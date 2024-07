Vyšniauskas neskuba atsisakyti „čekučių“ skandale atsidūrusios patarėjos paslaugų: viskas paaiškės po teismo sprendimo

Seimo Antikorupcijos komisijai anksčiau vadovavęs konservatorius A. Vyšniauskas teigia, kad patarėjai mesti kaltinimai nėra susiję su jos darbu Seime, todėl bent šiuo metu jis neskubąs atsisakyti V. Pituškienės paslaugų.

„Kaltinimai Vaidai niekaip nėra susiję su jos darbu Seimo kanceliarijoje, su pagalba man apygardoje. Ir tie dalykai yra susiję su buvusia kadencija jos kaip savivaldybės tarybos narės. (...) Šiame etape jos, kaip patarėjos, darbu aš esu patenkintas“, – portalui teigė A. Vyšniauskas.

Visgi jis pažymėjo, kad patarėjos likimas Seime paaiškės po pirmosios instancijos teismo sprendimo.

„Jeigu teismo sprendimas būtų nepalankus, tai, be abejo, nebūtų kito kelio (atsisakyti paslaugų – ELTA)“, – tikino jis.

Kaip skelbta anksčiau, V. Pituškienė, 2019–2023 metais eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, suklastojo finansinius dokumentus ir apgaule įgijo daugiau nei 2 300 eurų savivaldybės lėšų.

Skelbiama, kad už savivaldybės pinigus tuometė tarybos narė išsipirko kompiuterį „Apple MacBook Pro“ už daugiau nei 3,5 tūkst. eurų, 2021-aisiais atliko mėnesinį mokėjimą už žaidimams skirtą kompiuterį.

Be viso to, V. Pituškienė per 7 mėn. kompensavo pirktus degalus, už kuriuos buvo apmokėta iš septynių skirtingų banko kortelių.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių politikų.