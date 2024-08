Vyšniauskas įvertino jo atžvilgiu generalinės prokuratūros atliekamą tyrimą: stebina sparta ir laikas

„Kas mane stebina? Mane stebina procesas, nes, kaip ir sakė prokurorė, 26 liepos staiga byla yra kažkaip tai formaliai pradedama, po keturių darbo dienų ji jau yra Seime. Mane tai nuoširdžiai stebina, bet toliau laukia teisinis procesas“, – sakė A. Vyšniauskas.

„Manau, kad visi žinome, kad tai yra savaitė, kai galima kandidatus patraukti iš rinkimų, kitas dalykas, ta pati sparta. Manau, kad jeigu prokurorai, kaip ir daugeliu kitų atvejų, būtų mane pasikvietę į paprastą apklausą, mes būtume išsiaiškinę daugelį dalykų ir visokių detalių būtų likę gerokai mažiau“, – svarstė jis.

Visgi politikas mano, kad Generalinė prokuratūra nebuvo suinteresuota, kad jis turėtų galimybę viešai pateikti paaiškinimus.

„Manau, kad galbūt nebuvo to suinteresuotumo ir noro to daryti, nes aš tuomet būčiau turėjęs galimybę gintis. O šiandieną pusantros savaitės aš komentavau pranešimą spaudai, šiandieną aš komentuoju dar papildomas keletą detalių, kurias pasakė Seimo salėje. Aš nežinau nei kokie dokumentai, nei kokie įrodymai ir panašiai. Dėl to nei galiu komentuoti, nei noriu“, – sakė Seimo narys.

Todėl A. Vyšniauskas tikina jokių detalių, susijusiu su jo atžvilgiu atliekamu ikiteisminiu tyrimu, nenorįs komentuoti.

„Aš jokių detalių, jokių epizodų nekomentuosiu. Ir, manau, kad nelabai būtų gerai tai daryti, nes aš nesu susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, nesu apklaustas, dėl to tiesiog negaliu tų dalykų komentuoti“, – akcentavo politikas.

ELTA primena, kad generalinė prokurorė N. Grunskienė rugpjūčio pradžioje kreipėsi į Seimą, prašant panaikinti parlamentaro, konservatoriaus A. Vyšniausko teisinę neliečiamybę. Šį prašymą Seimas antradienį sušauktos neeilinės sesijos metu patenkino.

Generalinė prokuratūra praneša, kad prašoma naikinti konservatorių frakcijos Seime seniūno teisinę neliečiamybę, įvertinus ikiteisminio tyrimo, susijusio su 2019-2023 m. kadencijos Marijampolės savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu, duomenis.

Informacija leidžia pagrįstai manyti, jog A. Vyšniauskas Marijampolės savivaldybės administracijai galimai yra pateikęs suklastotus dokumentus dėl jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidų kompensavimo. Dokumentų pagrindu, nurodo prokurorai, politikui nepagrįstai ir neteisėtai buvo išmokėti daugiau nei 2,1 tūkst. eurų.