje spaudos konferencijoje Valdovų rūmuose Vilniuje sakė R. Žemaitaitis.

Vis dėlto jis neatmetė, kad „gyvenimas gali keistis“ ir vietoj V. Blinkevičiūtės premjero postą gali užimti kitas politikas.

R. Žemaitaitis teigė, kad „Nemuno aušra“ palaikys tuos valdančiųjų pažadus, „kurie yra naudingi Lietuvai“, taip pat rems V. Blinkevičiūtės kandidatūrą į ministrės pirmininkės pareigas.

Jis teigė kol kas nesvarstantis „Nemuno aušros“ galimybės prisidėti prie valdančiosios daugumos, o gavus tokį pasiūlymą dėl jo spręstų partijos valdyba.

„Matyt, ne tam ėjome, kad būtinai būtume valdančiojoje daugumoje ar opozicijoje. Mūsų tikslas – kaip įgyvendinti mūsų programinius dalykus“, – sakė R. Žemaitaitis.

„Mes oponuosime nelogiškiems sprendimams, kurie yra nenaudingi valstybei“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis.

Anot jo, labai daug gerų sprendimų galima priimti ir dirbant opozicijoje.

Anot R. Žemaitaičio, didžiausias iššūkis naujos kadencijos Seimui – kitų metų biudžeto priėmimas.

„Faktas, kad be opozicijos arba be mišrios (grupės – BNS), arba be mažumos frakcijų palaikymo, sunkiai įsivaizduoju, kad biudžetas gali būti priimtas“, – teigė „Nemuno aušros“ lyderis.

Pirminiais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Seimo rinkimus laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija, iškovojusi 52 mandatus. Antri liko konservatoriai su 28 mandatais, trečia – partija „Nemuno aušra“ su 20 mandatų.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ naujame parlamente turės 14 mandatų, Liberalų sąjūdis – 12, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – aštuonis.