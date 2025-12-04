Vytautas Sinica apie LRT: „Nesuprantu, kas čia yra per, ko gero, susitapatinimas asmens su institucija“

Kodėl visuomeninis transliuotojas, anot V. Sinicos, tapo įrankiu tarpinstitucinėje kovoje? Ar Seimas turės valios priimti pataisas? Ar Konstitucinis Teismas taps lemiamu herojumi, kaip žada opozicija? Ir kodėl, V. Sinicos teigimu, ši istorija daug pasako apie mūsų demokratijos brandą? Apie tai, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Seimo nariu Vytautu Sinica.
Seime palaikėte LRT įstatymo pataisas, kodėl? Ar nepritarėte tiems, kurie sako, kad tai yra išpuolis prieš demokratiją ir šliaužiantis perversmas?
Kadangi nesupratau, kuo tai galėtų būti pavojus demokratijai, orbanizacijai ir dar kažkas panašaus. Man atrodo, buvo gana sėkmingai sukelta dirbtinė panika. Kai žiūriu į tas pataisas, kurias, taip, deja, Žemaitaitis pateikė, gal galėjo būti nuosaikesnis teikėjas, bet ten yra trys dalykai. Balsų skaičius, kad direktoriaus atstatydinimui galėtų užtekti tik pusės balsų. Manau, kad šitą reikės pakelti. Šitai daliai nepritariu ir jau girdžiu signalus, kad svarstymo etape tas balsų skaičius paaugs ir LRT taryba pritaria, kad jis turi paaugti.
Bet kiti du dalykai vedami – slaptas balsavimas yra savaime suprantamas dalykas, įprasta norma, balsuojant dėl personalijų. Trečias dalykas, praėjusiais metais kadencijos pabaigoje buvo įvestas reikalavimas, kad nepasitikėjimą direktoriumi galima reikšti tik konstatavus, kad jis pažeidė viešą interesą. Tai yra labai ekstraordinarus, neįprastas, retas ir sunkiai suprantamas reikalavimas, praktikoje reiškiantis, kad tik tu reikši tą nepasitenkinimą direktoriaus darbu, iš karto galimi teismai, kurie užtruks begalybę ir de facto direktorių keisti tampa neįmanoma. Ar reikia keisti direktorių?
Čia buvo padaryta gudrybė, siekiant išsaugoti vadovę.
Tikrai taip ir čia kažkas gerai reziumavo, kad šitoms pataisoms, išskyrus balsų skaičių, kuris tikrai be reikalo per daug sumažinamas, kitos dvi pataisos, slaptas balsavimas ir to kriterijaus atsisakymas tiesiog grąžina LRT įstatymą į normalią būklę, kur tos sąlygos, kurios buvo ilgą laiką ir dabartinei direktorei, ateinant į pareigas, ir dauguma laiko jos buvimo tose pareigose.
Buvo būtent slaptas balsavimas dėl direktoriaus posto?
Buvo slaptas balsavimas ir nebuvo to reikalavimo dėl viešojo intereso. Tai yra naujovės ir tos naujovės tikrai yra tam tikri palankių politikų pridėti saugikliai, kad būtų išskirtinai ramu, kad tikrai niekas nesikeis.
Čia buvusios kadencijos dauguma Liberalų sąjūdis, palaikomas Tėvynės sąjungos?
Būtent Liberalų sąjūdžio politikų teiktos pataisos, taip.
Dabar LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė aiškina, kad vyksta puolimas prieš LRT ir kad tame puolime dalyvauja LRT taryba. Kaip taip gali būti? Kaip gali puolime dalyvauti taryba, kuri ir yra visuomeninio transliuotojo visuomenės interesų atstovas?
Aš nustebau tą patį pamatęs. Nesuprantu, kas čia yra per, ko gero, susitapatinimas asmens su institucija, kuriai vadovauji. Kartais taip būna. Dažniausiai tai labai liūdnai atrodo.
Čia kaip Liudvikas XIV ir valstybė.
Šiandien LRT medijų tinklas, nuo portalo, televizijos, radijo, kas tik nori, matome gana aktyviai dalyvauja tarpinstitucinėje kovoje, jeigu norite, čia galime įtraukti, tarp Seimo arba valstybės kontrolės ir LRT, kaip institucijos. Transliuodamas būtent LRT administracijos poziciją šitais visais klausimais, sakyčiau, ne LRT tarybos poziciją. Ir tai yra toks įdomus naudojimasis turimų resursų politinei kovai tarp institucijų. Tame labai aiškiai matosi būtent iš jūsų cituotų žodžių, kad direktorė faktiškai jaučiasi, kad ji ir yra LRT. O LRT taryba kažkokiu būdu nėra LRT.
Nuosaikiai pasakysiu, LRT taryba yra nemažiau LRT negu kad bet kas kitas. Būtent tai yra iš visų įmanomų institucijų deleguoti asmenys. Tik per juos mes, kaip visuomenė, visuomeninį transliuotoją ir galime kažkaip kontroliuoti ir tikrai išmesti juos kaip kažkokį šalutinį žaidėją, čia yra nenormalu. Tai visa ši situacija ir toks požiūris, kad vyksta puolimas ir vaizdavimas, kad čia dabar yra susidorojimas su pagrindine demokratine institucija, tarsi, jeigu bus užšaldytas finansavimas ir, jeigu bus lengviau, bet lengviau negu dabar, bet taip pat kaip visus prieš tai buvusius dešimtmečius keisti LRT direktorių, tai jau bus politizavimas ir nepriklausomybės sunaikinimas. Manau, kad tai yra labai skambūs ir nepagrįsti žodžiai.
Ko gero, iki šiol nė vienas generalinis direktorius taip nekovojo dėl savo kėdės kaip dabartinė vadovė. Ar jūs prisimenate tokių atvejų?
Gal ne tiek daug dėl amžiaus prisimenu, bet tiek, kiek prisimenu, tai būdavo įvairiausių kovų dėl direktoriaus postų ir tikrai pastarieji rinkimai buvo pakankamai įtempti, matėme gana daug batalijų, bet niekada nebuvo pasiekę tokio lygio ir taip vaizduojama, kad jeigu keisis direktorius, tai bus pačios institucijos sunaikinimas. Manau, kad tai yra apskritai nebrandžios demokratijos požymis tapatinti asmenį su institucijomis ir mes visi turėtume stabtelti ir susimąstyti, ar tikrai čia yra tokio masto skandalas, koks vaizduojamas, nes faktai ir visai nesena istorija, kai tos pataisos buvo padarytos prieš metus, rodo, kad tiesiog šitomis pataisomis grįžtame prie normos.
LRT administraciją advokataujant, ekspremjerė Ingrida Šimonytė žada kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad išaiškintų, ar tai šios pataisos nėra antikonstitucinės. Kaip manote, kokia ateitis Konstituciniame Teisme ir apskritai, ar Seimas priims šias pataisas?
Šioms pataisoms matau politinės valios Seime. Dėl Konstitucinio Teismo, manau, joks sąžiningas žmogus nedrįstų dabar komentuoti ir prognozuoti, ką išaiškins Konstitucinis Teismas, nes nebėra jokių kriterijų ir orientyrų, kaip vertinti, ką jis išaiškins. Jis tikrai yra laisvas jau daugiau negu dešimtmetį, neribojamas nei Konstitucijos aiškinti taip, kaip jam pasirodo. Manau, kad esame prieš galimybių aibę, kas gali būti išaiškinta Konstituciniame Teisme. Pačioje Konstitucijoje tikrai nematau nieko, kas numatytų vienokį ar kitokį direktoriaus skyrimo ar finansavimo, ar kitaip įstaigos valdymo modelį.
Bet mūsų Konstitucinis Teismas gali atrasti?
Ypač šiais metais, turėjome ne vieną pavyzdį, kai priešingai Konstitucijos tekstui, atrado. Tai viskas yra įmanoma.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
