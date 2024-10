Žemaitaičio rinkimų štabe jau švenčia – šokiai, skamba tautinės dainos ir liejasi šampanas

Vakarėjant kaip ir atsidarius rinkimų štabui „Hilton Garden Inn“ viešbutyje, Gedimino prospekte, skambėjo Gyčio Petkevičiaus daina „Tu vėjo paklausk“. Tačiau svečių gretos gerokai apmažėjo.

Visgi po paskutinių partijos lyderio žodžių šventė įsisiūbavo. Svečiai ėmė šokti ir dainuoti tautinę dainą „Ąžuolai žaliuos, žemėj Lietuvos“, ją dainavo R. Žemaitaitis, taip pat puikiai girdėjosi ir Klaipėdos miesto vicemerės Linos Šukytės-Korsakės pritariamasis balsas.

Prieš tai tikino, kad rezultatų lauks ramiai

R. Žemaitaitis tikino, kad rezultatais džiaugiasi, tačiau galutinių suskaičiuotų balsų tvirtino lauksiantis ramiai su taurele vandens.

REKLAMA

REKLAMA

„Lauksiu galutinių rezultatų, ramiai atsisėsiu, užkąsiu, išgersiu vandens, kad akys neraibaliotų, nes naktis bus bemiegė“, – tikino partijos vedlys.

REKLAMA

Po to jau kalbėjo, kad šventė dar įsisiūbuos, ir nepraėjus nė 5 minutėms po kalbos stovėjo pasidėjęs alkoholio prie savęs.

„Tuoj uždės muziką, žolė žaliuos, tikrai trauksime Gyčio Paškevičiaus „Mano kraštas“, – prieš tai žurnalistams kalbėjo jis.

Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (92 nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +88 Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų „Nemuno aušra“ laukia rinkimų rezultatų Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis ir Agnė Širinskienė (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) R. Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Agnė Širinskienė (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) Remigijus Žemaitaitis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.) „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

(92 nuotr.) FOTOGALERIJA. Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų

R. Žemaitaičio manymu, šie rinkimai neš sėkmę ir merų rinkimuose ateityje.

„Politikoje laikas bėga labai greitai, tai tikėtina, kad dabartiniai vienmandatininkai 2027 metais bus kandidatai į merus ir gal „Nemuno aušra“ turės 10–12 merų, nes vienmandatininkų rezultatai stulbinantys, pagreitis yra pagautas“, – rinkimų štabe sakė partijos vedlys.

REKLAMA

REKLAMA

Po šios prognozės nuaidėjo gausūs plojimai.

R. Žemaitaičio žmona: „Skaudu, kad tokioje valstybėje gyvename“

R. Žemaitaitis, vos atsidarius „Nemuno aušros“ štabo durims juokavo, kad su žmona nesimatė daugiau nei 3 mėnesius. Jau įsibėgėjus vakarui norėdamas padėkoti pašaukė žmoną šakdamas; ateik, mažiukau.

„Nuo prezidento rinkimų kampanijos viena nešė ūkį, du berniukai be proto pasiutę, be proto padykę“, – dėkojo žmonai „Nemuno aušros“ pirmininkas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

R. Žemaitaičio žmona Živilė Žemaitaitienė taip pat į tai atsiliepė.

„Atrodo, kad jam patinka. Klausiau, ar jam to reikia, sakė, kad reikia“, – atviravo ji.

„Galėsiu namo pas žmoną grįžti dažniau, nes rytais matydavomės, kiek palikdavau jai kelnių ir baltinių, keičiamės ir vėl važiuojame. Živiliukou, viskas gerai, nes tas periodas jau eina į pabaigą“, – sakė jis.

R. Žemaitaičio žmona Živilė Žemaitaitienė taip pat pripažino, kad vyro dažnai namie nematydavo, mat jis dirbo itin intensyviai.

REKLAMA

„Įvertinant, kiek jis turėdavo susitikimų, tai visi galėtų pasiskaičiuoti, kad namie nelabai būdavo“, – tikino ji.

Tačiau pripažino, kad sunkiausia jai buvo ištverti neigiamus pasisakymus, nukreiptus prieš jos vyrą.

„Gal šios kampanijos metu buvo daug negatyvių dalykų pasakoma apie patį Remigijų. Gal buvo daugiau to puolimo, to negatyvo, atitinkamai buvo sunkiau dėl to, nes teko ne tik kovoti dėl žmonių pasitikėjimo, bet ir kovoti su ta neigiama informacija, kuri visada buvo. <...>

REKLAMA

Skaudu, kad tokioje valstybėje gyvename, <...> bet asmeniškai tikrai nepriimu, nes vis tiek pažįstu žmogų, žinau, koks jis yra“, – tvirtino R. Žemaitaičio žmona.

Rinkimų rezultatai ir rinkėjų aktyvumas

Kartu su balsavusiais iš anksto (11,75%), bendras aktyvumas siekė 52, 06%. Tuo tarpu bendras aktyvumas 2020-aisiais siekė 43%. Tiesa, tuo metu rinkėjų aktyvumą paveikti galėjo pandemija.

Seimo rinkimai 2024 (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Rinkėjų sąrašuose įrašyti daugiau nei 2 mln. 326 tūkst. rinkėjų. Jie savo balsais sudarys naują Seimą, kuriame dirbs 141 parlamentaras.

Į 70 mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje pretendavo 1 721 kandidatas, į 71 vietą vienmandatėse rinkimų apygardose – 699 kandidatai. Tautos atstovų mandatų siekia 14 partijų ir viena koalicija.

Antrasis rinkimų turas numatomas spalio 27 dieną.